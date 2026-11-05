https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/son-dakika-haberleri-russell-brand-tecavuz-ve-cinsel-saldiri-suclarindan-suclu-bulundu-1110139144.html
Russell Brand tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından suçlu bulundu
Russell Brand tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından suçlu bulundu
Sputnik Türkiye
İngiliz komedyen Russell Brand, altı kadına yönelik 1999-2009 yılları arasındaki iddialarla ilgili yargılandığı davada tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından mahkum edildi.
2026-11-05T17:25+0300
2026-11-05T17:25+0300
2026-11-05T17:31+0300
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İngiliz komedyen ve oyuncu Russell Brand, Londra'daki Southwark Crown Mahkemesi'nde dört haftadır devam eden davada tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından suçlu bulundu. Altı kadına yönelik 1999-2009 dönemini kapsayan yedi suçlamayla yargılanan Brand, hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti.Pazartesi günü cezası açıklanacakKararın açıklanmasının ardından Yargıç Justice Bennathan, özellikle tecavüz suçundan verilen mahkumiyet nedeniyle Brand'in hapis cezası alacağını belirtti. Hakim, davanın ceza duruşmasının pazartesi günü yapılacağını açıkladı.Russell Brand'e yönelik suçlamalarÜnlü şarkıcı Katy Perry'nin eski eşi Russell Brand, dört kadına yönelik cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılanıyordu. Suçlamaların kamuoyuna açıklanmasının ardından Brand, "Asla bir tecavüzcü olmadım" diyerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürmüştü.Brand, videolu açıklamasında gençlik yıllarında uyuşturucu ve seks bağımlılığı nedeniyle hatalar yaptığını kabul ederken tecavüz suçunu işlemediğini iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/unlu-komedyen-russell-brand-cinsel-saldiri-suclamasiyla-mahkemeye-cikacak-1095149776.html
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Russell Brand tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından suçlu bulundu
17:25 05.11.2026 (güncellendi: 17:31 05.11.2026)
İngiliz komedyen Russell Brand, altı kadına yönelik 1999-2009 yılları arasındaki iddialarla ilgili yargılandığı davada tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından mahkum edildi. Jüri, kendisine yöneltilen yedi suçlamanın üçünde suçlu, dördünde suçsuz olduğuna hükmetti. Brand'in cezası pazartesi günü açıklanacak.
İngiliz komedyen ve oyuncu Russell Brand, Londra'daki Southwark Crown Mahkemesi'nde dört haftadır devam eden davada tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından suçlu bulundu. Altı kadına yönelik 1999-2009 dönemini kapsayan yedi suçlamayla yargılanan Brand, hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti.
İngiliz basınının aktardığına göre jüri, yaklaşık dokuz saat 13 dakika süren müzakerelerin
ardından kararını açıkladı.
Brand, üç suçlamadan mahkum edilirken iki tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlamasından beraat etti. Hakkındaki bir başka suçlama da "cinsel saldırı teşebbüsü" kapsamında değerlendirilmiş ve jüri bu suçlamada da beraat kararı vermişti.
Pazartesi günü cezası açıklanacak
Kararın açıklanmasının ardından Yargıç Justice Bennathan, özellikle tecavüz suçundan verilen mahkumiyet nedeniyle Brand'in hapis cezası alacağını belirtti. Hakim, davanın ceza duruşmasının pazartesi günü yapılacağını açıkladı.
Russell Brand'e yönelik suçlamalar
Ünlü şarkıcı Katy Perry'nin eski eşi Russell Brand, dört kadına yönelik cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılanıyordu. Suçlamaların kamuoyuna açıklanmasının ardından Brand, "Asla bir tecavüzcü olmadım" diyerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürmüştü.
Brand, videolu açıklamasında gençlik yıllarında uyuşturucu ve seks bağımlılığı nedeniyle hatalar yaptığını kabul ederken tecavüz suçunu işlemediğini iddia etmişti.