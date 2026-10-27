https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/putin-rusya-iran-isbirliginde-somut-ilerleme-saglandi-1109909637.html

Putin: Rusya-İran işbirliğinde somut ilerleme sağlandı

Putin: Rusya-İran işbirliğinde somut ilerleme sağlandı

Sputnik Türkiye

Moskova'da bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ikili işbirliğini ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele... 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T20:02+0300

2026-10-27T20:02+0300

2026-10-27T20:02+0300

dünya

vladimir putin

mesut pezekişyan

rusya

i̇ran

moskova

gaz i̇hraç eden ülkeler forumu (gecf)

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/13/1092841275_0:4:724:411_1920x0_80_0_0_4206b887877b5e95b8f0b20210b4965f.png

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) zirvesinin ardından Moskova'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Görüşmede ikili işbirliği ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı.Putin, Rusya-İran ilişkilerindeki gelişmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ortak projelerde ilerleme kaydedildiğini ifade etti. İki liderin görüşmesinde ekonomik ilişkilerin yanı sıra enerji alanındaki ortak çalışmalar da öne çıktı.Ticaret hacmi yüzde 10.4 arttıPutin, ikili ticaret hacminin 2026 yılının ilk sekiz ayında yüzde 10.4 oranında artış gösterdiğine dikkat çekerek, bu verilerin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin genişlemeye devam ettiğini ortaya koyduğunu ifade etti.Buşehr nükleer santralinde çalışmalar sürüyorRusya'nın İran ile yürüttüğü enerji projeleri kapsamında İran'ın Buşehr nükleer santralinin inşası devam ettiğini belirten Putin, Rusya'nın İran ile ortak projeler kapsamındaki tüm taahhütlerini yerine getirdiğini vurguladı.Orta Doğu baş başa görüşüldüİki lider, görüşme kapsamında Orta Doğu'daki durumu baş başa ele aldı. Putin, bölgedeki gelişmelerin olumlu bir seyir izlemesini umduğunu dile getirdi.Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu zirvesini verimli olarak nitelendiren Putin, Rusya'nın İran cumhurbaşkanını her zaman memnuniyetle ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/putin-gecf-8-liderler-zirvesinde-rusya-kuresel-pazardaki-kilit-aktorlerden-biri-olmaya-devam-ediyor-1109897258.html

rusya

i̇ran

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, mesut pezekişyan, rusya, i̇ran, moskova, gaz i̇hraç eden ülkeler forumu (gecf), ortadoğu