https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/saksiyla-beraber-4-kattan-dustu-itfaiyeden-kacti-mahallelinin-actigi-ortu-sayesinde-kurtuldu-1110138097.html

Saksıyla beraber 4. kattan düştü: İtfaiyeden kaçtı, mahallelinin açtığı örtü sayesinde kurtuldu

Saksıyla beraber 4. kattan düştü: İtfaiyeden kaçtı, mahallelinin açtığı örtü sayesinde kurtuldu

Sputnik Türkiye

Aydın'ın Efeler ilçesinde itfaiyenin kurtarmaya çalıştığı kedi dördüncü kattan vatandaşların açtığı örtüye düştü. 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T16:40+0300

2026-11-05T16:40+0300

2026-11-05T16:40+0300

yaşam

kedi

aydın

i̇tfaiye

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Aydın'da evden kaçan ve binanın dış cephesindeki pencere ve balkon diplerinde dolaşan kedi itfaiyeyi alarma geçirdi.4. kattan düştüGüzelhisar Mahallesi 37 Sokak'ta bir apartmanın dördüncü katındaki pencere önünde mahsur kalan kediyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarma çalışması başlattı. Yakalama filesinden kaçmak isteyen kedi, vatandaşların yerde açtığı örtüye düştü.Kediyi kucaklayan vatandaşlar sevinç yaşadı.

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aydın

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kedi, aydın, i̇tfaiye