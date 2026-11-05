Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/pizzaya-ananas-koymayi-reddeden-italyan-sef-isten-cikarildi-1110137586.html
Pizzaya ananas koymayı reddeden İtalyan şef işten çıkarıldı
Pizzaya ananas koymayı reddeden İtalyan şef işten çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Avustralya'da bir İtalyan restoranında baş aşçı olarak çalışan İtalyan şef, müşterinin ananaslı pizza talebini yerine getirmeyi reddettiği için işten... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T16:32+0300
2026-11-05T16:32+0300
yaşam
avustralya
queensland
pizza
restoran
işten çıkarma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/05/1110137397_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_eae7160e045c4f5cb8ba8fdff46829f5.jpg
Avustralya'nın Queensland eyaletindeki La Costa restoranında baş aşçı olarak çalışan İtalyan Davide Tamburella, pizzaya ananas koymayı reddetmesi nedeniyle işten çıkarılmasının ardından yaptığı işe iade başvurusundan sonuç alamadı.Yerl basındaki haberlere göre, Avustralya Adil Çalışma Komisyonu (FWC) tarafından incelenen kararda, Tamburella'nın 20 Mayıs'ta işten çıkarıldığı belirtildi. Şefin işten çıkarılmasından yaklaşık iki hafta önce restoranın sahibi Elliot Ingram tarafından performansına ilişkin endişeleri görüşmek üzere toplantıya çağrıldığı aktarıldı.Bu endişeler arasında Tamburella'nın, pizzaya ananas koymayı reddetmesi de yer aldı. İtalyan şefin, bu uygulamanın kendi kültürüne hakaret olduğunu savunduğu belirtildi.Müşterinin 15 bin dolarlık siparişi anlaşmazlığa neden olduRestoran sahibi Ingram, büyük bir organizasyon için 15 bin Avustralya dolarından fazla harcama yapacak müşterinin jambonlu ve ananaslı pizza istediğini söyledi.Ingram, müşterinin talebini yerine getirmek istediğini belirterek, kendisinin de bu pizza çeşidini ilk tercihi olarak görmediğini ancak restoran işletmeciliğinde bazı konularda uzlaşmanın gerektiğini ifade etti.Komisyonun kararında, Tamburella'nın söz konusu talimatı daha önce de iki kez reddettiğini kabul ettiği ve restoran sahibinden İtalyanlar için pizzaya ananas koymamanın ne kadar önemli olduğunu araştırmasını istediği kaydedildi.İşe iade başvurusu süre gerekçesiyle reddedildiTamburella, işten çıkarılmasının Avustralya'nın Adil Çalışma Yasası'na aykırı olduğunu savundu. Şef ayrıca, iş yerinde metal bir korkuluğa çarparak sağ elini iki yerinden kırmasının da işten çıkarılmasında etkili olduğunu ileri sürdü.Ancak FWC Komiseri Jennifer Hunt, Tamburella'nın genel koruma hükümleri kapsamındaki başvurusunu süresinden sonra yaptığı ve istisnai koşulların oluşmadığı gerekçesiyle reddetti.Tamburella'nın ise başka bir İtalyan restoranında çalışmaya başladığı ve yeni iş yerinin menüsünde ananaslı pizzanın bulunmadığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/5-bin-yillik-yanmis-ekmek-kalintilari-gun-yuzune-cikarildi-1110125546.html
avustralya
queensland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/05/1110137397_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6fc56883ac8aa04f82b81748cbf40977.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avustralya, queensland, pizza, restoran, işten çıkarma
avustralya, queensland, pizza, restoran, işten çıkarma

Pizzaya ananas koymayı reddeden İtalyan şef işten çıkarıldı

16:32 05.11.2026
© Fotoğraf / PixabayAnanaslı pizza
Ananaslı pizza - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
© Fotoğraf / Pixabay
Abone ol
Avustralya'da bir İtalyan restoranında baş aşçı olarak çalışan İtalyan şef, müşterinin ananaslı pizza talebini yerine getirmeyi reddettiği için işten çıkarıldı. Ananası pizzaya koymanın kendi kültürüne hakaret olduğunu savunan şef, işine iade başvurusunda bulundu. Başvurusu süresini geçtiği için reddedildi.
Avustralya'nın Queensland eyaletindeki La Costa restoranında baş aşçı olarak çalışan İtalyan Davide Tamburella, pizzaya ananas koymayı reddetmesi nedeniyle işten çıkarılmasının ardından yaptığı işe iade başvurusundan sonuç alamadı.
Yerl basındaki haberlere göre, Avustralya Adil Çalışma Komisyonu (FWC) tarafından incelenen kararda, Tamburella'nın 20 Mayıs'ta işten çıkarıldığı belirtildi. Şefin işten çıkarılmasından yaklaşık iki hafta önce restoranın sahibi Elliot Ingram tarafından performansına ilişkin endişeleri görüşmek üzere toplantıya çağrıldığı aktarıldı.
Bu endişeler arasında Tamburella'nın, pizzaya ananas koymayı reddetmesi de yer aldı. İtalyan şefin, bu uygulamanın kendi kültürüne hakaret olduğunu savunduğu belirtildi.

Müşterinin 15 bin dolarlık siparişi anlaşmazlığa neden oldu

Restoran sahibi Ingram, büyük bir organizasyon için 15 bin Avustralya dolarından fazla harcama yapacak müşterinin jambonlu ve ananaslı pizza istediğini söyledi.
Ingram, müşterinin talebini yerine getirmek istediğini belirterek, kendisinin de bu pizza çeşidini ilk tercihi olarak görmediğini ancak restoran işletmeciliğinde bazı konularda uzlaşmanın gerektiğini ifade etti.
Komisyonun kararında, Tamburella'nın söz konusu talimatı daha önce de iki kez reddettiğini kabul ettiği ve restoran sahibinden İtalyanlar için pizzaya ananas koymamanın ne kadar önemli olduğunu araştırmasını istediği kaydedildi.

İşe iade başvurusu süre gerekçesiyle reddedildi

Tamburella, işten çıkarılmasının Avustralya'nın Adil Çalışma Yasası'na aykırı olduğunu savundu. Şef ayrıca, iş yerinde metal bir korkuluğa çarparak sağ elini iki yerinden kırmasının da işten çıkarılmasında etkili olduğunu ileri sürdü.
Ancak FWC Komiseri Jennifer Hunt, Tamburella'nın genel koruma hükümleri kapsamındaki başvurusunu süresinden sonra yaptığı ve istisnai koşulların oluşmadığı gerekçesiyle reddetti.
Tamburella'nın ise başka bir İtalyan restoranında çalışmaya başladığı ve yeni iş yerinin menüsünde ananaslı pizzanın bulunmadığı belirtildi.
Kütahya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
YAŞAM
5 bin yıllık yanmış ekmek kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı
11:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала