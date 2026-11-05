https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/libya-muftusunden-fetva-cok-tanriciligin-sembolunu-kullanan-marka-giymek-caiz-degildir-1110118941.html
Libya müftüsünden fetva: 'Çok tanrıcılığın sembolünü kullanan marka giymek caiz değildir'
Libya müftüsünden fetva: 'Çok tanrıcılığın sembolünü kullanan marka giymek caiz değildir'
Sputnik Türkiye
Libya Müftüsü Sadık el-Gıryani, Nike markasının ismi ve logosunun çok tanrıcılıkla bağlantılı olduğunu söyleyerek markanın ürünlerinin kullanılmaması yönünde... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T04:38+0300
2026-11-05T04:38+0300
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Libya Müftüsü Sadık el-Gıryani, ünlü spor giyim mağazası Nike markasına ait ürünlerin giyilmesinin dini açıdan uygun olmadığı yönünde fetva verdi. Bir kişinin söz konusu markanın kıyafetlerini giymesinin caiz olup olmadığına ilişkin sorusu üzerine yayımlanan fetvada, Nike'ın ismi ve logosunun çok tanrıcılığı temsil ettiği öne sürüldü.Fetva metninde şu ifadeler yer alıyor:Öte yandan, Libya Müftüsü'nün yayımladığı fetvalar tavsiye niteliği taşıyor ve bunlara uymayanlar hakkında herhangi bir yaptırım uygulanmıyor.2012 yılından bu yana müftülük görevini yürüten el-Gıryani geçmişte yayımladığı tartışmalı fetvalarla da kamuoyunun gündemine gelmişti. Müftü, Libyalı kadınların yabancılarla evlenmesinin yasaklanması, kadın iç çamaşırı ithalatının sıkı denetime tabi tutulması ve intihar saldırılarının Şeriat hukukuna göre caiz olduğu yönündeki açıklamaları nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/fransiz-bankasina-siber-saldiri-118-milyon-euro-calindi-1110118731.html
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Libya müftüsünden fetva: 'Çok tanrıcılığın sembolünü kullanan marka giymek caiz değildir'
Libya Müftüsü Sadık el-Gıryani, Nike markasının ismi ve logosunun çok tanrıcılıkla bağlantılı olduğunu söyleyerek markanın ürünlerinin kullanılmaması yönünde fetva yayımladı.
Libya Müftüsü Sadık el-Gıryani, ünlü spor giyim mağazası Nike markasına ait ürünlerin giyilmesinin dini açıdan uygun olmadığı yönünde fetva verdi.
Bir kişinin söz konusu markanın kıyafetlerini giymesinin caiz olup olmadığına ilişkin sorusu üzerine yayımlanan fetvada, Nike'ın ismi ve logosunun çok tanrıcılığı temsil ettiği öne sürüldü.
Fetva metninde şu ifadeler yer alıyor:
Markanın kurucusunun iddiasına göre, isim Yunancadan alınmış olup zafer tanrıçası Nike'ye atıfta bulunuyor ve logo da onun kanatlarını andırıyor. Bu nedenle, bu sembolü taşıyan kıyafet satın almak çok tanrıcılığın bir sembolünü sergilemektir. Dahası, şirket Siyonist rejimin destekçilerinden biridir ve bir Müslümanın bu tür şirketleri boykot etmesi gerektiği iyi bilinmektedir.
Öte yandan, Libya Müftüsü'nün yayımladığı fetvalar tavsiye niteliği taşıyor ve bunlara uymayanlar hakkında herhangi bir yaptırım uygulanmıyor.
2012 yılından bu yana müftülük görevini yürüten el-Gıryani geçmişte yayımladığı tartışmalı fetvalarla da kamuoyunun gündemine gelmişti. Müftü, Libyalı kadınların yabancılarla evlenmesinin yasaklanması, kadın iç çamaşırı ithalatının sıkı denetime tabi tutulması ve intihar saldırılarının Şeriat hukukuna göre caiz olduğu yönündeki açıklamaları nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.