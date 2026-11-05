https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/sigara-yasaginda-yeni-donem-park-plaj-ve-duraklar-icin-duzenleme-geliyor-1110127587.html
Sigara yasağında yeni dönem: Park, plaj ve duraklar için düzenleme geliyor
Sigara yasağında yeni dönem: Park, plaj ve duraklar için düzenleme geliyor
Sputnik Türkiye
Türkiye'de sigara yasağının kapsamını genişletecek yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. AK Parti'nin hazırladığı teklifte, Japonya ve Avustralya'daki... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
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sigara
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Sigara yasağının genişletilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, tütün kullanımının yalnızca kapalı alanlarda değil, belirli açık alanlarda da sınırlandırılması değerlendiriliyor.AK Parti'nin üzerinde çalıştığı düzenlemede, Japonya ve Avustralya'da uygulanan sigara kısıtlamaları inceleniyor.Yeni düzenlemeyle sigara içilmesine izin verilen özel alanların belirlenmesi ve bu alanların dışında tütün kullanımına yönelik sınırlamaların artırılması hedefleniyor.Ancak söz konusu uygulamalar henüz yürürlüğe girmiş değil. Düzenlemenin kapsamı, teklifin Meclis'e sunulmasıyla netleşecek.Japonya modeli: Kimlik doğrulamalı sigara satışı ve özel içim alanlarıSigara satışları ve açık alan kullanımına ilişkin Japonya modeli, hazırlık çalışmalarında değerlendirilen seçenekler arasında bulunuyor.Bu model kapsamında üç uygulama öne çıkıyor:Avustralya modeli: Park, plaj ve duraklarda sigara sınırlamasıAvustralya'daki sigara yasakları da Türkiye'de hazırlanan düzenleme kapsamında inceleniyor.Bu modelde park, plaj ve toplu taşıma durakları gibi açık alanlarda sigara kullanımına yönelik geniş kapsamlı kısıtlamalar bulunuyor.Haberde aktarılan Avustralya modeline göre, açık hava mekânlarında sigara içilen alanların toplam alanın yüzde 50'sini geçmemesi esas alınıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/istanbula-kar-ne-zaman-yagacak-meteoroloji-uzmani-tarih-verdi-15-ilde-kar-bekleniyor-1110125589.html
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sigara, ak parti, japonya, meclis
sigara, ak parti, japonya, meclis
Sigara yasağında yeni dönem: Park, plaj ve duraklar için düzenleme geliyor
Türkiye'de sigara yasağının kapsamını genişletecek yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. AK Parti'nin hazırladığı teklifte, Japonya ve Avustralya'daki uygulamalar örnek alınarak açık havada sigara kullanımına yeni sınırlamalar getirilmesi hedefleniyor.
Sigara yasağının genişletilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, tütün kullanımının yalnızca kapalı alanlarda değil, belirli açık alanlarda da sınırlandırılması değerlendiriliyor.
AK Parti'nin üzerinde çalıştığı düzenlemede, Japonya ve Avustralya'da uygulanan sigara kısıtlamaları inceleniyor.
Yeni düzenlemeyle sigara içilmesine izin verilen özel alanların belirlenmesi ve bu alanların dışında tütün kullanımına yönelik sınırlamaların artırılması hedefleniyor.
Ancak söz konusu uygulamalar henüz yürürlüğe girmiş değil. Düzenlemenin kapsamı, teklifin Meclis'e sunulmasıyla netleşecek.
Japonya modeli: Kimlik doğrulamalı sigara satışı ve özel içim alanları
Sigara satışları ve açık alan kullanımına ilişkin Japonya modeli, hazırlık çalışmalarında değerlendirilen seçenekler arasında bulunuyor.
Bu model kapsamında üç uygulama öne çıkıyor:
Kimlik doğrulamalı sigara satışı: Tütün ürünlerinin satışında kimlik kontrolüne dayalı sistemlerin değerlendirilmesi.
Özel sigara içme alanları: Sigara kullanımının belirlenmiş alanlarla sınırlandırılması.
Sokaklarda sigara kısıtlaması: Belirli sokak ve açık alanlarda sigara içilmesine yönelik yasakların gündeme alınması.
Avustralya modeli: Park, plaj ve duraklarda sigara sınırlaması
Avustralya'daki sigara yasakları da Türkiye'de hazırlanan düzenleme kapsamında inceleniyor.
Bu modelde park, plaj ve toplu taşıma durakları gibi açık alanlarda sigara kullanımına yönelik geniş kapsamlı kısıtlamalar bulunuyor.
Haberde aktarılan Avustralya modeline göre, açık hava mekânlarında sigara içilen alanların toplam alanın yüzde 50'sini geçmemesi esas alınıyor.