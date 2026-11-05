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Fransız bankasına siber saldırı: 118 milyon euro çalındı
Fransız bankasına siber saldırı: 118 milyon euro çalındı
Sputnik Türkiye
Fransa merkezli Credit Mutuel Arkea bankası, hesaplarından 118 milyon euro (132,5 milyon dolar) çalınmasına neden olan siber saldırının hedefi oldu. Banka... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
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Fransız basınından Le Telegramme gazetesinin haberine göre, Credit Mutuel Arkea bankası büyük çaplı bir siber saldırıya uğradı. Saldırıda bankanın hesaplarından 118 milyon euro (132.5 milyon dolar) tutarında para çalındı.Habere, Credit Mutuel'in olayın müşterileri açısından herhangi bir mali kayba yol açmayacağını belirttiği aktarıldı. Buna karşın saldırı sonrasında bankanın mobil uygulamalarında sunulan bazı işlemlerin geçici olarak kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.Haberde, saldırganların ele geçirdiği paraları kripto para borsası platformlarıyla bağlantılı birden fazla hesaba transfer ettiği bilgisine de yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/herzogdan-vancein-israil-aciklamasina-yanit-bu-dusunceler-bir-suredir-dile-getiriliyor-1110118103.html
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avrupa, fransa, banka, siber saldırı
avrupa, fransa, banka, siber saldırı

Fransız bankasına siber saldırı: 118 milyon euro çalındı

03:19 05.11.2026
© REUTERS / Kacper Pempel/Siber saldırı
Siber saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
© REUTERS / Kacper Pempel/
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Fransa merkezli Credit Mutuel Arkea bankası, hesaplarından 118 milyon euro (132,5 milyon dolar) çalınmasına neden olan siber saldırının hedefi oldu. Banka, olayın müşterileri üzerinde mali bir etkisi olmayacağını açıklarken, bazı bankacılık işlemlerinde aksaklık yaşandığı bildirildi.
Fransız basınından Le Telegramme gazetesinin haberine göre, Credit Mutuel Arkea bankası büyük çaplı bir siber saldırıya uğradı. Saldırıda bankanın hesaplarından 118 milyon euro (132.5 milyon dolar) tutarında para çalındı.
Habere, Credit Mutuel'in olayın müşterileri açısından herhangi bir mali kayba yol açmayacağını belirttiği aktarıldı. Buna karşın saldırı sonrasında bankanın mobil uygulamalarında sunulan bazı işlemlerin geçici olarak kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.
Haberde, saldırganların ele geçirdiği paraları kripto para borsası platformlarıyla bağlantılı birden fazla hesaba transfer ettiği bilgisine de yer verildi.
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