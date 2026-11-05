https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/klickodan-kriz-uyarisi-kievde-kritik-altyapi-cokusun-esiginde-1110135068.html

Kliçko'dan kriz uyarısı: Kiev'de kritik altyapı çöküşün eşiğinde

Kliçko'dan kriz uyarısı: Kiev'de kritik altyapı çöküşün eşiğinde

Sputnik Türkiye

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Rusya'nın aralıksız bombardımanları karşısında kentin kritik altyapısını korumanın imkansız hale geldiğini belirterek alarm... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T14:47+0300

2026-11-05T14:47+0300

2026-11-05T14:47+0300

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vitaliy kliçko

ukrayna

rus ordusu

bombardıman

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Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun artan füze ve İHA bombardımanları nedeniyle kentteki kritik altyapı tesislerinin geleceğinin belirsizliğini koruduğunu söyledi.Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin yoğunlaşan bombardımanları başkent Kiev’deki altyapı sistemlerini ağır tahrip etti. Şehrin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kliçko, mevcut bombardıman yoğunluğu karşısında hasar gören kritik altyapı tesislerinin onarılmasının ve hatta varlığını sürdürmesinin büyük bir soru işareti haline geldiğini vurguladı.Kiev Belediye Başkanı, başkentin şu anda son derece ağır ve olağanüstü koşullar altında işlevini sürdürmeye çalıştığını belirtti.'Metro seferleri voltaj krizine takıldı'Bombardımanların enerji şebekelerinde yarattığı tahribat kent içi ulaşımı da doğrudan etkiledi.Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, elektrik şebekesindeki ani ve şiddetli voltaj dalgalanmaları nedeniyle Kiev metrosunun kırmızı hattında seferler tamamen durdu.Yetkililer, enerji hatlarındaki dengesizliği gidermek ve ulaşım ağını yeniden devreye sokmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/ukraynada-dev-dolandiricilik-agi-ortaya-cikarildi-sebekeyi-koruyan-ust-duzey-yetkililer-gozaltina-1110132403.html

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kiev, rusya, metro, vitaliy kliçko, ukrayna, rus ordusu, bombardıman