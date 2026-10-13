https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/trafikte-aracindan-inip-tartistigi-kisiye-saldiran-surucuye-180-bin-lira-ceza-saldiri-anlari-1109487750.html

Trafikte aracından inip tartıştığı kişiye saldıran sürücüye 180 bin lira ceza: Saldırı anları görüntülendi

Trafikte aracından inip tartıştığı kişiye saldıran sürücüye 180 bin lira ceza: Saldırı anları görüntülendi

Sputnik Türkiye

İzmir'de trafikte tartıştığı kişiye saldıran, trafiği tehlikeye attığı gerekçesiyle gözaltına alınan motosiklet sürücüsüne 180 bin lira ceza kesildi. 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T01:39+0300

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türki̇ye

i̇zmir

motosiklet

kavga

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İzmir'in Çiğli ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar kapsamında Anadolu Caddesi'nde bir motosiklet sürücünün aracından inerek başka bir sürücüyle tartışıp kavga ettiği belirlendi.Ekipler, plaka bilgilerinden, sürücünün kimliğini tespit etti.Gözaltına alınan sürücüye, 180 bin lira idari ceza uygulandı.Sürücü belgesi geçici olarak geri alınan sürücünün motosikleti trafikten men edildi.Şahıs hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

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i̇zmir, motosiklet, kavga