https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/tarihi-tekerrur-16-yasinda-kennedynin-elini-sikan-clintonin-16-yasindaki-abdul-sayedin-elini-1110119895.html

Tarihi tekerrür: 16 yaşında Kennedy'nin elini sıkan Clinton'ın, 16 yaşındaki Abdul Sayed'in elini sıktığı ortaya çıktı

Tarihi tekerrür: 16 yaşında Kennedy'nin elini sıkan Clinton'ın, 16 yaşındaki Abdul Sayed'in elini sıktığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

ABD'de tarihi bir seçim zaferine imza atan Abdul El-Sayed'in 19 yıl önce Bill Clinton'la yaşadığı karşılaşmanın görüntüleri yeniden gündemde. Clinton'ın 16... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T07:18+0300

2026-11-05T07:18+0300

2026-11-05T07:18+0300

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BD'de 3 Kasım ara seçimlerinin ardından, üç farklı kuşağı birbirine bağlayan dikkat çekici bir siyasi hikâye yeniden gündeme geldi. Michigan'dan Senato'ya seçilerek ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü olan Abdul El-Sayed'in, 2007 yılında eski Başkan Bill Clinton ile karşılaştığı görüntüler sosyal medyada yeniden yayıldı.Hikâyeyi dikkat çekici kılan ise Clinton'ın da henüz 16 yaşındayken dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy ile tanışması ve bu karşılaşmanın siyasi kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmasıydı.1963 yılında Kennedy'nin karşısında duran genç Clinton, 30 yıl sonra ABD Başkanı oldu. Clinton'ın 2007 yılında övgüyle söz ettiği genç üniversite mezunu El-Sayed ise aradan geçen 19 yılın ardından Amerikan siyasetinde tarihi bir başarıya imza attı.Clinton, El-Sayed'in konuşmasından etkilendiOlay, 2007 yılında Michigan Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde yaşandı.Üniversiteden mezun olan Abdul El-Sayed, öğrenci temsilcisi olarak yaptığı konuşmada farklı inançlara sahip insanların bir arada yaşamasının ve dinler arasındaki ayrılıkların aşılmasının önemini anlattı.Törende bulunan eski ABD Başkanı Bill Clinton, El-Sayed'in konuşmasından etkilendiğini belirterek kürsüden genç mezuna seslendi.Clinton, medeniyetlerin çatışmasının kaçınılmaz olduğuna ve dinler arasındaki ayrılıkların aşılamayacağına inanan herkesin El-Sayed'in konuşmasını duymasını istediğini söyledi.Eski başkan, genç mezunun sözlerinin yalnızca salondakilere değil, dünyanın dört bir yanındaki insanlara ulaşmasını arzuladığını da dile getirdi.Clinton'dan El-Sayed'e şaşırtan soruClinton ile El-Sayed arasındaki karşılaşma törenle sınırlı kalmadı.El-Sayed, yıllar sonra komedyen ve sunucu Jon Stewart'ın The Weekly Show adlı programında, Clinton'ın mezuniyet töreninin ardından kendisine yönelttiği soruyu anlattı.El-Sayed'in aktardığına göre eski başkan yanına gelerek, neden tıp fakültesine gitmek istediğini sordu.Genç yaşlarından itibaren çevresindeki insanların kendisine bir gün siyasete gireceğini söylediklerini belirten El-Sayed, o dönemde bu düşünceyi gerçekçi bulmadığını ifade etti.Ancak Clinton'ın sorusu, siyasi kariyer ihtimalinin karşısına çıktığı unutulmaz anlardan biri oldu.Clinton da 16 yaşındayken Kennedy ile tanışmıştıEl-Sayed'in hikâyesi, Amerikan siyasi tarihinde çok daha eski bir karşılaşmayı hatırlattı.24 Temmuz 1963'te, henüz 16 yaşında bir lise öğrencisi olan Bill Clinton, Amerikan Lejyonu'nun Boys Nation programı kapsamında Washington'a gitmişti.Genç Clinton, Beyaz Saray'ın Gül Bahçesi'nde dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy ile tanışma fırsatı buldu.İkilinin el sıkıştığı an, fotoğrafçı Arnold Sachs tarafından görüntülendi.Clinton, yıllar sonra bu kısa karşılaşmanın kendisinde derin bir iz bıraktığını ve kamu hizmetine yönelik ilgisini güçlendirdiğini anlattı.20 Ocak 1993'te, Kennedy ile el sıkışmasından yaklaşık 30 yıl sonra, Bill Clinton ABD'nin 42. Başkanı olarak göreve başladı.19 yıl sonra El-Sayed de tarihe geçtiClinton'ın 2007 yılında övgüyle söz ettiği Abdul El-Sayed, sonraki yıllarda tıp ve halk sağlığı alanlarında eğitim aldı.Michigan Üniversitesi'nin ardından Oxford Üniversitesi'nde Rhodes bursiyeri olarak eğitim gören El-Sayed, Columbia Üniversitesi'nden tıp diploması aldı.Daha sonra Detroit kentinin halk sağlığı yönetiminde görev üstlenen El-Sayed, 2018 yılında Michigan valiliği için Demokrat Parti ön seçimlerine katıldı ancak adaylığı kazanamadı.Siyasi kariyerine devam eden El-Sayed, 2026 ara seçimlerinde Michigan'dan ABD Senatosu'na aday oldu.3 Kasım'daki seçimlerde Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'ı geride bırakan El-Sayed, ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman siyasetçi oldu.Associated Press'in aktardığı sonuçlara göre oyların yaklaşık yüzde 97'si sayıldığında El-Sayed, rakibinin yaklaşık 7 puan önünde bulunuyordu.Üç kuşak, iki karşılaşma ve bir siyasi mirasKennedy, Clinton ve El-Sayed'in hikâyeleri, Amerikan siyasetinde farklı kuşakların birbirleri üzerindeki etkisini ortaya koyan iki tarihi karşılaşmada birleşiyor.1963: Henüz 16 yaşındaki Bill Clinton, Başkan John F. Kennedy ile Beyaz Saray'da el sıkıştı.1993: Clinton, Kennedy ile karşılaşmasından 30 yıl sonra ABD Başkanı oldu.2007: Clinton, Michigan Üniversitesi mezunu Abdul El-Sayed'in konuşmasını övdü ve kendisine siyasetle ilgili düşündürücü bir soru yöneltti.2026: El-Sayed, Clinton'la karşılaşmasından 19 yıl sonra Michigan'dan ABD Senatosu'na seçilerek tarihi bir ilke imza attı.Bu iki karşılaşmanın sonraki siyasi başarıları doğrudan belirlediğini söylemek mümkün değil. Ancak genç Clinton'ın Kennedy'den aldığı ilham ile El-Sayed'in Clinton tarafından kamuoyu önünde takdir edilmesi, Amerikan siyasetinde kuşaklar arasında kurulan sembolik bağın dikkat çekici örnekleri arasında yer aldı.Bir zamanlar Kennedy'nin karşısında duran genç Clinton, yıllar sonra başka bir genç siyasetçinin hikâyesinde yer aldı.Ve bu kez o genç, Abdul El-Sayed, Amerikan siyasi tarihine geçen isim oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/abd-tarihinde-bir-ilk-deb-haaland-new-mexiconun-ilk-yerli-amerikali-kadin-valisi-oldu-1110117232.html

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