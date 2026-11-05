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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/kremlin-putin-ile-direkt-hat-programi-icin-hazirliklar-suruyor-oturum-yil-sonuna-kadar-1110133552.html
Kremlin: Putin ile ‘Direkt Hat’ programı için hazırlıklar sürüyor, oturum yıl sonuna kadar gerçekleşecek
Kremlin: Putin ile ‘Direkt Hat’ programı için hazırlıklar sürüyor, oturum yıl sonuna kadar gerçekleşecek
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Putin’in halkla doğrudan iletişim kurduğu ‘Direkt Hat’ programının yıl sonuna kadar gerçekleşeceğini belirtti. 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T13:56+0300
2026-11-05T13:56+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
basın toplantısı
abd
melania trump
kirill dmitriyev
yana lantratova
vladimir putin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in halkla doğrudan iletişim kurduğu ‘Direkt Hat’ programı için hazırlıkların sürdüğünü, oturumun yıl sonuna kadar gerçekleşeceğini ifade etti.ABD First Lady'si Melania Trump'ın Beyaz Saray’da Rus yetkilileri ağırlayacağı toplantıya ilişkin soru üzerine Peskov, Rusya'yı Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev ile İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova’nın temsil edeceği bilgisini verdi.Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:▪️ Rusya'ya ait dizel yakıtın tamamı, ABD ile varılan mutabakatlar doğrultusunda alıcı bulacak.▪️ Rusya’nın Ukrayna ile ilgili çıkarları, ABD’deki duruma bağlı olamaz ve her halükarda güvence sağlanacak.▪️ Rusya’nın Ukrayna ile ilgili çıkarları, Kiev’de ‘siyasi irade gösterecek’ birilerinin bulunması halinde barışçıl yollarla sağlanabilir.▪️ Kongre seçimlerinin ardından ABD Başkanı Donald Trump dış politikasını sürdürecek, bunun dışındaki her şey ABD’nin kendi iç meselesidir.▪️ Şu an için Rus lider Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında görüşmeye dair somut bir plan bulunmuyor.▪️ Avrupa'daki süpermarketlerin buzdolaplarına yönelik siber saldırılara Rusya'nın karıştığına dair suçlamalar saçmadır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/kremlin-abdyle-yapilan-anlasma-kapsaminda-dizel-sevkiyati-basladi-1109797355.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, basın toplantısı, abd, melania trump, kirill dmitriyev, yana lantratova, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, kiev, ukrayna, donald trump
rusya, kremlin, dmitriy peskov, basın toplantısı, abd, melania trump, kirill dmitriyev, yana lantratova, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, kiev, ukrayna, donald trump

Kremlin: Putin ile ‘Direkt Hat’ programı için hazırlıklar sürüyor, oturum yıl sonuna kadar gerçekleşecek

13:56 05.11.2026
© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOVВид на Кремль в центре Москвы, фото из архива
Вид на Кремль в центре Москвы, фото из архива - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOV
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Putin’in halkla doğrudan iletişim kurduğu ‘Direkt Hat’ programının yıl sonuna kadar gerçekleşeceğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in halkla doğrudan iletişim kurduğu ‘Direkt Hat’ programı için hazırlıkların sürdüğünü, oturumun yıl sonuna kadar gerçekleşeceğini ifade etti.
ABD First Lady'si Melania Trump'ın Beyaz Saray’da Rus yetkilileri ağırlayacağı toplantıya ilişkin soru üzerine Peskov, Rusya'yı Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev ile İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova’nın temsil edeceği bilgisini verdi.
Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:
▪️ Rusya'ya ait dizel yakıtın tamamı, ABD ile varılan mutabakatlar doğrultusunda alıcı bulacak.
▪️ Rusya’nın Ukrayna ile ilgili çıkarları, ABD’deki duruma bağlı olamaz ve her halükarda güvence sağlanacak.
▪️ Rusya’nın Ukrayna ile ilgili çıkarları, Kiev’de ‘siyasi irade gösterecek’ birilerinin bulunması halinde barışçıl yollarla sağlanabilir.
▪️ Kongre seçimlerinin ardından ABD Başkanı Donald Trump dış politikasını sürdürecek, bunun dışındaki her şey ABD’nin kendi iç meselesidir.
▪️ Şu an için Rus lider Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında görüşmeye dair somut bir plan bulunmuyor.
▪️ Avrupa'daki süpermarketlerin buzdolaplarına yönelik siber saldırılara Rusya'nın karıştığına dair suçlamalar saçmadır.
Kremlin de Moscú - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
DÜNYA
Kremlin: ABD'yle yapılan anlaşma kapsamında dizel sevkiyatı başladı
23 Ekim, 13:06
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