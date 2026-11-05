https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/nasanin-22-yillik-uzay-gozlemevi-dunyaya-dusuyor-15-tonluk-cisim-endonezya-yakinlarinda-atmosfere-1110119182.html

NASA'nın 22 yıllık uzay gözlemevi Dünya'ya düşüyor: '1.5 tonluk cisim Endonezya yakınlarında atmosfere girdi'

NASA'nın 22 yıllık uzay gözlemevi Dünya'ya düşüyor: '1.5 tonluk cisim Endonezya yakınlarında atmosfere girdi'

Sputnik Türkiye

Yaklaşık 1.5 ton ağırlığındaki Neil Gehrels Swift Gözlemevi, yörüngesini koruyamayarak Dünya atmosferine girdi. ABD Uzay Kuvvetleri, uzay aracının... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T05:18+0300

2026-11-05T05:18+0300

2026-11-05T05:18+0300

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait Neil Gehrels Swift Gözlemevi, uzaydaki 22 yıllık görevinin ardından kontrolsüz şekilde Dünya'nın atmosferine girdi.Yaklaşık 1.5 tonluk cismin Endonezya yakınlarında atmosfere girdiğini doğrulandı. Space.com'un haberine göre, ABD Uzay Kuvvetleri verilerini inceleyen uydu takip uzmanı Jonathan McDowell, gözlemevinin Sumatra Adası'nın kuzeyinde Dünya atmosferine yeniden giriş yaptığını bildirdi.Neler olmuştu?NASA, daha önce yaptığı değerlendirmelerde uzay aracının büyük bölümünün atmosferde yanacağını ve parçaların yeryüzünde zarara neden olma ihtimalinin çok düşük olduğunu açıklamıştı.Öte yandan Swift'in Dünya'ya dönüşünü önlemek için bir kurtarma planı da devreye sokulmak istenmişti. Katalyst Space Technologies tarafından geliştirilen Link adlı uzay aracının, gözlemeviyle buluşarak onu daha yüksek bir yörüngeye taşıması hedefleniyordu. Bu amaçla Link, 3 Temmuz'da Marshall Adaları'ndan yola çıkmıştı.Ancak operasyon, Link'in teknik problemleri nedeniyle gerçekleştirilememiş, uzay aracının itiş sisteminde ve yön kontrolünü sağlayan reaksiyon tekerleklerinde meydana gelen arızalar, Swift'in yörüngesinin yükseltilmesini engellemişti.

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