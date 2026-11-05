https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/hazine-bakanliginin-2027-butcesi-tbmmde-ak-parti-milletvekili-sahan-ile-muhalefet-vekilleri-1110127481.html

Bakan Şimşek: 4 Kasım itibarıyla 15 fonda toplam 62.2 milyar TL ara ödeme yapılmıştır

Bakan Şimşek: 4 Kasım itibarıyla 15 fonda toplam 62.2 milyar TL ara ödeme yapılmıştır

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon soruşturmasına ilişkin "Olağanüstü tasfiye kapsamında ise 4 Kasım 2026 tarihi itibarıyla 15 fonda 542 bin 975 hesaba... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T11:54+0300

2026-11-05T11:54+0300

2026-11-05T12:17+0300

ekonomi̇

mehmet şimşek

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

fon

fon soruşturması

tmsf

spk

sermaye piyasası kurulu (spk)

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Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonunda Hazine ve Maliye Bakanlığının 2027 yılı bütçesi görüşülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçesini sundu. Şimşek, fon tasfiyesine ilişkin ilave adımların atılacağını söyledi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Olağanüstü tasfiye kapsamında 4 Kasım itibarıyla 15 fonda 542 bin 975 hesaba toplam 62.2 milyar TL ödeme yapıldı." açıklamasını yaptı.Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:Görüşme öncesinde tartışmaGörüşmeler başlar başlamaz tartışmalar da başladı. AK Parti milletvekili Süleyman Şahan ile muhalefet vekillerinin arasında tartışma yaşandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/uskudar-belediye-meclisinde-baklava-gerginligi-ak-partili-ve-chpli-meclis-uyeleri-arasinda-tartisma-1097679349.html

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Sputnik Türkiye

mehmet şimşek, ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, fon, fon soruşturması, tmsf, spk, sermaye piyasası kurulu (spk)