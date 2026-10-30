'Mekke Anlaşması’ TBMM gündemine geliyor: Anlaşmayla ilgili tartışılan başlıklar neler?

Çatışmalara Çekilme Riski: Suudi Arabistan veya Pakistan'ın (örneğin Yemen'deki Husiler veya Hindistan ile olan gerilimlerinde) dış kaynaklı bir saldırıya uğraması durumunda, Türk askerinin doğrudan sıcak çatışmaların ortasında kalma ve bölgedeki krizlerin parçası olma riski tartışılan en önemli başlıklar arasında yer alıyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü komisyonda yaptığı sunun da bu riske ilişkin, askeri desteğin otomatiğe bağlanmadığını, kararların TBMM iznine tabi olduğunu belirterek, ilk etapta planlanan desteğin taarruz değil, hava savunması ve elektronik harp personeli düzeyinde kalacağını belirtti. Suudi Arabistan veya Pakistan'ın (örneğin Yemen'deki Husiler veya Hindistan ile olan gerilimlerinde) dış kaynaklı bir saldırıya uğraması durumunda, Türk askerinin doğrudan sıcak çatışmaların ortasında kalma ve bölgedeki krizlerin parçası olma riski tartışılan en önemli başlıklar arasında yer alıyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü komisyonda yaptığı sunun da bu riske ilişkin, askeri desteğin otomatiğe bağlanmadığını, kararların TBMM iznine tabi olduğunu belirterek, ilk etapta planlanan desteğin taarruz değil, hava savunması ve elektronik harp personeli düzeyinde kalacağını belirtti.

10 yıllık süre: Anlaşmaya imza atan ülkelerin ilk 10 yıl boyunca ittifaktan ayrılamayacak olması, Türkiye'nin esnek dış politika alanını kısıtlayacağı gerekçesiyle eleştirildi. Dışişleri yetkilileri ise bu kuralın Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve NATO gibi köklü metinlerde yer alan standart bir uluslararası prosedür olduğunu savundu. Anlaşmaya imza atan ülkelerin ilk 10 yıl boyunca ittifaktan ayrılamayacak olması, Türkiye'nin esnek dış politika alanını kısıtlayacağı gerekçesiyle eleştirildi. Dışişleri yetkilileri ise bu kuralın Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve NATO gibi köklü metinlerde yer alan standart bir uluslararası prosedür olduğunu savundu.