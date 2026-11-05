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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/ingiltere-basbakani-burnham-rusya-2027deki-g20-zirvesine-davet-edilmeyecek-1110139860.html
İngiltere Başbakanı Burnham: Rusya, 2027’deki G20 zirvesine davet edilmeyecek
İngiltere Başbakanı Burnham: Rusya, 2027’deki G20 zirvesine davet edilmeyecek
Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakanı Burnham, Rusya’nın 2027’de Manchester’da düzenlenecek olan G20 Liderler Zirvesi’ne davet edilmeyeceğini belirtti. 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T17:46+0300
2026-11-05T17:46+0300
dünya
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andy burnham
the economist
rusya
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manchester
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g20 liderler zirvesi
donald trump
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İngiltere Başbakanı Andy Burnham, The Economist dergisine verdiği demeçte Rusya’nın 2027’de Manchester’da düzenlenecek olan G20 Liderler Zirvesi’ne davet edilmeyeceğini söyledi.Burnham, İngiltere'deki etkinliğe Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davet edilip edilmeyeceği sorusuna, “Hayır” yanıtını verdi.Bu yılki G20 Liderler Zirvesi, 14-15 Aralık tarihlerinde Florida'nın Miami kentinde gerçekleştirilecek. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce, Putin'in Florida'daki G20 zirvesine şahsen katılıp katılmayacağı konusunda henüz bir karar alınmadığını belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Putin'i zirvede görmek istediğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/zelenskiy-putin-ile-g20-zirvesinde-gorusebilirim-1109633276.html
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i̇ngiltere, andy burnham, the economist, rusya, vladimir putin, manchester, g20, g20 liderler zirvesi, donald trump, dmitriy peskov
i̇ngiltere, andy burnham, the economist, rusya, vladimir putin, manchester, g20, g20 liderler zirvesi, donald trump, dmitriy peskov

İngiltere Başbakanı Burnham: Rusya, 2027’deki G20 zirvesine davet edilmeyecek

17:46 05.11.2026
© Wiktor Szymanowicz Andy Burnham
 Andy Burnham - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
© Wiktor Szymanowicz
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İngiltere Başbakanı Burnham, Rusya’nın 2027’de Manchester’da düzenlenecek olan G20 Liderler Zirvesi’ne davet edilmeyeceğini belirtti.
İngiltere Başbakanı Andy Burnham, The Economist dergisine verdiği demeçte Rusya’nın 2027’de Manchester’da düzenlenecek olan G20 Liderler Zirvesi’ne davet edilmeyeceğini söyledi.
Burnham, İngiltere'deki etkinliğe Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davet edilip edilmeyeceği sorusuna, “Hayır” yanıtını verdi.
Bu yılki G20 Liderler Zirvesi, 14-15 Aralık tarihlerinde Florida'nın Miami kentinde gerçekleştirilecek.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce, Putin'in Florida'daki G20 zirvesine şahsen katılıp katılmayacağı konusunda henüz bir karar alınmadığını belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Putin'i zirvede görmek istediğini söylemişti.
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