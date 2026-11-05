https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/kiev-yakinlarindaki-iskencehaneye-kadin-saglik-gorevlisiyle-birlikte-giden-ambulans-soforu-1110138215.html

Kiev yakınlarındaki işkencehaneye kadın sağlık görevlisiyle birlikte giden ambulans şoförü tutuklandı

Kiev yakınlarındaki işkencehaneye kadın sağlık görevlisiyle birlikte giden ambulans şoförü tutuklandı

Sputnik Türkiye

Kiev yakınlarındaki gizli cezaevi ve işkencehaneye ilk ulaşanlar arasında yer alan kadın sağlık görevlisi ile birlikte giden ambulans şoförü, cezaevine... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T16:44+0300

2026-11-05T16:44+0300

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Kiev yakınlarında ortaya çıkarılan işkencehaneye kadın sağlık görevlisiyle birlikte gelen ambulans şoförü, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.Kefalet imkanı olmaksızın iki ay süreyle tutuklu kalacak olan görevli, soruşturma müfettişlerinin ‘askeri tesis’ olarak nitelendirdiği evin görüntülerini çekmekle suçlanıyor.Dün ayrıca, söz konusu işkencehanedeki insanları kurtarmaya çalışan Valentina Molodaya adlı sağlık görevlisi de iki ay süreyle tutuklanmış, mahkemede yerel bir sakinin, bir yakınının kritik durumdayken o adreste tutulduğunu belirterek kendisinden yardım istediğini ifade etmişti.işkencehaneye ilk ulaşanlar arasında yer alan Molodaya, Ukraynalı aşırı sağcı Mirotvorets (Barış Elçileri) veri tabanına da eklenmş, ‘profesyonel provokatör’ olarak tanımlanarak Ukrayna savunma güçlerinin faaliyetlerini engellemek ve askeri personele yönelik saldırı çağrısında bulunmakla suçlanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/kievdeki-iskencehaneye-gelen-kadin-saglik-calisani-ukraynanin-kara-listesine-alindi-1110081328.html

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