https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/putin-rus-ve-kudus-ortodoks-kiliseleri-arasinda-cok-iyi-iliskiler-var-1110145062.html

Putin: Rus ve Kudüs Ortodoks kiliseleri arasında çok iyi ilişkiler var

Putin: Rus ve Kudüs Ortodoks kiliseleri arasında çok iyi ilişkiler var

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ve Kudüs Ortodoks kiliseleri arasında çok iyi ilişkilerin sürdüğünü belirterek Kudüs Patriği III. Theofilos’un bu... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T22:01+0300

2026-11-05T22:01+0300

2026-11-05T22:01+0300

dünya

vladimir putin

patrik kirill

rus ortodoks kilisesi

kudüs patriği theofilos

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0c/1106465242_0:54:1280:774_1920x0_80_0_0_631de9a505f37dbffef087f5fa105407.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kudüs Patriği III. Theofilos ve Rusya Patriği Kirill ile bir araya geldi.Görüşmede iki kilise arasındaki ilişkilere değinen Putin, “Rus ve Kudüs Ortodoks kiliseleri arasında çok iyi, dostane ilişkiler sürdürülüyor” dedi.Patrik Kirill ile sık sık görüştüklerini belirten Putin, “Moskova ve Tüm Rusya Patriği ile bir araya geldiğimizde, ki oldukça sık görüşüyoruz, Patrik Kudüs ile ilişkilerden de sıklıkla söz ediyor” ifadelerini kullandı.Putin, Kudüs Patriği III. Theofilos’a hitaben, “Rus Ortodoks Kilisesi ile ilişkileri sürdürme ve geliştirme yönündeki tutumunuzu takdir ediyoruz” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/dmitriyev-putin-trumpin-ukraynada-baris-cabalarini-takdir-ediyor-1110143367.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, patrik kirill, rus ortodoks kilisesi, kudüs patriği theofilos