https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/istanbula-kar-ne-zaman-yagacak-meteoroloji-uzmani-tarih-verdi-15-ilde-kar-bekleniyor-1110125589.html
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi, 15 ilde kar bekleniyor
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi, 15 ilde kar bekleniyor
Sputnik Türkiye
Türkiye, Sibirya üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle kış koşullarına giriyor. İstanbul'da sağanak yağış ve kuvvetli poyraz etkili oluyor. Meteorolojik... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T11:29+0300
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i̇stanbul kar yağışı
kar yağışı
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Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Türkiye'de hava sıcaklıkları, hissedilir şekilde azalarak mevsim normallerinin altına geriledi.Sıcaklıkların 8 dereceye kadar düşmesiyle birlikte birçok bölgede kuvvetli sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor.Yağışlı havanın 8 Kasım Pazar gününe kadar devam etmesi beklenirken, hafta sonu özellikle iç ve doğu kesimlerde kar yağışı tahmin ediliyor.İlk kar ne zaman yağacak? Erzurum, Kars ve Ardahan için tarih verildiMeteorolojik tahminlere göre 6 Kasım Cuma günü Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur görülecek.Erzurum, Ardahan ve Kars'ta cuma günü karla karışık yağmur beklenirken, 7 Kasım Cumartesi günü yağışların bazı illerde kara dönüşeceği öngörülüyor.Cumartesi günü Ardahan'da şiddetli kar yağışı, Erzurum'da ise kar yağışı tahmin ediliyor.8 Kasım Pazar günü kar yağışının daha geniş bir alana yayılması bekleniyor.Pazar günü hangi illere kar yağacak? İşte kar beklenen 15 ilMeteorolojik tahminlere göre 8 Kasım Pazar günü kar yağışı beklenen iller şöyle:Kar yağışının etkisi ve yoğunluğu, illerin farklı bölgelerinde değişiklik gösterebilecek.İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Orhan Şen ocak ayını işaret ettiİstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağı merak edilirken, Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen değerlendirmelerde bulundu.Kasım ayıyla birlikte sıcaklıkların düşüşe geçtiğini belirten Şen, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde hafta sonundan itibaren kar yağışının etkili olacağını söyledi.İstanbul için ise ocak ayına işaret eden Orhan Şen, şu aşamada kesin bir kar yağışı tarihi vermenin mümkün olmadığını ifade etti.Şen, İstanbul'da kar görülme ihtimalinin bulunduğunu ancak bunun için ocak ayının beklenmesi gerektiğini belirtti.İstanbul'un hiçbir yılı tamamen karsız geçirmeyeceğini söyleyen Şen, özellikle Çamlıca gibi yüksek kesimlerde bir veya iki gün kar yağışı görülebileceğini dile getirdi.Güven Özdemir: İstanbul ve Marmara'da kar beklenmiyorHürriyet'e konuşan Meteoroloji Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, İstanbul ve Marmara Bölgesi'ndeki hava koşullarını değerlendirdi.Özdemir, mevcut soğuk hava sisteminin sıcaklıkları düşüreceğini ancak İstanbul ve Marmara'nın kıyı kesimlerinde kar yağışı beklentisi bulunmadığını belirtti.Özdemir, şu ifadeleri kullandı:“Bu sistemle birlikte İstanbul’da ve Marmara’nın kıyı kesimlerinde hissedilir bir sıcaklık düşüşü yaşanabilir. Ancak mevcut tahminler doğrultusunda bu bölgeler için kar yağışından söz etmek mümkün değil. Daha çok yağışlı hava, kuzeyli rüzgârların etkisi ve sıcaklıklardaki azalma ön plana çıkıyor.”
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kar, i̇stanbul kar yağışı, kar yağışı
kar, i̇stanbul kar yağışı, kar yağışı
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi, 15 ilde kar bekleniyor
Türkiye, Sibirya üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle kış koşullarına giriyor. İstanbul'da sağanak yağış ve kuvvetli poyraz etkili oluyor. Meteorolojik tahminlere göre 8 Kasım Pazar günü 15 ilde kar yağışı bekleniyor. İstanbul'a karın ne zaman yağacağı merak edilirken, Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ocak ayına işaret etti.
Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Türkiye'de hava sıcaklıkları, hissedilir şekilde azalarak mevsim normallerinin altına geriledi.
Sıcaklıkların 8 dereceye kadar düşmesiyle birlikte birçok bölgede kuvvetli sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor.
Yağışlı havanın 8 Kasım Pazar gününe kadar devam etmesi beklenirken, hafta sonu özellikle iç ve doğu kesimlerde kar yağışı tahmin ediliyor.
İlk kar ne zaman yağacak? Erzurum, Kars ve Ardahan için tarih verildi
Meteorolojik tahminlere göre 6 Kasım Cuma günü Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur görülecek.
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta cuma günü karla karışık yağmur beklenirken, 7 Kasım Cumartesi günü yağışların bazı illerde kara dönüşeceği öngörülüyor.
Cumartesi günü Ardahan'da şiddetli kar yağışı, Erzurum'da ise kar yağışı tahmin ediliyor.
8 Kasım Pazar günü kar yağışının daha geniş bir alana yayılması bekleniyor.
Pazar günü hangi illere kar yağacak? İşte kar beklenen 15 il
Meteorolojik tahminlere göre 8 Kasım Pazar günü kar yağışı beklenen iller şöyle:
Kar yağışının etkisi ve yoğunluğu, illerin farklı bölgelerinde değişiklik gösterebilecek.
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Orhan Şen ocak ayını işaret etti
İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağı merak edilirken, Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen değerlendirmelerde bulundu.
Kasım ayıyla birlikte sıcaklıkların düşüşe geçtiğini belirten Şen, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde hafta sonundan itibaren kar yağışının etkili olacağını söyledi.
İstanbul için ise ocak ayına işaret eden Orhan Şen, şu aşamada kesin bir kar yağışı tarihi vermenin mümkün olmadığını ifade etti.
Şen, İstanbul'da kar görülme ihtimalinin bulunduğunu ancak bunun için ocak ayının beklenmesi gerektiğini belirtti.
İstanbul'un hiçbir yılı tamamen karsız geçirmeyeceğini söyleyen Şen, özellikle Çamlıca gibi yüksek kesimlerde bir veya iki gün kar yağışı görülebileceğini dile getirdi.
Güven Özdemir: İstanbul ve Marmara'da kar beklenmiyor
Hürriyet'e konuşan Meteoroloji Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, İstanbul ve Marmara Bölgesi'ndeki hava koşullarını değerlendirdi.
Özdemir, mevcut soğuk hava sisteminin sıcaklıkları düşüreceğini ancak İstanbul ve Marmara'nın kıyı kesimlerinde kar yağışı beklentisi bulunmadığını belirtti.
Özdemir, şu ifadeleri kullandı:
“Bu sistemle birlikte İstanbul’da ve Marmara’nın kıyı kesimlerinde hissedilir bir sıcaklık düşüşü yaşanabilir. Ancak mevcut tahminler doğrultusunda bu bölgeler için kar yağışından söz etmek mümkün değil. Daha çok yağışlı hava, kuzeyli rüzgârların etkisi ve sıcaklıklardaki azalma ön plana çıkıyor.”