https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/unlu-komedyen-russell-brand-cinsel-saldiri-suclamasiyla-mahkemeye-cikacak-1095149776.html

Ünlü komedyen Russell Brand cinsel saldırı suçlamasıyla mahkemeye çıkacak

Ünlü komedyen Russell Brand cinsel saldırı suçlamasıyla mahkemeye çıkacak

Sputnik Türkiye

Ünlü aktör ve komedyen Russell Brand, dört kadına yönelik tecavüz, ahlaka aykırı saldırı, sözlü taciz ve iki cinsel saldırı suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacak... 04.04.2025, Sputnik Türkiye

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dünya

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Ünlü Şarkıcı Katy Perry'nin eski eşi Russell Brand, dört kadına yönelik cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılanacak.Suçlamaların kamuoyuna açıklanmasının ardından Brand, "Asla bir tecavüzcü olmadım" diyerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Brand, X (eski adıyla Twitter) platformunda yayınladığı bir videoda, kendisine yöneltilen suçlamalara karşı koyacağını belirtti. Açıklamasında, hükümetin hukuku bir 'silah' olarak kullandığını öne sürdü ve hiçbir zaman rıza dışı bir ilişkiye girmediğini vurguladı.Londra Metropolitan Polisi, aktör Russell Brand’e posta yoluyla suçlamaları tebliğ ederken 2 Mayıs 2025'te Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya çağırdığı ifade edildi. Brand, videolu açıklamasında gençlik yıllarında uyuşturucu ve seks bağımlılığı nedeniyle hatalar yaptığını kabul ederken tecavüz suçunu işlemediğini belirtti. Ünlü komedyen, 2010-2012 yılları arasında ABD'li pop yıldızı Katy Perry ile evliydi.

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