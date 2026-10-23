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Kremlin: ABD'yle yapılan anlaşma kapsamında dizel sevkiyatı başladı
Kremlin: ABD'yle yapılan anlaşma kapsamında dizel sevkiyatı başladı
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Basın mensuplarına açıklama yapan Peskov, ABD'yle yapılan anlaşma gereği Rus dizeli sevkiyatının başladığını duyurdu. Sözcü, Ukrayna konulu üçlü müzakerelerle... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve ABD arasında yapılan anlaşma kapsamında Rus dizeli sevkiyatının başladığını ve düzenli bir şekilde devam edeceğini belirtti.🗣Peskov'un diğer açıklamaları:🔴Rusya ve Ukrayna'nın güvenliğine ilişkin Abu Dabi'deki üçlü müzakereler Kasım ayının ilk yarısında yapılacak🔴Şimdilik üçlü müzakere formatı konuşuluyor, ileride Avrupalıların katılımı dışlanmıyor🔴Rusya ve Ukrayna için güvenlik, barışçıl çözüme ulaşmanın en önemli unsurlarından biri, bu olmadan kapsamlı çözüm mümkün değil🔴Avrupa'nın güvenlik mimarisini diğer katılımcılar olmadan tartışmak mümkün değil🔴AB'nin Ukrayna özel temsilcisi atamasının yerindeliği, Brüksel'in alacağı pozisyona bağlı🔴Vladimir Putin, Şi Cinping ve Donald Trump arasında gerçekleşecek toplantı büyük önem taşıyor, ancak üç liderin tüm dünyanın kaderini belirlemek üzere bir araya geleceği algısı Rusya'nın tutumuyla uyuşmuyor🔴Putin, Şi, Trump görüşmesi 'Yeni Yalta' değil🔴Moskova, başkasının iradesini dayatmadan, karşılıklı saygı ve çıkara dayalı bir dünya düzenini savunuyor
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vladimir putin, şi cinping, donald trump, rusya, abd, abu dabi, kremlin, dmitriy peskov, dizel
vladimir putin, şi cinping, donald trump, rusya, abd, abu dabi, kremlin, dmitriy peskov, dizel

Kremlin: ABD'yle yapılan anlaşma kapsamında dizel sevkiyatı başladı

13:06 23.10.2026 (güncellendi: 13:10 23.10.2026)
© Sputnik / Natalia SeliverstovaKremlin de Moscú
Kremlin de Moscú - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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Basın mensuplarına açıklama yapan Peskov, ABD'yle yapılan anlaşma gereği Rus dizeli sevkiyatının başladığını duyurdu. Sözcü, Ukrayna konulu üçlü müzakerelerle ilgili açıklama da yaptı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve ABD arasında yapılan anlaşma kapsamında Rus dizeli sevkiyatının başladığını ve düzenli bir şekilde devam edeceğini belirtti.

🗣Peskov'un diğer açıklamaları:

🔴Rusya ve Ukrayna'nın güvenliğine ilişkin Abu Dabi'deki üçlü müzakereler Kasım ayının ilk yarısında yapılacak

🔴Şimdilik üçlü müzakere formatı konuşuluyor, ileride Avrupalıların katılımı dışlanmıyor

🔴Rusya ve Ukrayna için güvenlik, barışçıl çözüme ulaşmanın en önemli unsurlarından biri, bu olmadan kapsamlı çözüm mümkün değil

🔴Avrupa'nın güvenlik mimarisini diğer katılımcılar olmadan tartışmak mümkün değil

🔴AB'nin Ukrayna özel temsilcisi atamasının yerindeliği, Brüksel'in alacağı pozisyona bağlı

🔴Vladimir Putin, Şi Cinping ve Donald Trump arasında gerçekleşecek toplantı büyük önem taşıyor, ancak üç liderin tüm dünyanın kaderini belirlemek üzere bir araya geleceği algısı Rusya'nın tutumuyla uyuşmuyor

🔴Putin, Şi, Trump görüşmesi 'Yeni Yalta' değil

🔴Moskova, başkasının iradesini dayatmadan, karşılıklı saygı ve çıkara dayalı bir dünya düzenini savunuyor
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