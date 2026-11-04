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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/husiler-suudi-arabistana-4-saldiri-duzenledik-riyaddaki-havalimanini-hedef-aldik-1110112638.html
Husiler: Suudi Arabistan'a 4 saldırı düzenledik, Riyad'daki havalimanını hedef aldık
Husiler: Suudi Arabistan'a 4 saldırı düzenledik, Riyad'daki havalimanını hedef aldık
Sputnik Türkiye
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik 4 saldırı düzenlediklerini, Yemen'deki Suudi Arabistan takviye birliklerini 6 balistik füzeyle hedef aldıklarını... 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T18:07+0300
2026-11-04T18:07+0300
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ortadoğu
yahya seri
suudi arabistan
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riyad
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Yemen'deki Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara ilişkin bilgi verdi.Seri, Suudi Arabistan'ın Cazan vilayetinin kuzeyindeki El-Kahme Yarımadası'nda bulunan radar sistemini, Necran kentindeki Akife Kampı'nı ve Cazan'daki sınır muhafaza komuta ve kontrol binasını balistik füzelerle hedef aldıklarını iddia etti.Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanı'nın da hedef alındığını belirten Seri, havalimanına yönelik saldırıları sürdürecekleri tehdidinde bulundu.Yemen'in Cevf kentinin doğusunda konuşlanan Suudi Arabistan takviye birliklerine 6 balistik füzeyle saldırdıklarını öne süren Seri, Suudi Arabistan'a ait Wing Loong 2 tipi insansız hava aracını (İHA) da Taiz kentinde düşürdüklerini savundu.Ne olmuştu?Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde yeniden artış gösteriyor. Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.Ülkede iç savaş, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol altına almasının ardından başladı.Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/husiler-suudi-arabistandaki-cizan-havalimaninda-askeri-ucagi-hedef-aldik-1110058814.html
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ortadoğu, yahya seri, suudi arabistan, yemen, riyad, husiler, sana
ortadoğu, yahya seri, suudi arabistan, yemen, riyad, husiler, sana

Husiler: Suudi Arabistan'a 4 saldırı düzenledik, Riyad'daki havalimanını hedef aldık

18:07 04.11.2026
© AP Photo / Osamah AbdulrahmanSilahlı Husi destekçileri
Silahlı Husi destekçileri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2026
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik 4 saldırı düzenlediklerini, Yemen'deki Suudi Arabistan takviye birliklerini 6 balistik füzeyle hedef aldıklarını ve Suudi Arabistan'a ait bir İHA'yı düşürdüklerini duyurdu. Husiler, Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanı'na yönelik saldırıları sürdürecekleri tehdidinde bulundu.
Yemen'deki Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara ilişkin bilgi verdi.
Seri, Suudi Arabistan'ın Cazan vilayetinin kuzeyindeki El-Kahme Yarımadası'nda bulunan radar sistemini, Necran kentindeki Akife Kampı'nı ve Cazan'daki sınır muhafaza komuta ve kontrol binasını balistik füzelerle hedef aldıklarını iddia etti.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanı'nın da hedef alındığını belirten Seri, havalimanına yönelik saldırıları sürdürecekleri tehdidinde bulundu.
Yemen'in Cevf kentinin doğusunda konuşlanan Suudi Arabistan takviye birliklerine 6 balistik füzeyle saldırdıklarını öne süren Seri, Suudi Arabistan'a ait Wing Loong 2 tipi insansız hava aracını (İHA) da Taiz kentinde düşürdüklerini savundu.

Ne olmuştu?

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde yeniden artış gösteriyor. Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.
Ülkede iç savaş, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol altına almasının ardından başladı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.
Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
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Husiler: Suudi Arabistan'daki Cizan Havalimanı'nda askeri uçağı hedef aldık
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