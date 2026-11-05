https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/meteorolojiden-16-ile-sari-ve-turuncu-alarm-kar-geliyor-1110119461.html

Meteoroloji'den 16 ile sarı ve turuncu alarm: Kar geliyor

Meteoroloji'den 16 ile sarı ve turuncu alarm: Kar geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Rize ve Artvin'de şiddetli yağış, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T07:04+0300

2026-11-05T07:04+0300

2026-11-05T07:04+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 Kasım Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak yağış etkili olurken, 16 il için sarı ve turuncu kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. Özellikle Rize ve Artvin'de çok kuvvetli ve şiddetli yağış, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar bekleniyor.Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde 3 ila 5 derece azalacak. Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında rüzgarın hızının saatte 70 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.Yetkililer, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.Meteoroloji 16 il için uyardıMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı uyarılarda 16 il yer aldı. Sarı ve turuncu kodlu uyarı verilen iller şöyle:Artvin, Diyarbakır, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Şanlıurfa, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın ve Düzce.Uyarı kapsamındaki illerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, özellikle Rize ve Artvin'de yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.Rize ve Artvin'de şiddetli yağış bekleniyorMeteoroloji'nin tahminlerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Hatay, Osmaniye, Sinop, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Rize ve Artvin çevrelerinde ise yağışların çok kuvvetli ve şiddetli seviyeye ulaşabileceği bildirildi. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde etkisini artırması beklenen yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve heyelan riski bulunuyor.Kuvvetli yağışların görüleceği kıyı kesimlerinde hortum riski de bulunduğu belirtilirken, vatandaşların yerel meteorolojik uyarıları takip etmeleri istendi.Kar yağışı geri dönüyor: Yüksek kesimlerde etkili olacakSağanak yağışların yanı sıra Türkiye'nin doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceğini açıkladı.Erzurum ve Kars'ta günün ilk yarısında sağanak yağış beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak. Erzurum'da en yüksek sıcaklığın 8 derece, Kars'ta ise 11 derece olması bekleniyor.İstanbul'da sıcaklık 13 dereceye düşüyorMarmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Bölgenin doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.İstanbul'da sıcaklığın 13 dereceye kadar düşeceği, Anadolu Yakası'nda ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.Bursa'da sıcaklık 14, Çanakkale'de 14 ve Kırklareli'nde 11 derece olacak. Marmara genelinde kuzey yönlerden esecek rüzgarın zaman zaman 40-70 kilometre hızla kısa süreli fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.Ege'de fırtına, Akdeniz'de kuvvetli sağanakEge Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava hakim olacak. İzmir'de sıcaklığın 18 derece, Denizli ve Manisa'da 16, Muğla'da ise 19 derece olması bekleniyor.Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına görülecek.Akdeniz Bölgesi'nde ise özellikle doğu kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Hatay ve Osmaniye'de yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Adana'da 23, Antalya'da 26 ve Hatay'da 21 derece sıcaklık tahmin edilirken, Hatay'da kuvvetli yağışların sabah saatlerinde etkili olması öngörülüyor.İç Anadolu'da sağanak, Karadeniz'de sel riskiİç Anadolu'da bölgenin güney ve doğusu ile Çankırı ve Kırşehir çevrelerinde sağanak bekleniyor.Ankara'da sıcaklık 14, Eskişehir'de 11 ve Konya'da 13 derece olacak. Konya'da öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.Batı Karadeniz'de ise bölge genelinde yağış etkili olacak. Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak beklenirken, Bolu ve Kastamonu'da sıcaklık 9 dereceye kadar düşecek.Orta ve Doğu Karadeniz'de yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Samsun'da öğle saatlerinde, Trabzon'da ise sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağışDoğu Anadolu Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkari ve Şırnak'ta yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi.Malatya'da sıcaklık 17, Van'da 14 derece olacak. Bölgenin kuzeydoğusundaki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek.Güneydoğu Anadolu'da da sağanak yağışlar etkili olacak. Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te kuvvetli yağış beklenirken, Şanlıurfa'da gök gürültülü sağanak görülecek.Diyarbakır'da sıcaklık 15, Mardin'de 13, Siirt'te 16 ve Şanlıurfa'da 19 derece olacak.Denizlerde fırtına: Dalgalar 4 metreye ulaşacakMeteoroloji, denizlerdeki hava koşullarına ilişkin de uyarıda bulundu.Doğu Karadeniz ve Ege Denizi'nde fırtına, Batı Akdeniz'de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.Doğu Karadeniz'de rüzgarın yer yer 8 kuvvetine ulaşacağı, dalga yüksekliğinin ise 4 metreyi bulabileceği tahmin ediliyor.Ege Denizi'nde de kuzey yönlerden esecek rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde olması ve dalgaların yer yer 3 ila 4 metreye ulaşması bekleniyor.Marmara Denizi'nde ise kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde rüzgar öngörülüyor.Kuvvetli rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle özellikle deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.Meteoroloji'den sel, heyelan ve fırtına uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen bölgelerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.Özellikle ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski konusunda uyarı yapıldı.Yetkililer, vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini ve meteorolojik uyarıları takip etmelerinin önemine dikkat çekti.

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