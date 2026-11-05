https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/putin-rus-ve-kudus-ortodoks-kiliseleri-arasinda-cok-iyi-iliskiler-var-1110145062.html
Putin: Rus ve Kudüs Ortodoks kiliseleri arasında çok iyi ilişkiler var
Putin: Rus ve Kudüs Ortodoks kiliseleri arasında çok iyi ilişkiler var
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ve Kudüs Ortodoks kiliseleri arasında çok iyi ilişkilerin sürdüğünü belirterek Kudüs Patriği III. Theofilos’un bu... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T22:01+0300
2026-11-05T22:01+0300
2026-11-05T22:01+0300
dünya
vladimir putin
patrik kirill
rus ortodoks kilisesi
kudüs patriği theofilos
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kudüs Patriği III. Theofilos ve Rusya Patriği Kirill ile bir araya geldi.Görüşmede iki kilise arasındaki ilişkilere değinen Putin, “Rus ve Kudüs Ortodoks kiliseleri arasında çok iyi, dostane ilişkiler sürdürülüyor” dedi.Patrik Kirill ile sık sık görüştüklerini belirten Putin, “Moskova ve Tüm Rusya Patriği ile bir araya geldiğimizde, ki oldukça sık görüşüyoruz, Patrik Kudüs ile ilişkilerden de sıklıkla söz ediyor” ifadelerini kullandı.Putin, Kudüs Patriği III. Theofilos’a hitaben, “Rus Ortodoks Kilisesi ile ilişkileri sürdürme ve geliştirme yönündeki tutumunuzu takdir ediyoruz” diye konuştu.
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vladimir putin, patrik kirill, rus ortodoks kilisesi, kudüs patriği theofilos
vladimir putin, patrik kirill, rus ortodoks kilisesi, kudüs patriği theofilos
Putin: Rus ve Kudüs Ortodoks kiliseleri arasında çok iyi ilişkiler var
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ve Kudüs Ortodoks kiliseleri arasında çok iyi ilişkilerin sürdüğünü belirterek Kudüs Patriği III. Theofilos’un bu ilişkileri geliştirme yönündeki tutumunu takdir ettiklerini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kudüs Patriği III. Theofilos ve Rusya Patriği Kirill ile bir araya geldi.
Görüşmede iki kilise arasındaki ilişkilere değinen Putin, “Rus ve Kudüs Ortodoks kiliseleri arasında çok iyi, dostane ilişkiler sürdürülüyor” dedi.
Patrik Kirill ile sık sık görüştüklerini belirten Putin, “Moskova ve Tüm Rusya Patriği ile bir araya geldiğimizde, ki oldukça sık görüşüyoruz, Patrik Kudüs ile ilişkilerden de sıklıkla söz ediyor” ifadelerini kullandı.
Putin, Kudüs Patriği III. Theofilos’a hitaben, “Rus Ortodoks Kilisesi ile ilişkileri sürdürme ve geliştirme yönündeki tutumunuzu takdir ediyoruz” diye konuştu.