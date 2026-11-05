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Sosyal medya fenomeni Merve Veziroğlu'nu 58 yerinden bıçaklamıştı: Eşi hakkında karar çıktı
Sosyal medya fenomeni Merve Veziroğlu'nu 58 yerinden bıçaklamıştı: Eşi hakkında karar çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da sosyal medya fenomeni Merve Veziroğlu'nu 58 yerinden bıçakladığı iddiasıyla aldığı ceza Yargıtay tarafından bozulan eski eşi yeniden hakim... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T18:17+0300
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İstanbul Üsküdar'da eşi tarafından 58 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan fenomen Merve Veziroğlu davasında karar çıktı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıkan eski eş Yunus Yıldırım toplam 26 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme ilk kararında da aynı cezayı vermişti. Karar sosyal medyada gündem olurken Veziroğlu'na destek mesajları yağdı. Yargıtay kararı bozmuştuVeziroğlu'nun bıçaklanmasıyla ilgili olarak ilk yargılamada mahkeme Yunus Yıldırım'a, 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 6 yıl olmak üzere toplamda 26 yıl hapis cezası vermişti. Yıldırım'ın avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gönderilmişti . Yargıtay yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak yeniden yargılama yapılmasına karar verdi. Bugün yeniden yapılan yargılama sonucunda mahkeme kararını verdiAynı cezaya çarptırdıMahkeme, Yunus Yıldırım'a 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6 yıl olmak üzere toplam 26 yıl hapis cezası verdi. Mahkemenin kararını sosyal medyasından da duyuran Veziroğlu, 'Bu karar sadece kadınlar için değil herkes için umut verici' ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/esi-tarafindan-58-yerinden-bicaklanan-fenomen-merve-veziroglundan-destek-cagrisi-karar-bozuldu-dava-1109417904.html
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merve veziroğlu, yargıtay, kadına yönelik şiddet
merve veziroğlu, yargıtay, kadına yönelik şiddet

Sosyal medya fenomeni Merve Veziroğlu'nu 58 yerinden bıçaklamıştı: Eşi hakkında karar çıktı

18:17 05.11.2026
© İHAÜsküdar’da, 4 Ağustos 2023 tarihinde, Merve Veziroğlu ile eşi Yunus Yıldırım arasında kavga çıktı. Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla üzerine saldırdığı Veziroğlu’nu 58 yerinden yaraladı. Ağır yaralanan Merve Veziroğlu Yıldırım hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Yunus Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yunus Yıldırım’ın ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.
Üsküdar’da, 4 Ağustos 2023 tarihinde, Merve Veziroğlu ile eşi Yunus Yıldırım arasında kavga çıktı. Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla üzerine saldırdığı Veziroğlu’nu 58 yerinden yaraladı. Ağır yaralanan Merve Veziroğlu Yıldırım hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Yunus Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yunus Yıldırım’ın ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
© İHA
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İstanbul'da sosyal medya fenomeni Merve Veziroğlu'nu 58 yerinden bıçakladığı iddiasıyla aldığı ceza Yargıtay tarafından bozulan eski eşi yeniden hakim karşısına çıktı. Eski eş hakkında 26 yıl hapis cezası verildi.
İstanbul Üsküdar'da eşi tarafından 58 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan fenomen Merve Veziroğlu davasında karar çıktı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıkan eski eş Yunus Yıldırım toplam 26 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme ilk kararında da aynı cezayı vermişti. Karar sosyal medyada gündem olurken Veziroğlu'na destek mesajları yağdı.
© İHAÜsküdar’da, 4 Ağustos 2023 tarihinde, Merve Veziroğlu ile eşi Yunus Yıldırım arasında kavga çıktı. Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla üzerine saldırdığı Veziroğlu’nu 58 yerinden yaraladı. Ağır yaralanan Merve Veziroğlu Yıldırım hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Yunus Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yunus Yıldırım’ın ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.
Üsküdar’da, 4 Ağustos 2023 tarihinde, Merve Veziroğlu ile eşi Yunus Yıldırım arasında kavga çıktı. Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla üzerine saldırdığı Veziroğlu’nu 58 yerinden yaraladı. Ağır yaralanan Merve Veziroğlu Yıldırım hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Yunus Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yunus Yıldırım’ın ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
Üsküdar’da, 4 Ağustos 2023 tarihinde, Merve Veziroğlu ile eşi Yunus Yıldırım arasında kavga çıktı. Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla üzerine saldırdığı Veziroğlu’nu 58 yerinden yaraladı. Ağır yaralanan Merve Veziroğlu Yıldırım hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Yunus Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yunus Yıldırım’ın ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.
© İHA

Yargıtay kararı bozmuştu

Veziroğlu'nun bıçaklanmasıyla ilgili olarak ilk yargılamada mahkeme Yunus Yıldırım'a, 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 6 yıl olmak üzere toplamda 26 yıl hapis cezası vermişti. Yıldırım'ın avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gönderilmişti . Yargıtay yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak yeniden yargılama yapılmasına karar verdi. Bugün yeniden yapılan yargılama sonucunda mahkeme kararını verdi

Aynı cezaya çarptırdı

Mahkeme, Yunus Yıldırım'a 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6 yıl olmak üzere toplam 26 yıl hapis cezası verdi. Mahkemenin kararını sosyal medyasından da duyuran Veziroğlu, 'Bu karar sadece kadınlar için değil herkes için umut verici' ifadelerini kullandı.
Üsküdar’da, 4 Ağustos 2023 tarihinde, Merve Veziroğlu ile eşi Yunus Yıldırım arasında kavga çıktı. Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla üzerine saldırdığı Veziroğlu’nu 58 yerinden yaraladı. Ağır yaralanan Merve Veziroğlu Yıldırım hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Yunus Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yunus Yıldırım’ın ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
YAŞAM
Eşi tarafından 58 yerinden bıçaklanan Merve Veziroğlu'ndan destek çağrısı: Karar bozuldu, dava yeniden görülecek
9 Ekim, 13:32
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