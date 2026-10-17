https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/zelenskiy-putin-ile-g20-zirvesinde-gorusebilirim-1109633276.html
Zelenskiy: Putin ile G20 Zirvesi’nde görüşebilirim
Zelenskiy: Putin ile G20 Zirvesi’nde görüşebilirim
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olası görüşmesinin ABD’de düzenlenecek G20 Zirvesi, bir Orta Doğu ülkesi veya Avrupa’da... 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T17:22+0300
2026-10-17T17:22+0300
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Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olası görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.ABD’nin iki lideri bir araya getirmek için çalıştığını belirten Zelenskiy, görüşmenin Birleşik Arap Emirlikleri veya Suudi Arabistan gibi bir Orta Doğu ülkesinde yapılabileceğini ifade etti.Zelenskiy, 14-15 Aralık’ta Miami’de düzenlenmesi planlanan G20 Zirvesi’nin de olası adreslerden biri olduğunu belirterek, henüz Rusya veya ABD tarafından görüşmeye ilişkin bir teyit gelmediğini kaydetti. Avrupa ülkelerinin de bu konuda temaslara başladığını aktardı.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio daha önce Washington’ın Putin’i Miami’deki G20 Zirvesi’ne davet ettiğini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya’nın davet için teşekkür ettiğini ve konunun değerlendirileceğini belirtmişti.ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesi için Putin ile Zelenskiy arasında doğrudan görüşme yapılması gerektiğini söylemişti.Putin ise Zelenskiy’nin diyaloğa hazır olması halinde Moskova’ya gelebileceğini daha önce birçok kez dile getirmişti. Peskov da böyle bir ziyaret durumunda gerekli güvenlik garantilerinin sağlanacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/kremlin-trumpla-hemfikir-zelenskiy-bariscil-cozum-icin-sorumluluk-almaktan-kaciniyor-1109609501.html
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rusya
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miami
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vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, abd, g20 zirvesi, miami, birleşik arap emirlikleri (bae), marco rubio, donald trump, vladimir putin
vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, abd, g20 zirvesi, miami, birleşik arap emirlikleri (bae), marco rubio, donald trump, vladimir putin
Zelenskiy: Putin ile G20 Zirvesi’nde görüşebilirim
Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olası görüşmesinin ABD’de düzenlenecek G20 Zirvesi, bir Orta Doğu ülkesi veya Avrupa’da gerçekleşebileceğini söyledi.
Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olası görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.
ABD’nin iki lideri bir araya getirmek için çalıştığını belirten Zelenskiy, görüşmenin Birleşik Arap Emirlikleri veya Suudi Arabistan gibi bir Orta Doğu ülkesinde yapılabileceğini ifade etti.
Zelenskiy, 14-15 Aralık’ta Miami’de düzenlenmesi planlanan G20 Zirvesi’nin de olası adreslerden biri olduğunu belirterek, henüz Rusya veya ABD tarafından görüşmeye ilişkin bir teyit gelmediğini kaydetti. Avrupa ülkelerinin de bu konuda temaslara başladığını aktardı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio daha önce Washington’ın Putin’i Miami’deki G20 Zirvesi’ne davet ettiğini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya’nın davet için teşekkür ettiğini ve konunun değerlendirileceğini belirtmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesi için Putin ile Zelenskiy arasında doğrudan görüşme yapılması gerektiğini söylemişti.
Putin ise Zelenskiy’nin diyaloğa hazır olması halinde Moskova’ya gelebileceğini daha önce birçok kez dile getirmişti. Peskov da böyle bir ziyaret durumunda gerekli güvenlik garantilerinin sağlanacağını ifade etmişti.