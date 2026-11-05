https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/son-dakika-haberleri-russell-brand-tecavuz-ve-cinsel-saldiri-suclarindan-suclu-bulundu-1110139144.html

Russell Brand tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından suçlu bulundu

Russell Brand tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından suçlu bulundu

Sputnik Türkiye

İngiliz komedyen Russell Brand, altı kadına yönelik 1999-2009 yılları arasındaki iddialarla ilgili yargılandığı davada tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından mahkum edildi.

2026-11-05T17:25+0300

2026-11-05T17:25+0300

2026-11-05T17:31+0300

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İngiliz komedyen ve oyuncu Russell Brand, Londra'daki Southwark Crown Mahkemesi'nde dört haftadır devam eden davada tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından suçlu bulundu. Altı kadına yönelik 1999-2009 dönemini kapsayan yedi suçlamayla yargılanan Brand, hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti.Pazartesi günü cezası açıklanacakKararın açıklanmasının ardından Yargıç Justice Bennathan, özellikle tecavüz suçundan verilen mahkumiyet nedeniyle Brand'in hapis cezası alacağını belirtti. Hakim, davanın ceza duruşmasının pazartesi günü yapılacağını açıkladı.Russell Brand'e yönelik suçlamalarÜnlü şarkıcı Katy Perry'nin eski eşi Russell Brand, dört kadına yönelik cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılanıyordu. Suçlamaların kamuoyuna açıklanmasının ardından Brand, "Asla bir tecavüzcü olmadım" diyerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürmüştü.Brand, videolu açıklamasında gençlik yıllarında uyuşturucu ve seks bağımlılığı nedeniyle hatalar yaptığını kabul ederken tecavüz suçunu işlemediğini iddia etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/unlu-komedyen-russell-brand-cinsel-saldiri-suclamasiyla-mahkemeye-cikacak-1095149776.html

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