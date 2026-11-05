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Herzog'dan Vance'in İsrail açıklamasına yanıt: 'Bu düşünceler bir süredir dile getiriliyor'
Herzog'dan Vance'in İsrail açıklamasına yanıt: 'Bu düşünceler bir süredir dile getiriliyor'
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde oy kaybetmesinde İsrail ile ilişkilerin etkili olduğu... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T02:16+0300
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Partinin yaşadığı oy kaybının nedenleri arasında İsrail ile ilişkileri göstermesine ilişkin açıklamalarda bulundu.Herzog, İsrail'in ABD'deki en yakın müttefikinde bu yöndeki görüşlerin bir süredir dile getirildiğini belirtti:İsrail'in ABD'deki Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerle ilişkilerinde dengeli bir tutum izlemek için çaba gösterdiğini savunan Herzog, ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Demokrat Parti'ye büyük saygı duyduğunu da dile getirdi.Vance, Cumhuriyetçilerin seçimlerde oy kaybetmesini İran'la yaşanan gerilim ve İsrail politikasıyla ilişkilendirmişti. Vance, Cumhuriyetçi Parti tabanından uzaklaşan seçmenlerin yeniden kazanılması için İran savaşının sona erdirilmesi, hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadeleye ağırlık verilmesi, "Önce Amerika" politikasının benimsenmesi ve İsrail ile ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/abd-tarihinde-bir-ilk-deb-haaland-new-mexiconun-ilk-yerli-amerikali-kadin-valisi-oldu-1110117232.html
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abd, i̇srail, donald trump, j.d. vance, isaac herzog, cumhuriyetçi parti, demokrat parti (dp), i̇ran
abd, i̇srail, donald trump, j.d. vance, isaac herzog, cumhuriyetçi parti, demokrat parti (dp), i̇ran

Herzog'dan Vance'in İsrail açıklamasına yanıt: 'Bu düşünceler bir süredir dile getiriliyor'

02:16 05.11.2026
© AP Photo / Heinz-Peter Baderİsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog
İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde oy kaybetmesinde İsrail ile ilişkilerin etkili olduğu yönündeki açıklamasına cevaben, ABD'de İsrail'e yönelik bu düşüncelerin bir süredir gündemde olduğunu söyledi.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Partinin yaşadığı oy kaybının nedenleri arasında İsrail ile ilişkileri göstermesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Herzog, İsrail'in ABD'deki en yakın müttefikinde bu yöndeki görüşlerin bir süredir dile getirildiğini belirtti:
Bunlar, en büyük dostumuz ve müttefikimizde zaten bir süredir hissedilen, konuşulan düşünceler.
İsrail'in ABD'deki Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerle ilişkilerinde dengeli bir tutum izlemek için çaba gösterdiğini savunan Herzog, ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Demokrat Parti'ye büyük saygı duyduğunu da dile getirdi.
Vance, Cumhuriyetçilerin seçimlerde oy kaybetmesini İran'la yaşanan gerilim ve İsrail politikasıyla ilişkilendirmişti.
Vance, Cumhuriyetçi Parti tabanından uzaklaşan seçmenlerin yeniden kazanılması için İran savaşının sona erdirilmesi, hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadeleye ağırlık verilmesi, "Önce Amerika" politikasının benimsenmesi ve İsrail ile ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.
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