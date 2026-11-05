https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/hong-konglu-aktivist-joshua-wonga-10-yil-hapis-cezasi-verildi-1110122675.html

Hong Konglu aktivist Joshua Wong'a 10 yıl hapis cezası verildi

Hong Konglu aktivist Joshua Wong'a 10 yıl hapis cezası verildi

Sputnik Türkiye

Hong Kong'daki demokrasi yanlısı hareketin önde gelen isimlerinden Joshua Wong, yabancı güçlerle işbirliği yaparak ulusal güvenliği tehlikeye atma suçundan 10... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T07:47+0300

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2026-11-05T07:47+0300

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Hong Kong'daki demokrasi yanlısı hareketin uluslararası alanda tanınan isimlerinden Joshua Wong, yabancı güçlerle işbirliği yaparak ulusal güvenliği tehlikeye atma suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hong Kong Yüksek Mahkemesi'nin 5 Kasım 2026 Perşembe günü verdiği karar, 30 yaşındaki aktivistin tutukluluk süresini uzattı.Reuters'ın aktardığına göre Wong, sürgündeki demokrasi yanlısı aktivist Nathan Law ve diğer kişilerle birlikte, yabancı ülke ve kuruluşları Çin ile Hong Kong yönetimlerine yaptırım uygulamaya teşvik etmekle suçlandı. Wong, Eylül 2026'da hakkındaki suçlamayı kabul etmişti.Karar, Pekin'in 2020 yılında Hong Kong'da yürürlüğe koyduğu Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında verildi. Söz konusu yasa, yabancı güçlerle işbirliği dahil çeşitli ulusal güvenlik suçları için ağır hapis cezaları öngörüyor.Joshua Wong neden 10 yıl hapis cezası aldı?Savcılığa göre Wong, 1 Temmuz-23 Kasım 2020 tarihleri arasında Nathan Law ve diğer kişilerle birlikte yabancı hükümetleri, kurumları ve kuruluşları Çin ile Hong Kong'a karşı yaptırım ve benzeri önlemler almaya çağıran faaliyetlerde bulundu.İddianamede, bu girişimlerin yabancı güçlerle işbirliği yoluyla ulusal güvenliği tehlikeye atma suçu oluşturduğu savunuldu.Dava kapsamında Wong'un uluslararası kamuoyuna yönelik açıklamaları, medya faaliyetleri ve sosyal medya paylaşımları da değerlendirildi.Mahkeme, söz konusu faaliyetleri ağır nitelikte bir suç kapsamında ele aldı.

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