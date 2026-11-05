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Hatay'da sağanak: Bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Hatay'da sağanak: Bazı ev ve iş yerlerini su bastı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı, park halindeki bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Bazı... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
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Hatay'da genelinde akşam başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.Yağış nedeniyle Karakese, Özerli ve Kuzuculu mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı, tarım arazilerinin bir kısmı su altında kaldı.Park halindeki bazı araçlar, sel suları nedeniyle sürüklendi.Ulaşımda aksamalara yol açan yağış nedeniyle köprü ve bulvarlarda polis ekiplerince önlem alındı.Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri dere yataklarında, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise su baskınından etkilenen evlerde tahliye çalışması başlattı.
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türki̇ye
hatay
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hatay, devlet su i̇şleri (dsi̇), sel, su baskını
hatay, devlet su i̇şleri (dsi̇), sel, su baskını

Hatay'da sağanak: Bazı ev ve iş yerlerini su bastı

02:37 05.11.2026
© AA / Ali Kemal ZerenliHatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, tarım arazileri su altında kaldı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, tarım arazileri su altında kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
© AA / Ali Kemal Zerenli
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı, park halindeki bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Bazı evler ve iş yerlerini su bastı.
Hatay'da genelinde akşam başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle Karakese, Özerli ve Kuzuculu mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı, tarım arazilerinin bir kısmı su altında kaldı.
Park halindeki bazı araçlar, sel suları nedeniyle sürüklendi.
Ulaşımda aksamalara yol açan yağış nedeniyle köprü ve bulvarlarda polis ekiplerince önlem alındı.
Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri dere yataklarında, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise su baskınından etkilenen evlerde tahliye çalışması başlattı.
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