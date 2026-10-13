https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/trafikte-aracindan-inip-tartistigi-kisiye-saldiran-surucuye-180-bin-lira-ceza-saldiri-anlari-1109487750.html
Trafikte aracından inip tartıştığı kişiye saldıran sürücüye 180 bin lira ceza: Saldırı anları görüntülendi
Trafikte aracından inip tartıştığı kişiye saldıran sürücüye 180 bin lira ceza: Saldırı anları görüntülendi
Sputnik Türkiye
İzmir'de trafikte tartıştığı kişiye saldıran, trafiği tehlikeye attığı gerekçesiyle gözaltına alınan motosiklet sürücüsüne 180 bin lira ceza kesildi. 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T01:39+0300
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2026-10-13T01:43+0300
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i̇zmir
motosiklet
kavga
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İzmir'in Çiğli ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar kapsamında Anadolu Caddesi'nde bir motosiklet sürücünün aracından inerek başka bir sürücüyle tartışıp kavga ettiği belirlendi.Ekipler, plaka bilgilerinden, sürücünün kimliğini tespit etti.Gözaltına alınan sürücüye, 180 bin lira idari ceza uygulandı.Sürücü belgesi geçici olarak geri alınan sürücünün motosikleti trafikten men edildi.Şahıs hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/emniyet-mudurlugunden-sahipsiz-hayvanlara-yonelik-talimata-dair-aciklama-personel-hakkinda-idari-1109485435.html
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i̇zmir, motosiklet, kavga
i̇zmir, motosiklet, kavga
Trafikte aracından inip tartıştığı kişiye saldıran sürücüye 180 bin lira ceza: Saldırı anları görüntülendi
01:39 13.10.2026 (güncellendi: 01:43 13.10.2026)
İzmir'de trafikte tartıştığı kişiye saldıran, trafiği tehlikeye attığı gerekçesiyle gözaltına alınan motosiklet sürücüsüne 180 bin lira ceza kesildi.
İzmir'in Çiğli ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar kapsamında Anadolu Caddesi'nde bir motosiklet sürücünün aracından inerek başka bir sürücüyle tartışıp kavga ettiği belirlendi.
Ekipler, plaka bilgilerinden, sürücünün kimliğini tespit etti.
Gözaltına alınan sürücüye, 180 bin lira idari ceza uygulandı.
Sürücü belgesi geçici olarak geri alınan sürücünün motosikleti trafikten men edildi.
Şahıs hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.