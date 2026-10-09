https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/esi-tarafindan-58-yerinden-bicaklanan-fenomen-merve-veziroglundan-destek-cagrisi-karar-bozuldu-dava-1109417904.html

Eşi tarafından 58 yerinden bıçaklanan Merve Veziroğlu'ndan destek çağrısı: Karar bozuldu, dava yeniden görülecek

Eşi tarafından 58 yerinden bıçaklanan Merve Veziroğlu'ndan destek çağrısı: Karar bozuldu, dava yeniden görülecek

Sputnik Türkiye

Sosyal medya fenomeni Merve Veziroğlu'nu 58 yerinden bıçaklayan ve 26 yıl hapis cezasına çarptırılan eşi Yunus Yıldırım'ın 'öldürme kastım yoktu' diyerek... 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T13:32+0300

2026-10-09T13:32+0300

2026-10-09T13:47+0300

yaşam

kadın cinayeti

kadına şiddet

yargıtay

merve veziroğlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1b/1082139916_0:321:1135:959_1920x0_80_0_0_4ef80c70fb57b06721dc916e47861447.jpg

Sosyal medyada eski oyuncak bebekleri yenilediği videolarla tanınan Merve Veziroğlu, kendisini 58 yerinden bıçaklayan eşi Yunus Yıldırım'a karşı başlattığı hukuk mücadelesinde yaşadıklarını anlattı. Mahkemenin 26 yıl hapis cezası verdiği eşinin 'öldürme kastım yok' diyerek ceza indirimi talebiyle Yargıtay'a başvurduğunu söyleyen Veziroğlu 5 Kasım'daki davanın yeniden görüleceğini belirterek destek istedi. Veziroğlu'nun paylaşımı sosyal medyada gündem olurken çok sayıda kullanıcı yaşanan duruma isyan etti. Eşini 58 yerinden bıçakladı: Korkutmak istedim dedi2023 yılında meydana gelen olayda Yunus Yıldırım, eşi Merve VeziRoğlu'nu 58 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Genç kadın uzun süren uğraşlardan sonra hayata dönerken Yıldırım eşine yönelik eylemi nedeniyle “eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 20 yıl, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kendini ise 'korkutmak istedim bilerek yaralamadım' diye savunduİstinaf cezayı onadı Yargıtay yeniden yargılama kararı verdi Yaşanan durumu kendi sosyal medyasında anlatan Merve Veziroğlu'nun anlatımına göre, sanık tarafı 26 yıllık hapis cezasına önce istinaf mahkemesinde itiraz etti. İstinaf mahkemesinin ilk derece mahkemesinin kararını yerinde bulmasının ardından dosya Yargıtay’a taşındı. Veziroğlu, sanık müdafiinin temyiz dilekçesindeki gerekçeleri herhangi bir yorum eklemeden, belgedeki ifadeler üzerinden aktardığını belirtti. Tahrik indirimi uygulanmasını istediDilekçede, sanığın öldürme kastıyla hareket etmediği savunularak eylemin hukuki niteliğinin yeniden değerlendirilmesi talep edildi. Sanık tarafı ayrıca gönüllü vazgeçme koşullarının oluştuğunu ve suça teşebbüsün derecesinin değerlendirilmesinde hata yapıldığını öne sürdü. Dilekçede haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği de savunulurken, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin delillerin yetersiz olduğu iddia edildi. Her iki suç yönünden takdiri indirim uygulanması talebi de Yargıtay’a sunulan itirazlar arasında yer aldı.'Ben ne yaptım adaletin olmasını istemekten başka' diyerek destek istediHukuki sürecin devam ettiğini belirten Merve Veziroğlu, yaşadıkları boyunca tehdit içerikli olduğunu ifade ettiği mesajlar aldığını da anlattı. Veziroğlu, açıklamasında “Ben ne yaptım adaletin olmasını istemekten başka?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.Paylaşılan duyuruya göre davanın bir sonraki duruşması, 5 Kasım 2026 tarihinde saat 13.00’te İstanbul Anadolu Adliyesi 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Veziroğlu, duruşma öncesinde kamuoyundan destek isterken, sosyal medya kullanıcılarına yaptığı çağrının daha fazla kişiye ulaştırılmasını istedi. Yapılan paylaşımın ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Veziroğlu'na destek mesajı verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240327/fenomen-merve-veziroglunu-58-yerinden-bicaklayan-esine-30-yila-kadar-hapis-istemi-1082139584.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kadın cinayeti, kadına şiddet, yargıtay, merve veziroğlu