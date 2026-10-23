Kremlin: ABD'yle yapılan anlaşma kapsamında dizel sevkiyatı başladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve ABD arasında yapılan anlaşma kapsamında Rus dizeli sevkiyatının başladığını ve düzenli bir şekilde devam edeceğini belirtti.



🗣Peskov'un diğer açıklamaları:



🔴Rusya ve Ukrayna'nın güvenliğine ilişkin Abu Dabi'deki üçlü müzakereler Kasım ayının ilk yarısında yapılacak



🔴Şimdilik üçlü müzakere formatı konuşuluyor, ileride Avrupalıların katılımı dışlanmıyor



🔴Rusya ve Ukrayna için güvenlik, barışçıl çözüme ulaşmanın en önemli unsurlarından biri, bu olmadan kapsamlı çözüm mümkün değil



🔴Avrupa'nın güvenlik mimarisini diğer katılımcılar olmadan tartışmak mümkün değil



🔴AB'nin Ukrayna özel temsilcisi atamasının yerindeliği, Brüksel'in alacağı pozisyona bağlı



🔴Vladimir Putin, Şi Cinping ve Donald Trump arasında gerçekleşecek toplantı büyük önem taşıyor, ancak üç liderin tüm dünyanın kaderini belirlemek üzere bir araya geleceği algısı Rusya'nın tutumuyla uyuşmuyor



🔴Putin, Şi, Trump görüşmesi 'Yeni Yalta' değil



🔴Moskova, başkasının iradesini dayatmadan, karşılıklı saygı ve çıkara dayalı bir dünya düzenini savunuyor