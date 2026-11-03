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Samsun'da çatılarda dolaşan maymun yavrusu yakalanarak koruma altına alındı
Samsun'da çatılarda dolaşan maymun yavrusu yakalanarak koruma altına alındı
Sputnik Türkiye
Samsun maymun yakalandı, İlkadım çatıda maymun, Samsun Kıran Mahallesi, Samsun itfaiye maymun operasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun
2026-11-03T21:16+0300
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yaşam
maymun
samsun
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Samsun'un İlkadım ilçeside Kıran Mahallesi 1409. Sokak'ta binaların çatılarında dolaşan maymun yavrusunu görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, maymunu yakalamak için çalışma başlattı.Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan maymun, güvenli şekilde aşağı indirilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.Maymunun koruma altına alındığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/mersinde-laboratuvar-mudurlugunde-gorevli-3-personel-hastaneye-sevk-edildi-1110084135.html
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maymun, samsun, i̇tfaiye
maymun, samsun, i̇tfaiye

Samsun'da çatılarda dolaşan maymun yavrusu yakalanarak koruma altına alındı

21:16 03.11.2026 (güncellendi: 21:21 03.11.2026)
© AA / İtfaiye Daire BaşkanlığıSamsun'un İlkadım ilçesinde binaların çatılarında dolaşan maymun yavrusu yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde binaların çatılarında dolaşan maymun yavrusu yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
© AA / İtfaiye Daire Başkanlığı
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Samsun'da çatılarda dolaşan maymun yavrusu koruma altına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçeside Kıran Mahallesi 1409. Sokak'ta binaların çatılarında dolaşan maymun yavrusunu görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, maymunu yakalamak için çalışma başlattı.
© AA / İtfaiye Daire BaşkanlığıBinaların çatılarında dolaşan maymun yavrusu itfaiye ekiplerince yakalandı
Binaların çatılarında dolaşan maymun yavrusu itfaiye ekiplerince yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
Binaların çatılarında dolaşan maymun yavrusu itfaiye ekiplerince yakalandı
© AA / İtfaiye Daire Başkanlığı
Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan maymun, güvenli şekilde aşağı indirilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.
Maymunun koruma altına alındığı bildirildi.
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