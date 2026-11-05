https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/hazine-bakanliginin-2027-butcesi-tbmmde-ak-parti-milletvekili-sahan-ile-muhalefet-vekilleri-1110127481.html
Bakan Şimşek: 4 Kasım itibarıyla 15 fonda toplam 62.2 milyar TL ara ödeme yapılmıştır
Bakan Şimşek: 4 Kasım itibarıyla 15 fonda toplam 62.2 milyar TL ara ödeme yapılmıştır
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon soruşturmasına ilişkin "Olağanüstü tasfiye kapsamında ise 4 Kasım 2026 tarihi itibarıyla 15 fonda 542 bin 975 hesaba... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T11:54+0300
2026-11-05T11:54+0300
2026-11-05T12:17+0300
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mehmet şimşek
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
fon
fon soruşturması
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sermaye piyasası kurulu (spk)
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Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonunda Hazine ve Maliye Bakanlığının 2027 yılı bütçesi görüşülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçesini sundu. Şimşek, fon tasfiyesine ilişkin ilave adımların atılacağını söyledi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Olağanüstü tasfiye kapsamında 4 Kasım itibarıyla 15 fonda 542 bin 975 hesaba toplam 62.2 milyar TL ödeme yapıldı." açıklamasını yaptı.Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:Görüşme öncesinde tartışmaGörüşmeler başlar başlamaz tartışmalar da başladı. AK Parti milletvekili Süleyman Şahan ile muhalefet vekillerinin arasında tartışma yaşandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/uskudar-belediye-meclisinde-baklava-gerginligi-ak-partili-ve-chpli-meclis-uyeleri-arasinda-tartisma-1097679349.html
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mehmet şimşek, ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, fon, fon soruşturması, tmsf, spk, sermaye piyasası kurulu (spk)
mehmet şimşek, ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, fon, fon soruşturması, tmsf, spk, sermaye piyasası kurulu (spk)
Bakan Şimşek: 4 Kasım itibarıyla 15 fonda toplam 62.2 milyar TL ara ödeme yapılmıştır
11:54 05.11.2026 (güncellendi: 12:17 05.11.2026)
Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon soruşturmasına ilişkin "Olağanüstü tasfiye kapsamında ise 4 Kasım 2026 tarihi itibarıyla 15 fonda 542 bin 975 hesaba toplam 62.2 milyar TL ara ödeme yapılmıştır." dedi. AK Parti milletvekili Süleyman Şahan ile muhalefet vekillerinin arasında tartışma yaşandı.
Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonunda Hazine ve Maliye Bakanlığının 2027 yılı bütçesi görüşülüyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçesini sundu. Şimşek, fon tasfiyesine ilişkin ilave adımların atılacağını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Olağanüstü tasfiye kapsamında 4 Kasım itibarıyla 15 fonda 542 bin 975 hesaba toplam 62.2 milyar TL ödeme yapıldı." açıklamasını yaptı.
Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:
Olağanüstü tasfiye kapsamında ise 4 Kasım 2026 tarihi itibarıyla 15 fonda 542 bin 975 hesaba toplam 62.2 milyar TL ara ödeme yapılmıştır.
Böylece bugüne kadar toplamda 108 fonda, 614 bin 874 hesaba, 420 bin 31 tekil kişiye 130,2 milyar TL ödeme yapılmış ve 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını almıştır.
Bu süreçte MASAK tarafından fonlardan haksız ve fahiş kazanç elde edenlerin bu kazançlarla ilgili mal varlıklarının tespiti ve yurt dışındaki mal varlıklarının ülkemize getirilmesine yönelik girişimler de sürdürülmektedir.
4 Kasım itibarıyla yaklaşık 3,8 milyar TL tutarında 100 işlem ertelenmiş, 36 farklı ülkedeki yurt dışı muadilleri ile iş birliği neticesinde yaklaşık 9 milyar TL mal varlığı tespit edilerek adli mercilerin bilgisine sunulmuştur.
Görüşme öncesinde tartışma
Görüşmeler başlar başlamaz tartışmalar da başladı. AK Parti milletvekili Süleyman Şahan ile muhalefet vekillerinin arasında tartışma yaşandı.