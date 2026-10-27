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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/putin-rusya-iran-isbirliginde-somut-ilerleme-saglandi-1109909637.html
Putin: Rusya-İran işbirliğinde somut ilerleme sağlandı
Putin: Rusya-İran işbirliğinde somut ilerleme sağlandı
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Moskova'da bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ikili işbirliğini ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T20:02+0300
2026-10-27T20:02+0300
dünya
vladimir putin
mesut pezekişyan
rusya
i̇ran
moskova
gaz i̇hraç eden ülkeler forumu (gecf)
ortadoğu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) zirvesinin ardından Moskova'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Görüşmede ikili işbirliği ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı.Putin, Rusya-İran ilişkilerindeki gelişmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ortak projelerde ilerleme kaydedildiğini ifade etti. İki liderin görüşmesinde ekonomik ilişkilerin yanı sıra enerji alanındaki ortak çalışmalar da öne çıktı.Ticaret hacmi yüzde 10.4 arttıPutin, ikili ticaret hacminin 2026 yılının ilk sekiz ayında yüzde 10.4 oranında artış gösterdiğine dikkat çekerek, bu verilerin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin genişlemeye devam ettiğini ortaya koyduğunu ifade etti.Buşehr nükleer santralinde çalışmalar sürüyorRusya'nın İran ile yürüttüğü enerji projeleri kapsamında İran'ın Buşehr nükleer santralinin inşası devam ettiğini belirten Putin, Rusya'nın İran ile ortak projeler kapsamındaki tüm taahhütlerini yerine getirdiğini vurguladı.Orta Doğu baş başa görüşüldüİki lider, görüşme kapsamında Orta Doğu'daki durumu baş başa ele aldı. Putin, bölgedeki gelişmelerin olumlu bir seyir izlemesini umduğunu dile getirdi.Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu zirvesini verimli olarak nitelendiren Putin, Rusya'nın İran cumhurbaşkanını her zaman memnuniyetle ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/putin-gecf-8-liderler-zirvesinde-rusya-kuresel-pazardaki-kilit-aktorlerden-biri-olmaya-devam-ediyor-1109897258.html
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i̇ran
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vladimir putin, mesut pezekişyan, rusya, i̇ran, moskova, gaz i̇hraç eden ülkeler forumu (gecf), ortadoğu
vladimir putin, mesut pezekişyan, rusya, i̇ran, moskova, gaz i̇hraç eden ülkeler forumu (gecf), ortadoğu

Putin: Rusya-İran işbirliğinde somut ilerleme sağlandı

20:02 27.10.2026
© SputnikPutin-Pezeşkiyan
Putin-Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
© Sputnik
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Moskova'da bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ikili işbirliğini ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı. Putin, ortak projelerde ilerleme kaydedildiğini belirtirken ikili ticaret hacminin bu yılın ilk sekiz ayında yüzde 10.4 arttığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) zirvesinin ardından Moskova'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Görüşmede ikili işbirliği ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı.
Putin, Rusya-İran ilişkilerindeki gelişmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ortak projelerde ilerleme kaydedildiğini ifade etti. İki liderin görüşmesinde ekonomik ilişkilerin yanı sıra enerji alanındaki ortak çalışmalar da öne çıktı.

Ticaret hacmi yüzde 10.4 arttı

Putin, ikili ticaret hacminin 2026 yılının ilk sekiz ayında yüzde 10.4 oranında artış gösterdiğine dikkat çekerek, bu verilerin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin genişlemeye devam ettiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Buşehr nükleer santralinde çalışmalar sürüyor

Rusya'nın İran ile yürüttüğü enerji projeleri kapsamında İran'ın Buşehr nükleer santralinin inşası devam ettiğini belirten Putin, Rusya'nın İran ile ortak projeler kapsamındaki tüm taahhütlerini yerine getirdiğini vurguladı.

Orta Doğu baş başa görüşüldü

İki lider, görüşme kapsamında Orta Doğu'daki durumu baş başa ele aldı. Putin, bölgedeki gelişmelerin olumlu bir seyir izlemesini umduğunu dile getirdi.
Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu zirvesini verimli olarak nitelendiren Putin, Rusya'nın İran cumhurbaşkanını her zaman memnuniyetle ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
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Putin, GECF 8. Liderler Zirvesi’nde: Rusya, küresel pazardaki kilit aktörlerden biri olmaya devam ediyor
14:55
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