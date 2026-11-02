https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/israilde-binlerce-kisi-netanyahuyu-gorevden-uzaklastirmak-icin-yahudi-arap-koalisyonu-cagrisi-yapti-1110046756.html
İsrail'de binlerce kişi Netanyahu'yu görevden uzaklaştırmak için 'Yahudi-Arap koalisyonu' çağrısı yaptı
İsrail'de binlerce kişi Netanyahu'yu görevden uzaklaştırmak için 'Yahudi-Arap koalisyonu' çağrısı yaptı
Sputnik Türkiye
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidardan uzaklaştırılması için muhalefete Arap partileriyle koalisyon kurma çağrısında bulundu.
2026-11-02T12:48+0300
2026-11-02T12:48+0300
2026-11-02T13:24+0300
dünya
i̇srail
benyamin netanyahu
protesto
seçim
seçim sonuçları
tel aviv
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/02/1110046430_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a08cce7a4b8c817a236ad1563f364046.jpg
İsrail'de geçen hafta salı günü yapılan genel seçimlerin ardından ortaya çıkan siyasi çıkmaz, hükümetin kurulmasına yönelik tartışmaları ve sokak gösterilerini beraberinde getirdi. Hafta sonu Tel Aviv'deki Habima Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılan binlerce kişi, muhalefet lideri Gadi Eisenkot'un Arap partileriyle işbirliği yaparak Netanyahu hükümetini sona erdirmesini istedi.Göstericiler, bunun ülkede gerçek bir değişim için "son fırsat" olabileceğini söyledi. Katar merkezli Al Jazeera muhabirinin aktardığına göre eylemcilerden biri Netanyahu'yu "büyük bir manipülatör" olarak nitelendirdi.Arap partilerinin desteğiyle 67 sandalye mümkünSeçimlerde Netanyahu'nun liderliğindeki blok 53, Eisenkot'un öncülük ettiği muhalefet bloğu ise 48 sandalye kazandı.Üç Arap partisi öncülüğündeki siyasi oluşumlar ise toplam 19 sandalye kazandı. Ra'am ve üç Arap partisini bir araya getiren Ortak Liste'ye yaklaşık 840 bin kişi oy verdi. İsrail Merkez Seçim Komitesi verilerine göre bu sayı, 2022 seçimlerine kıyasla yüzde 64'lük artışa işaret ediyor.Arap partilerinin desteğini alması halinde Eisenkot'un öncülüğündeki muhalefet, parlamentoda 67 sandalyeye ulaşarak hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu sağlayabiliyor. Ancak İsrail siyasetinde Arap partileriyle koalisyon kurulması, özellikle 'muhafazakar' çevrelerde tepkiyle karşılanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/israilde-secimlerinde-son-durum-katilim-orani-53-yilin-rekorunu-kirdi-netanyahudan-son-dakika-1109907892.html
i̇srail
tel aviv
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/02/1110046430_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b16f691f720929cf0cb9083b568ad6e.jpg
İsrail'de binlerce kişi Netanyahu'yu görevden uzaklaştırmak için 'Yahudi-Arap koalisyonu' çağrısı yaptı
Sputnik Türkiye
İsrail'de binlerce kişi Netanyahu'yu görevden uzaklaştırmak için 'Yahudi-Arap koalisyonu' çağrısı yaptı
2026-11-02T12:48+0300
true
PT0M25S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇srail, benyamin netanyahu, protesto, seçim, seçim sonuçları, tel aviv
i̇srail, benyamin netanyahu, protesto, seçim, seçim sonuçları, tel aviv
İsrail'de binlerce kişi Netanyahu'yu görevden uzaklaştırmak için 'Yahudi-Arap koalisyonu' çağrısı yaptı
12:48 02.11.2026 (güncellendi: 13:24 02.11.2026)
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de binlerce kişi, Benyamin Netanyahu'nun iktidardan uzaklaştırılması için muhalefete Arap partileriyle koalisyon kurma çağrısında bulundu. Göstericiler, muhalefetin Arap bloğuyla birleşince 67 sandalyeye ulaşarak Netanyahu yönetiminin yerine geçebileceğine vurgu yaptı.
İsrail'de geçen hafta salı günü yapılan genel seçimlerin ardından ortaya çıkan siyasi çıkmaz, hükümetin kurulmasına yönelik tartışmaları ve sokak gösterilerini beraberinde getirdi. Hafta sonu Tel Aviv'deki Habima Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılan binlerce kişi, muhalefet lideri Gadi Eisenkot'un Arap partileriyle işbirliği yaparak Netanyahu hükümetini sona erdirmesini istedi.
Göstericiler, bunun ülkede gerçek bir değişim için "son fırsat" olabileceğini söyledi. Katar merkezli Al Jazeera muhabirinin aktardığına göre eylemcilerden biri Netanyahu'yu "büyük bir manipülatör" olarak nitelendirdi.
Arap partilerinin desteğiyle 67 sandalye mümkün
Seçimlerde Netanyahu'nun liderliğindeki blok 53, Eisenkot'un öncülük ettiği muhalefet bloğu ise 48 sandalye kazandı.
İsrail parlamentosundaki 120 sandalyenin çoğunluğunu elde etmek için 61 sandalyeye
ihtiyaç duyuluyor. Bu sonuçlarla iki blok da tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşamadı.
Üç Arap partisi öncülüğündeki siyasi oluşumlar ise toplam 19 sandalye kazandı. Ra'am ve üç Arap partisini bir araya getiren Ortak Liste'ye yaklaşık 840 bin kişi oy verdi. İsrail Merkez Seçim Komitesi verilerine göre bu sayı, 2022 seçimlerine kıyasla yüzde 64'lük artışa işaret ediyor.
Arap partilerinin desteğini alması halinde Eisenkot'un öncülüğündeki muhalefet, parlamentoda 67 sandalyeye ulaşarak hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu sağlayabiliyor. Ancak İsrail siyasetinde Arap partileriyle koalisyon kurulması, özellikle 'muhafazakar' çevrelerde tepkiyle karşılanıyor.