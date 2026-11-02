https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/israilde-binlerce-kisi-netanyahuyu-gorevden-uzaklastirmak-icin-yahudi-arap-koalisyonu-cagrisi-yapti-1110046756.html

İsrail'de binlerce kişi Netanyahu'yu görevden uzaklaştırmak için 'Yahudi-Arap koalisyonu' çağrısı yaptı

İsrail'de binlerce kişi Netanyahu'yu görevden uzaklaştırmak için 'Yahudi-Arap koalisyonu' çağrısı yaptı

Sputnik Türkiye

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidardan uzaklaştırılması için muhalefete Arap partileriyle koalisyon kurma çağrısında bulundu.

2026-11-02T12:48+0300

2026-11-02T12:48+0300

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İsrail'de geçen hafta salı günü yapılan genel seçimlerin ardından ortaya çıkan siyasi çıkmaz, hükümetin kurulmasına yönelik tartışmaları ve sokak gösterilerini beraberinde getirdi. Hafta sonu Tel Aviv'deki Habima Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılan binlerce kişi, muhalefet lideri Gadi Eisenkot'un Arap partileriyle işbirliği yaparak Netanyahu hükümetini sona erdirmesini istedi.Göstericiler, bunun ülkede gerçek bir değişim için "son fırsat" olabileceğini söyledi. Katar merkezli Al Jazeera muhabirinin aktardığına göre eylemcilerden biri Netanyahu'yu "büyük bir manipülatör" olarak nitelendirdi.Arap partilerinin desteğiyle 67 sandalye mümkünSeçimlerde Netanyahu'nun liderliğindeki blok 53, Eisenkot'un öncülük ettiği muhalefet bloğu ise 48 sandalye kazandı.Üç Arap partisi öncülüğündeki siyasi oluşumlar ise toplam 19 sandalye kazandı. Ra'am ve üç Arap partisini bir araya getiren Ortak Liste'ye yaklaşık 840 bin kişi oy verdi. İsrail Merkez Seçim Komitesi verilerine göre bu sayı, 2022 seçimlerine kıyasla yüzde 64'lük artışa işaret ediyor.Arap partilerinin desteğini alması halinde Eisenkot'un öncülüğündeki muhalefet, parlamentoda 67 sandalyeye ulaşarak hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu sağlayabiliyor. Ancak İsrail siyasetinde Arap partileriyle koalisyon kurulması, özellikle 'muhafazakar' çevrelerde tepkiyle karşılanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/israilde-secimlerinde-son-durum-katilim-orani-53-yilin-rekorunu-kirdi-netanyahudan-son-dakika-1109907892.html

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İsrail'de binlerce kişi Netanyahu'yu görevden uzaklaştırmak için 'Yahudi-Arap koalisyonu' çağrısı yaptı Sputnik Türkiye İsrail'de binlerce kişi Netanyahu'yu görevden uzaklaştırmak için 'Yahudi-Arap koalisyonu' çağrısı yaptı 2026-11-02T12:48+0300 true PT0M25S

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i̇srail, benyamin netanyahu, protesto, seçim, seçim sonuçları, tel aviv