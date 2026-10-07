https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/uzmani-tek-tek-anlatti-cocuklar-icin-kullandigimiz-vitaminler-sandiginiz-kadar-masum-mu-ne-kadar-1109328034.html

Uzmanı tek tek anlattı: Çocuklar için kullandığımız vitaminler sandığınız kadar masum mu? Ne kadar çok o kadar iyi mi?

Uzmanı tek tek anlattı: Çocuklar için kullandığımız vitaminler sandığınız kadar masum mu? Ne kadar çok o kadar iyi mi?

Sputnik Türkiye

Vitaminler artık günlük hayatın vazgeçilmezleri haline geldi. Özellikle son yıllarda çocuklarda da kullanımı artarken uzmanı 'Vitaminler ilaç gibi düşünülmeli... 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T12:59+0300

2026-10-07T12:59+0300

2026-10-07T12:59+0300

sağlik

vitamin

bilinçsiz vitamin kullanımı

vitamin eksikliği

vitaminli serum

d vitamini

c vitamini

k vitamini

çocuklarda vitamin kullanımı

fazla vitamin zararlı mı

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Havaların soğuması ve okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda hastalıklar da artıyor. Aileler ise çocuklarını korumak, bağışıklıklarını güçlendirmek için bazen de kulaktan dolma bilgilerle vitamin takviyesi yapıyor. Peki çocuğa ihtiyacı olmadığı halde vitamin vermek zararlı mı? Vitaminler masum mu? Vitamin takviyesi verilen çocuklar gerçekten hiç mi hastalanmaz? İhtiyacından fazla vitamin verilmesi hangi tehlikeleri beraberinde getirir? Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Şenay Pir Zengi, bütün bu soruların yanıtlarını Sputnik Türkiye için verdi. Vitaminler masum mu?'Sağlıklı ve dengeli beslenen bir çocuğun her vitamin ve minerali takviye olarak alması gerekmez' diyen Dr. Öğr. Üyesi Şenay Pir Zengi, 'Çocuklara rastgele verilen vitaminler yarardan çok zarar verebilir mi?' sorusunu şöyle yanıtladı: Vitamin olduğu için güvenlidir demeyinVitamin kullanımında 'doz' miktarına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Zengi, "Gereğinden fazla alınan vitaminler her zaman daha fazla fayda anlamına gelmez" vurgusu yaptı. Bununla ilgili de şu bilgileri paylaştı: "Örneğin aşırı D vitamini kullanımı kandaki kalsiyum düzeyinin yükselmesine; bulantı, kusma, aşırı susama, sık idrara çıkma ve böbrek sorunlarına neden olabilir. A vitamininin aşırı alınması karaciğer başta olmak üzere çeşitli organlarda toksik etkilere yol açabilir. Bazı vitamin ve mineral takviyeleri ayrıca kullanılan ilaçlarla etkileşebilir. Bu nedenle özellikle yüksek doz ve uzun süreli kullanımlarda “vitamin olduğu için güvenlidir” düşüncesinden kaçınılmalıdır."Çocukların sık enfeksiyon geçirmesi zayıf bağışıklığı mı gösterir?Ailelere özellikle 'bağışıklık güçlendirici' şeklinde pazarlanan ürünlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Dr. Öğr. Üyesi Zengi, "Çocukların sık enfeksiyon geçirmesi, özellikle kreşe veya okula yeni başlayan çocuklarda her zaman bağışıklık sisteminin zayıf olduğu anlamına gelmez. Çocuklar okul ortamında çok sayıda farklı enfeksiyon etkeniyle karşılaşırlar. Vitaminler sağlıklı yaşamın yerine geçen ürünler değildir. Eksiklik varsa yerine koymak son derece önemlidir; ancak eksiklik olmayan bir çocukta gereksiz ve yüksek doz vitamin vermek çocuğu daha sağlıklı yapmaz. Özetle: Çocuklarda vitamin kullanımında temel yaklaşım “ne kadar çok, o kadar iyi” değil; “gerektiğinde, doğru vitamin ve doğru doz” olmalıdır." ifadelerinin altını çizdi. Karın ağrısı, bulantı ve ishale neden olabilirÖzellikle kış aylarında en çok tüketilen 'C vitamini'yle ilgili de Dr. Öğr. Üyesi Zengi, çok önemli noktalara dikkat çekerek şunları dile getirdi: Peki vitamin neye göre verilecek? Aileler nelere dikkat edecek?Dr. Öğr. Üyesi Zengi'nin dikkat çektiği önemli noktalardan biri de 'gerçekten bir gereksinim olup olmadığının belirlenmesi.' Peki nelere dikkat edilmeli sorusunu ise Dr. Öğr. Üyesi Zengi şöyle yanıtladı: Önce vitamin vermekten vazgeçin uyarısıDr. Öğr. Üyesi Zengi, vitamin ve mineral eksiklerinin çocuklarda yalnızca büyümeyi değil bilişsel performansı da etkileyebileceğinni altını çizerken, "Ancak her dikkat veya okul başarısı sorununu vitamin eksikliğine bağlamak doğru değildir" derken bununla ilgili şunları dile getirdiBAileler nasıl bir yol izlemeli?Ailelere de tavsiyelerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Zengi, "Ben ailelere üç temel noktayı öneriyorum: Önce beslenme, sonra gereksinimin değerlendirilmesi, gerekiyorsa uygun dozda takviye. Çocuğunuzun bağışıklığını desteklemek için yalnızca vitaminlere odaklanmayın. Yeterli ve dengeli beslenme, düzenli uyku, yaşına uygun fiziksel aktivite, el hijyeni ve aşıların zamanında yapılması çocuk sağlığının temel bileşenleridir. Bir vitamin veya mineral eksikliğinden şüpheleniliyorsa çocuk hekimi tarafından değerlendirilmesi ve gerekli görülürse uygun tetkiklerin yapılması daha doğru bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı. Sağlıklı bir beslenme çantasının olmazsa olmazları Vitamin desteğinden önce sağlıklı beslenmenin konuşulması gerektiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Zengi bunun ipuçlarını da şöyle sıraladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/bilimsel-olarak-ispatlandi-kadinlar-erkeklerden-daha-fazla-agri-cekiyor-1109327540.html

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