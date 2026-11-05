https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/herzogdan-vancein-israil-aciklamasina-yanit-bu-dusunceler-bir-suredir-dile-getiriliyor-1110118103.html

Herzog'dan Vance'in İsrail açıklamasına yanıt: 'Bu düşünceler bir süredir dile getiriliyor'

Herzog'dan Vance'in İsrail açıklamasına yanıt: 'Bu düşünceler bir süredir dile getiriliyor'

Sputnik Türkiye

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde oy kaybetmesinde İsrail ile ilişkilerin etkili olduğu... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T02:16+0300

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Partinin yaşadığı oy kaybının nedenleri arasında İsrail ile ilişkileri göstermesine ilişkin açıklamalarda bulundu.Herzog, İsrail'in ABD'deki en yakın müttefikinde bu yöndeki görüşlerin bir süredir dile getirildiğini belirtti:İsrail'in ABD'deki Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerle ilişkilerinde dengeli bir tutum izlemek için çaba gösterdiğini savunan Herzog, ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Demokrat Parti'ye büyük saygı duyduğunu da dile getirdi.Vance, Cumhuriyetçilerin seçimlerde oy kaybetmesini İran'la yaşanan gerilim ve İsrail politikasıyla ilişkilendirmişti. Vance, Cumhuriyetçi Parti tabanından uzaklaşan seçmenlerin yeniden kazanılması için İran savaşının sona erdirilmesi, hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadeleye ağırlık verilmesi, "Önce Amerika" politikasının benimsenmesi ve İsrail ile ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/abd-tarihinde-bir-ilk-deb-haaland-new-mexiconun-ilk-yerli-amerikali-kadin-valisi-oldu-1110117232.html

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abd, i̇srail, donald trump, j.d. vance, isaac herzog, cumhuriyetçi parti, demokrat parti (dp), i̇ran