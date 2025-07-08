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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/uskudar-belediye-meclisinde-baklava-gerginligi-ak-partili-ve-chpli-meclis-uyeleri-arasinda-tartisma-1097679349.html
Üsküdar Belediye Meclisi'nde baklava gerginliği: AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı
Üsküdar Belediye Meclisi'nde baklava gerginliği: AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Üsküdar Belediye Meclisi'nde Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonuyla ilgili konuşarak baklava kutusu göstermesi CHP'li ve AK Partili... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
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Üsküdar Belediye Meclisi Toplantısı'nın 7 Temmuz'daki oturumu AK Partili ve CHP'li meclis üyelerinin kavgasına sahne oldu.Meclis Başkanvekili Ali Aral yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleşen oturumda gündem dışı konuşmalar bölümünde AK Partili Meclis üyesi Kemal Özer söz aldı.Konuşmasında Manavgat Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda, Belediye Başkan Yardımcısı'nın baklava kutusunda para teslim aldığına ilişkin görüntüleri hatırlatan Özer, yanında getirdiği baklava kutusunu gösterdi.Özer, "Arkadaşlar bunun içerisinde gerçek baklava var. Para yok, euro yok. Halkımızın gündemine ve lügatine bir şeyi daha yerleştirdiniz. Manavgat baklavasının kilosu 110 bin eurodur. Bu millet affetmez" dedi.Özer'in konuşmasının sonunda kürsüde bulunan baklavayı, oturumu yöneten Ali Aral'a ikram etmek istemesinin ardından Aral teşekkür ederek baklavayı kabul etmedi ve şunları söyledi:AK Parti ve CHP sıralarından meclis üyelerinin konuşmak için el kaldırmasının ardından CHP'li Meclis Üyesi Nihat Doğan ve AK Partili Meclis Üyesi Muhammet Emin Sarıoğlu arasında söz alma tartışması yaşandı.Doğan'ın "Söz istedim bana verdi. İndir şimdi elini, ben konuşacağım" sözleri sonrası gerginlik yaşandı ve CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Erhan Eyvel, AK Parti sıralarına doğru yürüdü.Diğer meclis üyelerinin araya girmesinin ardından Meclis 1. Başkanvekili Aral oturuma ara verdi.Aradan sonraysa oturuma kaldığı yerden devam edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/chp-lideri-ozel-baklava-kutusu-videosu-gercekse-allah-onun-cezasini-versin-1097678836.html
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baklava, üsküdar belediyesi, manavgat, manavgat belediyesi, ak parti, chp

Üsküdar Belediye Meclisi'nde baklava gerginliği: AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı

01:07 08.07.2025 (güncellendi: 01:36 08.07.2025)
© AA Üsküdar Belediye Meclisi'nde baklava gerginliği: AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri arasında tartışma çıktı
 Üsküdar Belediye Meclisi'nde baklava gerginliği: AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri arasında tartışma çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
© AA
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İstanbul'da Üsküdar Belediye Meclisi'nde Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonuyla ilgili konuşarak baklava kutusu göstermesi CHP'li ve AK Partili üyeler arasında kavga çıkmasına nedne oldu. Oturuma gerginlik nedeniyle ara verildi.
Üsküdar Belediye Meclisi Toplantısı'nın 7 Temmuz'daki oturumu AK Partili ve CHP'li meclis üyelerinin kavgasına sahne oldu.
Meclis Başkanvekili Ali Aral yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleşen oturumda gündem dışı konuşmalar bölümünde AK Partili Meclis üyesi Kemal Özer söz aldı.
Konuşmasında Manavgat Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda, Belediye Başkan Yardımcısı'nın baklava kutusunda para teslim aldığına ilişkin görüntüleri hatırlatan Özer, yanında getirdiği baklava kutusunu gösterdi.
Özer, "Arkadaşlar bunun içerisinde gerçek baklava var. Para yok, euro yok. Halkımızın gündemine ve lügatine bir şeyi daha yerleştirdiniz. Manavgat baklavasının kilosu 110 bin eurodur. Bu millet affetmez" dedi.
Özer'in konuşmasının sonunda kürsüde bulunan baklavayı, oturumu yöneten Ali Aral'a ikram etmek istemesinin ardından Aral teşekkür ederek baklavayı kabul etmedi ve şunları söyledi:
"CHP, sosyal belediyecilik anlayışını zedeleyen herhangi bir olumsuzluğa karşı tavizsiz şekilde yaklaşacaktır. Yaklaşık 110 gündür başta İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve diğer başkanlarımıza yönelik hiçbir yolsuzluk bulunamamışken son 3 gün önceki olaylara değinmek de çok enteresan."
AK Parti ve CHP sıralarından meclis üyelerinin konuşmak için el kaldırmasının ardından CHP'li Meclis Üyesi Nihat Doğan ve AK Partili Meclis Üyesi Muhammet Emin Sarıoğlu arasında söz alma tartışması yaşandı.
Doğan'ın "Söz istedim bana verdi. İndir şimdi elini, ben konuşacağım" sözleri sonrası gerginlik yaşandı ve CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Erhan Eyvel, AK Parti sıralarına doğru yürüdü.
Diğer meclis üyelerinin araya girmesinin ardından Meclis 1. Başkanvekili Aral oturuma ara verdi.
Aradan sonraysa oturuma kaldığı yerden devam edildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
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CHP lideri Özel: Baklava kutusu videosu gerçekse, Allah onun cezasını versin
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