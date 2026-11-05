https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/husiler-suudi-arabistandaki-havalimanina-iha-saldirisi-gerceklestirdik-1110147775.html

Husiler: Suudi Arabistan'daki havalimanına İHA saldırısı gerçekleştirdik

Husiler: Suudi Arabistan'daki havalimanına İHA saldırısı gerçekleştirdik

Sputnik Türkiye

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Dammam kentinde bulunan Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nı İHA ile hedef aldıklarını ve saldırı... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T23:27+0300

2026-11-05T23:27+0300

2026-11-05T23:27+0300

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan Dammam kentindeki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini öne sürdü.Husiler, saldırının havalimanındaki hava ulaşımını aksattığını savundu.Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nın İHA ile hedef alındığını belirtti.Operasyona ilişkin değerlendirmede bulunan Seri, "Operasyon hedefine başarıyla ulaştı ve havalimanındaki hava trafiğinin durmasına neden oldu." ifadelerini kullandı. Ancak askeri sözcü, saldırının hangi tarihte gerçekleştirildiğine ve meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Husilerin saldırı iddiasına ilişkin Suudi Arabistan makamlarından henüz resmi bir açıklama gelmedi.Neler olmuştu?Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek sağlıyor.İran destekli Husiler, geçmişte de Suudi Arabistan'ın özellikle güney kesimlerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla sık sık hedef aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/husiler-suudi-arabistana-4-saldiri-duzenledik-riyaddaki-havalimanini-hedef-aldik-1110112638.html

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