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Brezilya'da tek maçta 51 kırmızı kart çıktı: Dünya rekoru kırıldı

Brezilya'da tek maçta 51 kırmızı kart çıktı: Dünya rekoru kırıldı

Sputnik Türkiye

Brezilya'da oynanan 20 yaş altı futbol karşılaşmasında çıkan kavga, dünya rekoruyla sonuçlandı. Uberlandia ile Mamore arasındaki mücadelede 43 futbolcu ve 8... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T00:45+0300

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Minas Gerais 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda oynanan Uberlandia-Mamore karşılaşması, saha içinde yaşanan olaylar nedeniyle tamamlanamadı. Karşılaşmanın 53. dakikasında Uberlandia'dan Luike Bispo dos Santos, rakibine yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçın ilerleyen bölümünde Mamore'nin uzatma dakikalarında skoru 3-1'e getirmesinin ardından saha yeniden karıştı.Mamore oyuncusu Davi Fernandes Bittencourt'un rakip takım yedek kulübesine yönelik hareketleri sonrası Uberlandia kaleci antrenörü Paulo Sergio Dias dos Santos sahaya girerek futbolcuyu itti. Bu olayın ardından iki takımın oyuncuları ve görevlileri arasında kavga çıktı. Olaylara 6 top toplayıcı çocuğun da dahil olduğu belirtildi.Yaşanan olayların ardından hakem, 43 futbolcu ve 8 teknik ekip görevlisi olmak üzere toplam 51 kişiye kırmızı kart gösterdi. Uberlandia'dan 22, Mamore'den ise 21 futbolcu ihraç edilirken, iki takımın teknik heyetlerinden dörder kişi de kırmızı kart gördü.Guinness Rekorlar Kitabı'na göre, daha önce bir futbol maçında gösterilen en yüksek kırmızı kart sayısı 2011 yılında Arjantin'de Atletico Claypole ile Victoriano Arenas arasında oynanan karşılaşmada kaydedilen 36 karttı.Olayların ardından stadyuma çağrılan askeri polis, tesislerde inceleme yaptı. Yapılan tespitlerde yaklaşık 14 kapının kırıldığı, soyunma odaları ve diğer alanlarda ciddi hasar meydana geldiği bildirildi. Sedyeler ve sandalyelerin de kavga sırasında kullanıldığı aktarıldı.

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