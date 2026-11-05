https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/pizzaya-ananas-koymayi-reddeden-italyan-sef-isten-cikarildi-1110137586.html

Pizzaya ananas koymayı reddeden İtalyan şef işten çıkarıldı

Pizzaya ananas koymayı reddeden İtalyan şef işten çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Avustralya'da bir İtalyan restoranında baş aşçı olarak çalışan İtalyan şef, müşterinin ananaslı pizza talebini yerine getirmeyi reddettiği için işten... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T16:32+0300

2026-11-05T16:32+0300

2026-11-05T16:32+0300

yaşam

avustralya

queensland

pizza

restoran

işten çıkarma

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Avustralya'nın Queensland eyaletindeki La Costa restoranında baş aşçı olarak çalışan İtalyan Davide Tamburella, pizzaya ananas koymayı reddetmesi nedeniyle işten çıkarılmasının ardından yaptığı işe iade başvurusundan sonuç alamadı.Yerl basındaki haberlere göre, Avustralya Adil Çalışma Komisyonu (FWC) tarafından incelenen kararda, Tamburella'nın 20 Mayıs'ta işten çıkarıldığı belirtildi. Şefin işten çıkarılmasından yaklaşık iki hafta önce restoranın sahibi Elliot Ingram tarafından performansına ilişkin endişeleri görüşmek üzere toplantıya çağrıldığı aktarıldı.Bu endişeler arasında Tamburella'nın, pizzaya ananas koymayı reddetmesi de yer aldı. İtalyan şefin, bu uygulamanın kendi kültürüne hakaret olduğunu savunduğu belirtildi.Müşterinin 15 bin dolarlık siparişi anlaşmazlığa neden olduRestoran sahibi Ingram, büyük bir organizasyon için 15 bin Avustralya dolarından fazla harcama yapacak müşterinin jambonlu ve ananaslı pizza istediğini söyledi.Ingram, müşterinin talebini yerine getirmek istediğini belirterek, kendisinin de bu pizza çeşidini ilk tercihi olarak görmediğini ancak restoran işletmeciliğinde bazı konularda uzlaşmanın gerektiğini ifade etti.Komisyonun kararında, Tamburella'nın söz konusu talimatı daha önce de iki kez reddettiğini kabul ettiği ve restoran sahibinden İtalyanlar için pizzaya ananas koymamanın ne kadar önemli olduğunu araştırmasını istediği kaydedildi.İşe iade başvurusu süre gerekçesiyle reddedildiTamburella, işten çıkarılmasının Avustralya'nın Adil Çalışma Yasası'na aykırı olduğunu savundu. Şef ayrıca, iş yerinde metal bir korkuluğa çarparak sağ elini iki yerinden kırmasının da işten çıkarılmasında etkili olduğunu ileri sürdü.Ancak FWC Komiseri Jennifer Hunt, Tamburella'nın genel koruma hükümleri kapsamındaki başvurusunu süresinden sonra yaptığı ve istisnai koşulların oluşmadığı gerekçesiyle reddetti.Tamburella'nın ise başka bir İtalyan restoranında çalışmaya başladığı ve yeni iş yerinin menüsünde ananaslı pizzanın bulunmadığı belirtildi.

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