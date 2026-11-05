https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/sigara-yasaginda-yeni-donem-park-plaj-ve-duraklar-icin-duzenleme-geliyor-1110127587.html

Sigara yasağında yeni dönem: Park, plaj ve duraklar için düzenleme geliyor

Sigara yasağında yeni dönem: Park, plaj ve duraklar için düzenleme geliyor

Sputnik Türkiye

Türkiye'de sigara yasağının kapsamını genişletecek yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. AK Parti'nin hazırladığı teklifte, Japonya ve Avustralya'daki... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T12:03+0300

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sigara

ak parti

japonya

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Sigara yasağının genişletilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, tütün kullanımının yalnızca kapalı alanlarda değil, belirli açık alanlarda da sınırlandırılması değerlendiriliyor.AK Parti'nin üzerinde çalıştığı düzenlemede, Japonya ve Avustralya'da uygulanan sigara kısıtlamaları inceleniyor.Yeni düzenlemeyle sigara içilmesine izin verilen özel alanların belirlenmesi ve bu alanların dışında tütün kullanımına yönelik sınırlamaların artırılması hedefleniyor.Ancak söz konusu uygulamalar henüz yürürlüğe girmiş değil. Düzenlemenin kapsamı, teklifin Meclis'e sunulmasıyla netleşecek.Japonya modeli: Kimlik doğrulamalı sigara satışı ve özel içim alanlarıSigara satışları ve açık alan kullanımına ilişkin Japonya modeli, hazırlık çalışmalarında değerlendirilen seçenekler arasında bulunuyor.Bu model kapsamında üç uygulama öne çıkıyor:Avustralya modeli: Park, plaj ve duraklarda sigara sınırlamasıAvustralya'daki sigara yasakları da Türkiye'de hazırlanan düzenleme kapsamında inceleniyor.Bu modelde park, plaj ve toplu taşıma durakları gibi açık alanlarda sigara kullanımına yönelik geniş kapsamlı kısıtlamalar bulunuyor.Haberde aktarılan Avustralya modeline göre, açık hava mekânlarında sigara içilen alanların toplam alanın yüzde 50'sini geçmemesi esas alınıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/istanbula-kar-ne-zaman-yagacak-meteoroloji-uzmani-tarih-verdi-15-ilde-kar-bekleniyor-1110125589.html

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