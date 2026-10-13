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Trafikte aracından inip tartıştığı kişiye saldıran sürücüye 180 bin lira ceza: Saldırı anları görüntülendi
Trafikte aracından inip tartıştığı kişiye saldıran sürücüye 180 bin lira ceza: Saldırı anları görüntülendi
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İzmir'de trafikte tartıştığı kişiye saldıran, trafiği tehlikeye attığı gerekçesiyle gözaltına alınan motosiklet sürücüsüne 180 bin lira ceza kesildi. 13.10.2026, Sputnik Türkiye
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i̇zmir
motosiklet
kavga
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İzmir'in Çiğli ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar kapsamında Anadolu Caddesi'nde bir motosiklet sürücünün aracından inerek başka bir sürücüyle tartışıp kavga ettiği belirlendi.Ekipler, plaka bilgilerinden, sürücünün kimliğini tespit etti.Gözaltına alınan sürücüye, 180 bin lira idari ceza uygulandı.Sürücü belgesi geçici olarak geri alınan sürücünün motosikleti trafikten men edildi.Şahıs hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/emniyet-mudurlugunden-sahipsiz-hayvanlara-yonelik-talimata-dair-aciklama-personel-hakkinda-idari-1109485435.html
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i̇zmir, motosiklet, kavga
i̇zmir, motosiklet, kavga

Trafikte aracından inip tartıştığı kişiye saldıran sürücüye 180 bin lira ceza: Saldırı anları görüntülendi

01:39 13.10.2026 (güncellendi: 01:43 13.10.2026)
© AA / VideoTrafikte aracından inip tartıştığı kişiye saldıran sürücüye 180 bin lira ceza
Trafikte aracından inip tartıştığı kişiye saldıran sürücüye 180 bin lira ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
© AA / Video
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İzmir'de trafikte tartıştığı kişiye saldıran, trafiği tehlikeye attığı gerekçesiyle gözaltına alınan motosiklet sürücüsüne 180 bin lira ceza kesildi.
İzmir'in Çiğli ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar kapsamında Anadolu Caddesi'nde bir motosiklet sürücünün aracından inerek başka bir sürücüyle tartışıp kavga ettiği belirlendi.
Ekipler, plaka bilgilerinden, sürücünün kimliğini tespit etti.
Gözaltına alınan sürücüye, 180 bin lira idari ceza uygulandı.
Sürücü belgesi geçici olarak geri alınan sürücünün motosikleti trafikten men edildi.
Şahıs hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.
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