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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/israilde-arap-partilerden-eisenkota-hukumeti-kurma-destegi-1110141599.html
İsrail'de Arap partilerden Eisenkot'a hükümeti kurma desteği
İsrail'de Arap partilerden Eisenkot'a hükümeti kurma desteği
Sputnik Türkiye
İsrail'de geçen haftaki seçimlerde parlamentoda rekor sayıda sandalye kazanan Arap partilerinin oluşturduğu Ortak Liste ittifakı, hükümeti kurma görevini... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T18:44+0300
2026-11-05T18:44+0300
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gadi eisenkot
hükümet
ortak arap listesi bloku
isaac herzog
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İsrail'de Arap partilerinin oluşturduğu Ortak Liste ittifakı, geçen haftaki genel seçimin ardından yeni hükümeti kurma görevi için muhalefet lideri Gadi Eisenkot'u destekleyeceğini duyurdu.Arap ve İsrail basınındaki haberlere göre ittifak, yaptığı açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a perşembe akşamı Eisenkot'un hükümeti kurmakla görevlendirilmesini önermeye karar verdiğini bildireceğini belirtti.İsrail'in 120 sandalyeli parlamentosu Knesset'te Arap partileri, son seçimde toplam 19 sandalye kazanarak rekor kırmıştı. Ortak Liste'nin 11 milletvekilinin Eisenkot lehine resmi tavsiyede bulunmasıyla, muhalefet liderinin desteğinin 67'ye ulaşması bekleniyor. Sekiz sandalyeli Arap partisi Ra'am da daha önce Eisenkot'u destekleyeceğini açıklamıştı.Bu sayı, hükümetin güvenoyu alabilmesi için gereken 61 sandalyelik çoğunluk eşiğini aşıyor.Hükümeti kurma görevi kime verilecek? Isaac Herzog, seçim sonuçlarını kabul ederek parti temsilcileriyle yeni hükümeti kuracak aday konusunda istişarelere başladı. Herzog'un görüşmelerin tamamlanmasının ardından hükümeti kurmak için en uygun gördüğü adayı, büyük olasılıkla Netanyahu veya Eisenkot'u görevlendirmesi bekleniyor.Herzog, seçimlere Filistin kökenli İsrail vatandaşlarının müdahale ettiği yönündeki iddiaların araştırılmasını desteklediğini belirtirken, bu kesimin hedef gösterilmesine karşı çıktı. İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan Filistin kökenli azınlığa saygı duyduğunu söyleyen Herzog, son dönemde duyulan "kaba ve ırkçı ifadeleri" kınadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/israilde-binlerce-kisi-netanyahuyu-gorevden-uzaklastirmak-icin-yahudi-arap-koalisyonu-cagrisi-yapti-1110046756.html
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i̇srail, gadi eisenkot, hükümet, ortak arap listesi bloku, isaac herzog
i̇srail, gadi eisenkot, hükümet, ortak arap listesi bloku, isaac herzog

İsrail'de Arap partilerden Eisenkot'a hükümeti kurma desteği

18:44 05.11.2026
© REUTERS Jamal Awad Yusuf Cebbarin
 Yusuf Cebbarin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
© REUTERS Jamal Awad
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İsrail'de geçen haftaki seçimlerde parlamentoda rekor sayıda sandalye kazanan Arap partilerinin oluşturduğu Ortak Liste ittifakı, hükümeti kurma görevini muhalefet lideri Gadi Eisenkot'un almasını önereceğini açıkladı. Ra'am partisinin de desteğiyle Eisenkot'un 120 sandalyeli Meclis'te 67 milletvekilinin desteğine ulaşması bekleniyor.
İsrail'de Arap partilerinin oluşturduğu Ortak Liste ittifakı, geçen haftaki genel seçimin ardından yeni hükümeti kurma görevi için muhalefet lideri Gadi Eisenkot'u destekleyeceğini duyurdu.
Arap ve İsrail basınındaki haberlere göre ittifak, yaptığı açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a perşembe akşamı Eisenkot'un hükümeti kurmakla görevlendirilmesini önermeye karar verdiğini bildireceğini belirtti.
İsrail'in 120 sandalyeli parlamentosu Knesset'te Arap partileri, son seçimde toplam 19 sandalye kazanarak rekor kırmıştı. Ortak Liste'nin 11 milletvekilinin Eisenkot lehine resmi tavsiyede bulunmasıyla, muhalefet liderinin desteğinin 67'ye ulaşması bekleniyor. Sekiz sandalyeli Arap partisi Ra'am da daha önce Eisenkot'u destekleyeceğini açıklamıştı.
Bu sayı, hükümetin güvenoyu alabilmesi için gereken 61 sandalyelik çoğunluk eşiğini aşıyor.

Hükümeti kurma görevi kime verilecek?

Isaac Herzog, seçim sonuçlarını kabul ederek parti temsilcileriyle yeni hükümeti kuracak aday konusunda istişarelere başladı. Herzog'un görüşmelerin tamamlanmasının ardından hükümeti kurmak için en uygun gördüğü adayı, büyük olasılıkla Netanyahu veya Eisenkot'u görevlendirmesi bekleniyor.
Görevlendirilen adayın hükümeti kurmak için 28 günü olacak. Bu süre 14 gün daha uzatılabilecek. İki adayın da hükümet kurmayı başaramaması halinde İsrail'de gelecek yılın başında yeniden seçime gidilmesi gündeme gelecek.
Herzog, seçimlere Filistin kökenli İsrail vatandaşlarının müdahale ettiği yönündeki iddiaların araştırılmasını desteklediğini belirtirken, bu kesimin hedef gösterilmesine karşı çıktı. İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan Filistin kökenli azınlığa saygı duyduğunu söyleyen Herzog, son dönemde duyulan "kaba ve ırkçı ifadeleri" kınadı.
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