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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/saksiyla-beraber-4-kattan-dustu-itfaiyeden-kacti-mahallelinin-actigi-ortu-sayesinde-kurtuldu-1110138097.html
Saksıyla beraber 4. kattan düştü: İtfaiyeden kaçtı, mahallelinin açtığı örtü sayesinde kurtuldu
Saksıyla beraber 4. kattan düştü: İtfaiyeden kaçtı, mahallelinin açtığı örtü sayesinde kurtuldu
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Aydın'ın Efeler ilçesinde itfaiyenin kurtarmaya çalıştığı kedi dördüncü kattan vatandaşların açtığı örtüye düştü. 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T16:40+0300
2026-11-05T16:40+0300
yaşam
kedi
aydın
i̇tfaiye
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Aydın'da evden kaçan ve binanın dış cephesindeki pencere ve balkon diplerinde dolaşan kedi itfaiyeyi alarma geçirdi.4. kattan düştüGüzelhisar Mahallesi 37 Sokak'ta bir apartmanın dördüncü katındaki pencere önünde mahsur kalan kediyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarma çalışması başlattı. Yakalama filesinden kaçmak isteyen kedi, vatandaşların yerde açtığı örtüye düştü.Kediyi kucaklayan vatandaşlar sevinç yaşadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/samsunda-catilarda-dolasan-maymun-yavrusu-yakalanarak-koruma-altina-alindi-1110084868.html
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kedi, aydın, i̇tfaiye
kedi, aydın, i̇tfaiye

Saksıyla beraber 4. kattan düştü: İtfaiyeden kaçtı, mahallelinin açtığı örtü sayesinde kurtuldu

16:40 05.11.2026
4. katta düşen kedi kurtarıldı: Saksıyla beraber yakalama filesi üzerine düştü
4. katta düşen kedi kurtarıldı: Saksıyla beraber yakalama filesi üzerine düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
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Aydın'ın Efeler ilçesinde itfaiyenin kurtarmaya çalıştığı kedi dördüncü kattan vatandaşların açtığı örtüye düştü.
Aydın'da evden kaçan ve binanın dış cephesindeki pencere ve balkon diplerinde dolaşan kedi itfaiyeyi alarma geçirdi.

4. kattan düştü

Güzelhisar Mahallesi 37 Sokak'ta bir apartmanın dördüncü katındaki pencere önünde mahsur kalan kediyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarma çalışması başlattı. Yakalama filesinden kaçmak isteyen kedi, vatandaşların yerde açtığı örtüye düştü.
Kediyi kucaklayan vatandaşlar sevinç yaşadı.
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