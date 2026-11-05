https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/mekke-anlasmasi-mecliste-kabul-edildi-1110147951.html

Mekke Anlaşması Meclis'te kabul edildi

Mekke Anlaşması Meclis'te kabul edildi

Sputnik Türkiye

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T23:58+0300

2026-11-05T23:58+0300

2026-11-06T00:45+0300

türki̇ye

türkiye

pakistan

suudi arabistan

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifi görüşüldü.Genel Kurulda yapılan görüşmelerin ardından oylamaya sunulan teklif, 592 milletvekilinin bulunduğu Meclis'te 279 kabul, 119 ret oyuyla kabul edilerek yasalaştı. AK Parti, MHP ve CHP kanun teklifine kabul oyu verirken, İYİ Parti, DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi ise ret oyu kullandı.TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin kabul edilmesinin ardından Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçileceğini bildirdi. Ancak komisyonun yerini almaması üzerine Genel Kurul birleşimi, 10 Kasım Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapatıldı.Mekke Anlaşması nedir?Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, ağustos ayında Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından imzalanan 16 maddelik anlaşma, üç ülke arasında ortak savunma mekanizması oluşturulmasını amaçlıyor.Anlaşmanın en dikkat çekici hükümlerinden biri, taraflardan herhangi birine yönelik dış kaynaklı silahlı saldırının diğer ülkelere de yapılmış sayılması. Bu durumda diğer taraflar, saldırıya uğrayan ülkeye askeri imkan ve kabiliyetler de dahil olmak üzere karşılıklı yardım sağlayacak.Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesinde düzenlenen meşru müdafaa hakkına dayandırılan anlaşmanın, tamamen savunma amaçlı olduğu ve herhangi bir ülkeyi hedef almadığı belirtiliyor.Mekke Anlaşması'na göre taraflar, anlaşmanın yürürlüğe girmesini takip eden ilk 10 yıl boyunca anlaşmadan çekilemeyecek. Bu sürenin ardından taraflar, en az 3 ay önceden yazılı bildirimde bulunarak anlaşmadan ayrılabilecek.Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için üç ülkenin de kendi iç hukuklarında öngörülen onay süreçlerini tamamlaması gerekiyor. Son onay belgesinin Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Sekretaryasına teslim edilmesiyle anlaşma yürürlüğe girecek.Mekke Anlaşması maddeleri nedir?Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın (Mekke İttifakı) TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen onay kanunu teklifinde ve anlaşma metninde yer alan 16 temel madde şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/mekke-anlasmasi-tbmm-gundemine-geliyor-anlasmayla-ilgili-tartisilan-basliklar-neler-1109992429.html

türki̇ye

pakistan

suudi arabistan

mekke

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