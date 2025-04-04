https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/unlu-komedyen-russell-brand-cinsel-saldiri-suclamasiyla-mahkemeye-cikacak-1095149776.html
Ünlü komedyen Russell Brand cinsel saldırı suçlamasıyla mahkemeye çıkacak
Ünlü komedyen Russell Brand cinsel saldırı suçlamasıyla mahkemeye çıkacak
Sputnik Türkiye
Ünlü aktör ve komedyen Russell Brand, dört kadına yönelik tecavüz, ahlaka aykırı saldırı, sözlü taciz ve iki cinsel saldırı suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacak... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T20:57+0300
2025-04-04T20:57+0300
2025-04-04T21:02+0300
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tecavüz
çocuğa tecavüz
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Ünlü Şarkıcı Katy Perry'nin eski eşi Russell Brand, dört kadına yönelik cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılanacak.Suçlamaların kamuoyuna açıklanmasının ardından Brand, "Asla bir tecavüzcü olmadım" diyerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Brand, X (eski adıyla Twitter) platformunda yayınladığı bir videoda, kendisine yöneltilen suçlamalara karşı koyacağını belirtti. Açıklamasında, hükümetin hukuku bir 'silah' olarak kullandığını öne sürdü ve hiçbir zaman rıza dışı bir ilişkiye girmediğini vurguladı.Londra Metropolitan Polisi, aktör Russell Brand’e posta yoluyla suçlamaları tebliğ ederken 2 Mayıs 2025'te Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya çağırdığı ifade edildi. Brand, videolu açıklamasında gençlik yıllarında uyuşturucu ve seks bağımlılığı nedeniyle hatalar yaptığını kabul ederken tecavüz suçunu işlemediğini belirtti. Ünlü komedyen, 2010-2012 yılları arasında ABD'li pop yıldızı Katy Perry ile evliydi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/hollywoodda-taciz-iddialari-buyuyor-lively-ve-baldoni-birbirlerine-yeni-davalar-acti-1092251225.html
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russell brand, komedyen, aktör, oyuncu, yabancı oyuncu, en iyi oyuncu, profesyonel oyuncu, tecavüz, çocuğa tecavüz, toplu tecavüz, tecavüz girişimi, tecavüz yasası
russell brand, komedyen, aktör, oyuncu, yabancı oyuncu, en iyi oyuncu, profesyonel oyuncu, tecavüz, çocuğa tecavüz, toplu tecavüz, tecavüz girişimi, tecavüz yasası
Ünlü komedyen Russell Brand cinsel saldırı suçlamasıyla mahkemeye çıkacak
20:57 04.04.2025 (güncellendi: 21:02 04.04.2025)
Ünlü aktör ve komedyen Russell Brand, dört kadına yönelik tecavüz, ahlaka aykırı saldırı, sözlü taciz ve iki cinsel saldırı suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacak. Suçlamaların kamuoyuna açıklanmasının ardından Brand, cinsel saldırı iddialarını sert bir şekilde reddetti.
Ünlü Şarkıcı Katy Perry'nin eski eşi Russell Brand, dört kadına yönelik cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılanacak.
Suçlamaların kamuoyuna açıklanmasının ardından Brand, "Asla bir tecavüzcü olmadım" diyerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Brand, X (eski adıyla Twitter) platformunda yayınladığı bir videoda, kendisine yöneltilen suçlamalara karşı koyacağını belirtti. Açıklamasında, hükümetin hukuku bir 'silah' olarak kullandığını öne sürdü ve hiçbir zaman rıza dışı bir ilişkiye girmediğini vurguladı.
Londra Metropolitan Polisi, aktör Russell Brand’e posta yoluyla suçlamaları tebliğ ederken 2 Mayıs 2025'te Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya çağırdığı ifade edildi.
Brand, videolu açıklamasında gençlik yıllarında uyuşturucu ve seks bağımlılığı nedeniyle hatalar yaptığını kabul ederken tecavüz suçunu işlemediğini belirtti. Ünlü komedyen, 2010-2012 yılları arasında ABD'li pop yıldızı Katy Perry ile evliydi.