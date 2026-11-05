https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/fransiz-bankasina-siber-saldiri-118-milyon-euro-calindi-1110118731.html

Fransız bankasına siber saldırı: 118 milyon euro çalındı

Fransız bankasına siber saldırı: 118 milyon euro çalındı

Sputnik Türkiye

Fransa merkezli Credit Mutuel Arkea bankası, hesaplarından 118 milyon euro (132,5 milyon dolar) çalınmasına neden olan siber saldırının hedefi oldu. Banka... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T03:19+0300

2026-11-05T03:19+0300

2026-11-05T03:19+0300

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Fransız basınından Le Telegramme gazetesinin haberine göre, Credit Mutuel Arkea bankası büyük çaplı bir siber saldırıya uğradı. Saldırıda bankanın hesaplarından 118 milyon euro (132.5 milyon dolar) tutarında para çalındı.Habere, Credit Mutuel'in olayın müşterileri açısından herhangi bir mali kayba yol açmayacağını belirttiği aktarıldı. Buna karşın saldırı sonrasında bankanın mobil uygulamalarında sunulan bazı işlemlerin geçici olarak kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.Haberde, saldırganların ele geçirdiği paraları kripto para borsası platformlarıyla bağlantılı birden fazla hesaba transfer ettiği bilgisine de yer verildi.

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