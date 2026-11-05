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Kiev yakınlarındaki işkencehaneye kadın sağlık görevlisiyle birlikte giden ambulans şoförü tutuklandı
Kiev yakınlarındaki işkencehaneye kadın sağlık görevlisiyle birlikte giden ambulans şoförü tutuklandı
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Kiev yakınlarındaki gizli cezaevi ve işkencehaneye ilk ulaşanlar arasında yer alan kadın sağlık görevlisi ile birlikte giden ambulans şoförü, cezaevine... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T16:44+0300
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Kiev yakınlarında ortaya çıkarılan işkencehaneye kadın sağlık görevlisiyle birlikte gelen ambulans şoförü, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.Kefalet imkanı olmaksızın iki ay süreyle tutuklu kalacak olan görevli, soruşturma müfettişlerinin ‘askeri tesis’ olarak nitelendirdiği evin görüntülerini çekmekle suçlanıyor.Dün ayrıca, söz konusu işkencehanedeki insanları kurtarmaya çalışan Valentina Molodaya adlı sağlık görevlisi de iki ay süreyle tutuklanmış, mahkemede yerel bir sakinin, bir yakınının kritik durumdayken o adreste tutulduğunu belirterek kendisinden yardım istediğini ifade etmişti.işkencehaneye ilk ulaşanlar arasında yer alan Molodaya, Ukraynalı aşırı sağcı Mirotvorets (Barış Elçileri) veri tabanına da eklenmş, ‘profesyonel provokatör’ olarak tanımlanarak Ukrayna savunma güçlerinin faaliyetlerini engellemek ve askeri personele yönelik saldırı çağrısında bulunmakla suçlanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/kievdeki-iskencehaneye-gelen-kadin-saglik-calisani-ukraynanin-kara-listesine-alindi-1110081328.html
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kiev, ukrayna, i̇şkence, mirotvorets, kara liste
kiev, ukrayna, i̇şkence, mirotvorets, kara liste

Kiev yakınlarındaki işkencehaneye kadın sağlık görevlisiyle birlikte giden ambulans şoförü tutuklandı

16:44 05.11.2026
© Sosyal ağlarAmbulans şoförü tutuklandı
Ambulans şoförü tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
© Sosyal ağlar
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Kiev yakınlarındaki gizli cezaevi ve işkencehaneye ilk ulaşanlar arasında yer alan kadın sağlık görevlisi ile birlikte giden ambulans şoförü, cezaevine gönderildi.
Kiev yakınlarında ortaya çıkarılan işkencehaneye kadın sağlık görevlisiyle birlikte gelen ambulans şoförü, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.
Kefalet imkanı olmaksızın iki ay süreyle tutuklu kalacak olan görevli, soruşturma müfettişlerinin ‘askeri tesis’ olarak nitelendirdiği evin görüntülerini çekmekle suçlanıyor.
Dün ayrıca, söz konusu işkencehanedeki insanları kurtarmaya çalışan Valentina Molodaya adlı sağlık görevlisi de iki ay süreyle tutuklanmış, mahkemede yerel bir sakinin, bir yakınının kritik durumdayken o adreste tutulduğunu belirterek kendisinden yardım istediğini ifade etmişti.
işkencehaneye ilk ulaşanlar arasında yer alan Molodaya, Ukraynalı aşırı sağcı Mirotvorets (Barış Elçileri) veri tabanına da eklenmş, ‘profesyonel provokatör’ olarak tanımlanarak Ukrayna savunma güçlerinin faaliyetlerini engellemek ve askeri personele yönelik saldırı çağrısında bulunmakla suçlanmıştı.
Kiev yakınında insanların bir evin bodrum katında tutulduğu yer - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
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Kiev’deki işkencehaneye gelen kadın sağlık çalışanı Ukrayna’nın ‘kara listesine’ alındı
3 Kasım, 18:16
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