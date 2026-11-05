https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/merkez-bankasi-rezervlerinde-dusus-1581-milyar-dolar-oldu-1110135241.html

Merkez Bankası rezervlerinde düşüş: 158.1 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervlerinde düşüş: 158.1 milyar dolar oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 30 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 84 milyon dolar düşerek 158 milyar 107... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T15:01+0300

2026-11-05T15:01+0300

2026-11-05T15:01+0300

ekonomi̇

merkez bankası

rezerv

net rezerv

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Merkez Bankası rezervleri 158.1 milyar dolar oldu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 30 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 84 milyon dolar azaldı.TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 30 Ekim itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 2 milyar 955 milyon dolar azalışla 56 milyar 90 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 23 Ekim'de 59 milyar 45 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 129 milyon dolar düşüşle 103 milyar 146 milyon dolardan 102 milyar 17 milyon dolara geriledi.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 30 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 84 milyon dolar azalışla 162 milyar 191 milyon dolardan 158 milyar 107 milyon dolara indi.

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