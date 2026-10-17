https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/zelenskiy-putin-ile-g20-zirvesinde-gorusebilirim-1109633276.html

Zelenskiy: Putin ile G20 Zirvesi’nde görüşebilirim

Zelenskiy: Putin ile G20 Zirvesi’nde görüşebilirim

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olası görüşmesinin ABD’de düzenlenecek G20 Zirvesi, bir Orta Doğu ülkesi veya Avrupa’da... 17.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-17T17:22+0300

2026-10-17T17:22+0300

2026-10-17T17:22+0300

ukrayna kri̇zi̇

vladimir zelenskiy

ukrayna

rusya

abd

g20 zirvesi

miami

birleşik arap emirlikleri (bae)

marco rubio

donald trump

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Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olası görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.ABD’nin iki lideri bir araya getirmek için çalıştığını belirten Zelenskiy, görüşmenin Birleşik Arap Emirlikleri veya Suudi Arabistan gibi bir Orta Doğu ülkesinde yapılabileceğini ifade etti.Zelenskiy, 14-15 Aralık’ta Miami’de düzenlenmesi planlanan G20 Zirvesi’nin de olası adreslerden biri olduğunu belirterek, henüz Rusya veya ABD tarafından görüşmeye ilişkin bir teyit gelmediğini kaydetti. Avrupa ülkelerinin de bu konuda temaslara başladığını aktardı.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio daha önce Washington’ın Putin’i Miami’deki G20 Zirvesi’ne davet ettiğini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya’nın davet için teşekkür ettiğini ve konunun değerlendirileceğini belirtmişti.ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesi için Putin ile Zelenskiy arasında doğrudan görüşme yapılması gerektiğini söylemişti.Putin ise Zelenskiy’nin diyaloğa hazır olması halinde Moskova’ya gelebileceğini daha önce birçok kez dile getirmişti. Peskov da böyle bir ziyaret durumunda gerekli güvenlik garantilerinin sağlanacağını ifade etmişti.

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rusya

abd

miami

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vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, abd, g20 zirvesi, miami, birleşik arap emirlikleri (bae), marco rubio, donald trump, vladimir putin