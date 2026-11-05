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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/merkez-bankasi-rezervlerinde-dusus-1581-milyar-dolar-oldu-1110135241.html
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş: 158.1 milyar dolar oldu
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş: 158.1 milyar dolar oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 30 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 84 milyon dolar düşerek 158 milyar 107... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T15:01+0300
2026-11-05T15:01+0300
ekonomi̇
merkez bankası
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Merkez Bankası rezervleri 158.1 milyar dolar oldu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 30 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 84 milyon dolar azaldı.TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 30 Ekim itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 2 milyar 955 milyon dolar azalışla 56 milyar 90 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 23 Ekim'de 59 milyar 45 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 129 milyon dolar düşüşle 103 milyar 146 milyon dolardan 102 milyar 17 milyon dolara geriledi.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 30 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 84 milyon dolar azalışla 162 milyar 191 milyon dolardan 158 milyar 107 milyon dolara indi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/hazine-bakanliginin-2027-butcesi-tbmmde-ak-parti-milletvekili-sahan-ile-muhalefet-vekilleri-1110127481.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/merkez-bankasi-rezervlerinde-guclu-toparlanma-1108057402.html
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merkez bankası, rezerv, net rezerv
merkez bankası, rezerv, net rezerv

Merkez Bankası rezervlerinde düşüş: 158.1 milyar dolar oldu

15:01 05.11.2026
© Mehmet Ali ÖzcanMerkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
© Mehmet Ali Özcan
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 30 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 84 milyon dolar düşerek 158 milyar 107 milyon dolar oldu.
Merkez Bankası rezervleri 158.1 milyar dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 30 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 84 milyon dolar azaldı.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
EKONOMİ
Bakan Şimşek: 4 Kasım itibarıyla 15 fonda toplam 62.2 milyar TL ara ödeme yapılmıştır
11:54
Buna göre, 30 Ekim itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 2 milyar 955 milyon dolar azalışla 56 milyar 90 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 23 Ekim'de 59 milyar 45 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 129 milyon dolar düşüşle 103 milyar 146 milyon dolardan 102 milyar 17 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 30 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 84 milyon dolar azalışla 162 milyar 191 milyon dolardan 158 milyar 107 milyon dolara indi.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
EKONOMİ
Merkez Bankası rezervlerinde güçlü toparlanma
17 Ağustos, 16:29
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