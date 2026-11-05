https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/5-bin-yillik-yanmis-ekmek-kalintilari-gun-yuzune-cikarildi-1110125546.html

5 bin yıllık yanmış ekmek kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı

5 bin yıllık yanmış ekmek kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Kütahya'da sürdürülen kazı çalışmalarında , yaklaşık 5 bin yıl önceki bir yangında yanarak bugüne ulaşan 8 ekmek kalıntısı bulundu. 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T11:33+0300

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ekmek

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Kütahya Seyitömer Höyüğü'nde sürdürülen kazılarda yaklaşık 5 bin yıl önceki bir yangında yanarak bugüne ulaşan 8 ekmek kalıntısı bulundu. Erken Tunç Çağı'nın ilk çeyreğine tarihlendirilen kalıntılar Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi'ni ziyaret edenlerin büyük ilgisini çekiyor. Yanmış ekmeklerle birlikte buğday ve mercimek de bulunduKütahya Müze Müdürü ve arkeolog olan Sevgi Gürdal, geçen yıl yapılan kazılarda bir odada fırın, duvar kenarında ise raf kalıntıları tespit ettiklerini, raf ayaklarının arasında yanmış halde 8 ekmek ile buğday ve mercimek kalıntılarına rastladıklarını anlattı. Gürdal, buluntuların yaklaşık 5 bin yıl öncesine, Erken Tunç Çağı'nın ilk çeyreğine tarihlendirildiğini aktararak, şöyle konuştu:"Yaptığımız kazılarda oda içindeki fırının bulunduğu alanda, raf ayaklarının arasında yanmış halde 8 ekmek bulduk. Ekmeklerin etrafında buğday ve mercimek kalıntılarına da rastladık. Bu da yangın çıkmadan önce orada bir raf bulunduğunu gösteriyor. Rafın üzerinde çuvallarda veya torbalarda tarım ürünleri ve ekmek de bulunuyormuş. Yangın sırasında rafın yıkılmasıyla bunlar karışık halde ele geçmiş oldu."

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ekmek, arkeolojik kazı, arkeolojik buluntular