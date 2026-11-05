https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/brezilyada-tek-macta-51-kirmizi-kart-cikti-dunya-rekoru-kirildi-1110117739.html
Brezilya'da tek maçta 51 kırmızı kart çıktı: Dünya rekoru kırıldı
Brezilya'da tek maçta 51 kırmızı kart çıktı: Dünya rekoru kırıldı
Sputnik Türkiye
Brezilya'da oynanan 20 yaş altı futbol karşılaşmasında çıkan kavga, dünya rekoruyla sonuçlandı. Uberlandia ile Mamore arasındaki mücadelede 43 futbolcu ve 8... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T00:45+0300
2026-11-05T00:45+0300
2026-11-05T00:45+0300
spor
rekor
guiness rekorlar kitabı
guinness rekorlar kitabı
dünya rekoru
kırmızı kart
hakem
maç
futbol
futbol maçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/1a/1072899266_0:75:1440:885_1920x0_80_0_0_301849f7f430adff0903d81c9c02de39.jpg
Minas Gerais 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda oynanan Uberlandia-Mamore karşılaşması, saha içinde yaşanan olaylar nedeniyle tamamlanamadı. Karşılaşmanın 53. dakikasında Uberlandia'dan Luike Bispo dos Santos, rakibine yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçın ilerleyen bölümünde Mamore'nin uzatma dakikalarında skoru 3-1'e getirmesinin ardından saha yeniden karıştı.Mamore oyuncusu Davi Fernandes Bittencourt'un rakip takım yedek kulübesine yönelik hareketleri sonrası Uberlandia kaleci antrenörü Paulo Sergio Dias dos Santos sahaya girerek futbolcuyu itti. Bu olayın ardından iki takımın oyuncuları ve görevlileri arasında kavga çıktı. Olaylara 6 top toplayıcı çocuğun da dahil olduğu belirtildi.Yaşanan olayların ardından hakem, 43 futbolcu ve 8 teknik ekip görevlisi olmak üzere toplam 51 kişiye kırmızı kart gösterdi. Uberlandia'dan 22, Mamore'den ise 21 futbolcu ihraç edilirken, iki takımın teknik heyetlerinden dörder kişi de kırmızı kart gördü.Guinness Rekorlar Kitabı'na göre, daha önce bir futbol maçında gösterilen en yüksek kırmızı kart sayısı 2011 yılında Arjantin'de Atletico Claypole ile Victoriano Arenas arasında oynanan karşılaşmada kaydedilen 36 karttı.Olayların ardından stadyuma çağrılan askeri polis, tesislerde inceleme yaptı. Yapılan tespitlerde yaklaşık 14 kapının kırıldığı, soyunma odaları ve diğer alanlarda ciddi hasar meydana geldiği bildirildi. Sedyeler ve sandalyelerin de kavga sırasında kullanıldığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/fenerbahce-liverpoolu-3-2-maglup-etti-1110117145.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/1a/1072899266_80:0:1360:960_1920x0_80_0_0_7be5ba7b171f0656ad2d6b5cf062c486.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rekor, guiness rekorlar kitabı, guinness rekorlar kitabı, dünya rekoru, kırmızı kart, hakem, maç, futbol, futbol maçı
rekor, guiness rekorlar kitabı, guinness rekorlar kitabı, dünya rekoru, kırmızı kart, hakem, maç, futbol, futbol maçı
Brezilya'da tek maçta 51 kırmızı kart çıktı: Dünya rekoru kırıldı
Brezilya'da oynanan 20 yaş altı futbol karşılaşmasında çıkan kavga, dünya rekoruyla sonuçlandı. Uberlandia ile Mamore arasındaki mücadelede 43 futbolcu ve 8 görevli olmak üzere toplam 51 kişi kırmızı kart gördü.
Minas Gerais 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda oynanan Uberlandia-Mamore karşılaşması, saha içinde yaşanan olaylar nedeniyle tamamlanamadı.
Karşılaşmanın 53. dakikasında Uberlandia'dan Luike Bispo dos Santos, rakibine yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçın ilerleyen bölümünde Mamore'nin uzatma dakikalarında skoru 3-1'e getirmesinin ardından saha yeniden karıştı.
Mamore oyuncusu Davi Fernandes Bittencourt'un rakip takım yedek kulübesine yönelik hareketleri sonrası Uberlandia kaleci antrenörü Paulo Sergio Dias dos Santos sahaya girerek futbolcuyu itti. Bu olayın ardından iki takımın oyuncuları ve görevlileri arasında kavga çıktı. Olaylara 6 top toplayıcı çocuğun da dahil olduğu belirtildi.
Yaşanan olayların ardından hakem, 43 futbolcu ve 8 teknik ekip görevlisi olmak üzere toplam 51 kişiye kırmızı kart gösterdi. Uberlandia'dan 22, Mamore'den ise 21 futbolcu ihraç edilirken, iki takımın teknik heyetlerinden dörder kişi de kırmızı kart gördü.
Guinness Rekorlar Kitabı'na göre, daha önce bir futbol maçında gösterilen en yüksek kırmızı kart sayısı 2011 yılında Arjantin'de Atletico Claypole ile Victoriano Arenas arasında oynanan karşılaşmada kaydedilen 36 karttı.
Olayların ardından stadyuma çağrılan askeri polis, tesislerde inceleme yaptı. Yapılan tespitlerde yaklaşık 14 kapının kırıldığı, soyunma odaları ve diğer alanlarda ciddi hasar meydana geldiği bildirildi. Sedyeler ve sandalyelerin de kavga sırasında kullanıldığı aktarıldı.