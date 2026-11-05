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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/husiler-suudi-arabistandaki-havalimanina-iha-saldirisi-gerceklestirdik-1110147775.html
Husiler: Suudi Arabistan'daki havalimanına İHA saldırısı gerçekleştirdik
Husiler: Suudi Arabistan'daki havalimanına İHA saldırısı gerçekleştirdik
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Dammam kentinde bulunan Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nı İHA ile hedef aldıklarını ve saldırı... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T23:27+0300
2026-11-05T23:27+0300
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ortadoğu
husiler
suudi arabistan
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yahya seri
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan Dammam kentindeki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini öne sürdü.Husiler, saldırının havalimanındaki hava ulaşımını aksattığını savundu.Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nın İHA ile hedef alındığını belirtti.Operasyona ilişkin değerlendirmede bulunan Seri, "Operasyon hedefine başarıyla ulaştı ve havalimanındaki hava trafiğinin durmasına neden oldu." ifadelerini kullandı. Ancak askeri sözcü, saldırının hangi tarihte gerçekleştirildiğine ve meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Husilerin saldırı iddiasına ilişkin Suudi Arabistan makamlarından henüz resmi bir açıklama gelmedi.Neler olmuştu?Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek sağlıyor.İran destekli Husiler, geçmişte de Suudi Arabistan'ın özellikle güney kesimlerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla sık sık hedef aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/husiler-suudi-arabistana-4-saldiri-duzenledik-riyaddaki-havalimanini-hedef-aldik-1110112638.html
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ortadoğu, husiler, suudi arabistan, yemen, yahya seri
ortadoğu, husiler, suudi arabistan, yemen, yahya seri

Husiler: Suudi Arabistan'daki havalimanına İHA saldırısı gerçekleştirdik

23:27 05.11.2026
© AP Photo / Osamah AbdulrahmanSilahlı Husi destekçileri
Silahlı Husi destekçileri - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Dammam kentinde bulunan Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nı İHA ile hedef aldıklarını ve saldırı nedeniyle hava trafiğinin durduğunu iddia etti.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan Dammam kentindeki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini öne sürdü.
Husiler, saldırının havalimanındaki hava ulaşımını aksattığını savundu.Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nın İHA ile hedef alındığını belirtti.
Operasyona ilişkin değerlendirmede bulunan Seri, "Operasyon hedefine başarıyla ulaştı ve havalimanındaki hava trafiğinin durmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.
Ancak askeri sözcü, saldırının hangi tarihte gerçekleştirildiğine ve meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Husilerin saldırı iddiasına ilişkin Suudi Arabistan makamlarından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Neler olmuştu?

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek sağlıyor.İran destekli Husiler, geçmişte de Suudi Arabistan'ın özellikle güney kesimlerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla sık sık hedef aldı.
Silahlı Husi destekçileri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2026
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Husiler: Suudi Arabistan'a 4 saldırı düzenledik, Riyad'daki havalimanını hedef aldık
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