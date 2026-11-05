https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/saksiyla-beraber-4-kattan-dustu-itfaiyeden-kacti-mahallelinin-actigi-ortu-sayesinde-kurtuldu-1110138097.html
Saksıyla beraber 4. kattan düştü: İtfaiyeden kaçtı, mahallelinin açtığı örtü sayesinde kurtuldu
Saksıyla beraber 4. kattan düştü: İtfaiyeden kaçtı, mahallelinin açtığı örtü sayesinde kurtuldu
Sputnik Türkiye
Aydın'ın Efeler ilçesinde itfaiyenin kurtarmaya çalıştığı kedi dördüncü kattan vatandaşların açtığı örtüye düştü. 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T16:40+0300
2026-11-05T16:40+0300
2026-11-05T16:40+0300
yaşam
kedi
aydın
i̇tfaiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/05/1110137769_0:0:531:299_1920x0_80_0_0_4dce0c7282f3881a3c3dcc04c02174b9.png
Aydın'da evden kaçan ve binanın dış cephesindeki pencere ve balkon diplerinde dolaşan kedi itfaiyeyi alarma geçirdi.4. kattan düştüGüzelhisar Mahallesi 37 Sokak'ta bir apartmanın dördüncü katındaki pencere önünde mahsur kalan kediyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarma çalışması başlattı. Yakalama filesinden kaçmak isteyen kedi, vatandaşların yerde açtığı örtüye düştü.Kediyi kucaklayan vatandaşlar sevinç yaşadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/samsunda-catilarda-dolasan-maymun-yavrusu-yakalanarak-koruma-altina-alindi-1110084868.html
aydın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/05/1110137769_66:0:531:349_1920x0_80_0_0_d1a05c8cc104425ceeff62c606ef42e3.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kedi, aydın, i̇tfaiye
Saksıyla beraber 4. kattan düştü: İtfaiyeden kaçtı, mahallelinin açtığı örtü sayesinde kurtuldu
Aydın'ın Efeler ilçesinde itfaiyenin kurtarmaya çalıştığı kedi dördüncü kattan vatandaşların açtığı örtüye düştü.
Aydın'da evden kaçan ve binanın dış cephesindeki pencere ve balkon diplerinde dolaşan kedi itfaiyeyi alarma geçirdi.
Güzelhisar Mahallesi 37 Sokak'ta bir apartmanın dördüncü katındaki pencere önünde mahsur kalan kediyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarma çalışması başlattı. Yakalama filesinden kaçmak isteyen kedi, vatandaşların yerde açtığı örtüye düştü.
Kediyi kucaklayan vatandaşlar sevinç yaşadı.