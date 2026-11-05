https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/sosyal-medya-fenomeni-merve-veziroglunu-58-yerinden-bicaklamisti-esi-hakkinda-karar-cikti--1110140250.html

Sosyal medya fenomeni Merve Veziroğlu'nu 58 yerinden bıçaklamıştı: Eşi hakkında karar çıktı

Sosyal medya fenomeni Merve Veziroğlu'nu 58 yerinden bıçaklamıştı: Eşi hakkında karar çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da sosyal medya fenomeni Merve Veziroğlu'nu 58 yerinden bıçakladığı iddiasıyla aldığı ceza Yargıtay tarafından bozulan eski eşi yeniden hakim... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T18:17+0300

2026-11-05T18:17+0300

2026-11-05T18:17+0300

türki̇ye

merve veziroğlu

yargıtay

kadına yönelik şiddet

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İstanbul Üsküdar'da eşi tarafından 58 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan fenomen Merve Veziroğlu davasında karar çıktı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıkan eski eş Yunus Yıldırım toplam 26 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme ilk kararında da aynı cezayı vermişti. Karar sosyal medyada gündem olurken Veziroğlu'na destek mesajları yağdı. Yargıtay kararı bozmuştuVeziroğlu'nun bıçaklanmasıyla ilgili olarak ilk yargılamada mahkeme Yunus Yıldırım'a, 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 6 yıl olmak üzere toplamda 26 yıl hapis cezası vermişti. Yıldırım'ın avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gönderilmişti . Yargıtay yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak yeniden yargılama yapılmasına karar verdi. Bugün yeniden yapılan yargılama sonucunda mahkeme kararını verdiAynı cezaya çarptırdıMahkeme, Yunus Yıldırım'a 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6 yıl olmak üzere toplam 26 yıl hapis cezası verdi. Mahkemenin kararını sosyal medyasından da duyuran Veziroğlu, 'Bu karar sadece kadınlar için değil herkes için umut verici' ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/esi-tarafindan-58-yerinden-bicaklanan-fenomen-merve-veziroglundan-destek-cagrisi-karar-bozuldu-dava-1109417904.html

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merve veziroğlu, yargıtay, kadına yönelik şiddet