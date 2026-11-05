Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/nasanin-22-yillik-uzay-gozlemevi-dunyaya-dusuyor-15-tonluk-cisim-endonezya-yakinlarinda-atmosfere-1110119182.html
NASA'nın 22 yıllık uzay gözlemevi Dünya'ya düşüyor: '1.5 tonluk cisim Endonezya yakınlarında atmosfere girdi'
NASA'nın 22 yıllık uzay gözlemevi Dünya'ya düşüyor: '1.5 tonluk cisim Endonezya yakınlarında atmosfere girdi'
Sputnik Türkiye
Yaklaşık 1.5 ton ağırlığındaki Neil Gehrels Swift Gözlemevi, yörüngesini koruyamayarak Dünya atmosferine girdi. ABD Uzay Kuvvetleri, uzay aracının... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T05:18+0300
2026-11-05T05:18+0300
yaşam
abd
endonezya
sumatra adası
dünya
nasa
abd uzay kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0e/1072419823_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2e1f763593a121101b0189b4f13ccf40.jpg
ABD Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait Neil Gehrels Swift Gözlemevi, uzaydaki 22 yıllık görevinin ardından kontrolsüz şekilde Dünya'nın atmosferine girdi.Yaklaşık 1.5 tonluk cismin Endonezya yakınlarında atmosfere girdiğini doğrulandı. Space.com'un haberine göre, ABD Uzay Kuvvetleri verilerini inceleyen uydu takip uzmanı Jonathan McDowell, gözlemevinin Sumatra Adası'nın kuzeyinde Dünya atmosferine yeniden giriş yaptığını bildirdi.Neler olmuştu?NASA, daha önce yaptığı değerlendirmelerde uzay aracının büyük bölümünün atmosferde yanacağını ve parçaların yeryüzünde zarara neden olma ihtimalinin çok düşük olduğunu açıklamıştı.Öte yandan Swift'in Dünya'ya dönüşünü önlemek için bir kurtarma planı da devreye sokulmak istenmişti. Katalyst Space Technologies tarafından geliştirilen Link adlı uzay aracının, gözlemeviyle buluşarak onu daha yüksek bir yörüngeye taşıması hedefleniyordu. Bu amaçla Link, 3 Temmuz'da Marshall Adaları'ndan yola çıkmıştı.Ancak operasyon, Link'in teknik problemleri nedeniyle gerçekleştirilememiş, uzay aracının itiş sisteminde ve yön kontrolünü sağlayan reaksiyon tekerleklerinde meydana gelen arızalar, Swift'in yörüngesinin yükseltilmesini engellemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/fransiz-bankasina-siber-saldiri-118-milyon-euro-calindi-1110118731.html
endonezya
sumatra adası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0e/1072419823_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a3ca6011b030af5679152e015202757d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, endonezya, sumatra adası, dünya, nasa, abd uzay kuvvetleri
abd, endonezya, sumatra adası, dünya, nasa, abd uzay kuvvetleri

NASA'nın 22 yıllık uzay gözlemevi Dünya'ya düşüyor: '1.5 tonluk cisim Endonezya yakınlarında atmosfere girdi'

05:18 05.11.2026
© AAUzaya günübirlik uçuş 200 bin, konaklama 9.5 milyon dolar
Uzaya günübirlik uçuş 200 bin, konaklama 9.5 milyon dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
© AA
Abone ol
Yaklaşık 1.5 ton ağırlığındaki Neil Gehrels Swift Gözlemevi, yörüngesini koruyamayarak Dünya atmosferine girdi. ABD Uzay Kuvvetleri, uzay aracının Endonezya'nın Sumatra Adası açıklarında atmosfere ulaştığını doğrularken, düşüş sırasında parçaların ne kadarının yok olduğu henüz netleşmedi.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait Neil Gehrels Swift Gözlemevi, uzaydaki 22 yıllık görevinin ardından kontrolsüz şekilde Dünya'nın atmosferine girdi.
Yaklaşık 1.5 tonluk cismin Endonezya yakınlarında atmosfere girdiğini doğrulandı. Space.com'un haberine göre, ABD Uzay Kuvvetleri verilerini inceleyen uydu takip uzmanı Jonathan McDowell, gözlemevinin Sumatra Adası'nın kuzeyinde Dünya atmosferine yeniden giriş yaptığını bildirdi.

Neler olmuştu?

NASA, daha önce yaptığı değerlendirmelerde uzay aracının büyük bölümünün atmosferde yanacağını ve parçaların yeryüzünde zarara neden olma ihtimalinin çok düşük olduğunu açıklamıştı.
Öte yandan Swift'in Dünya'ya dönüşünü önlemek için bir kurtarma planı da devreye sokulmak istenmişti. Katalyst Space Technologies tarafından geliştirilen Link adlı uzay aracının, gözlemeviyle buluşarak onu daha yüksek bir yörüngeye taşıması hedefleniyordu. Bu amaçla Link, 3 Temmuz'da Marshall Adaları'ndan yola çıkmıştı.
Ancak operasyon, Link'in teknik problemleri nedeniyle gerçekleştirilememiş, uzay aracının itiş sisteminde ve yön kontrolünü sağlayan reaksiyon tekerleklerinde meydana gelen arızalar, Swift'in yörüngesinin yükseltilmesini engellemişti.
Siber saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
DÜNYA
Fransız bankasına siber saldırı: 118 milyon euro çalındı
03:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала