https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/hatayda-saganak-bazi-ev-ve-is-yerlerini-su-basti-1110118575.html

Hatay'da sağanak: Bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Hatay'da sağanak: Bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Sputnik Türkiye

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı, park halindeki bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Bazı... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T02:37+0300

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türki̇ye

hatay

devlet su i̇şleri (dsi̇)

sel

su baskını

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Hatay'da genelinde akşam başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.Yağış nedeniyle Karakese, Özerli ve Kuzuculu mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı, tarım arazilerinin bir kısmı su altında kaldı.Park halindeki bazı araçlar, sel suları nedeniyle sürüklendi.Ulaşımda aksamalara yol açan yağış nedeniyle köprü ve bulvarlarda polis ekiplerince önlem alındı.Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri dere yataklarında, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise su baskınından etkilenen evlerde tahliye çalışması başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/istanbulda-saganak-alarmi-yollar-gole-dondu-trafik-kilitlendi-1110112460.html

türki̇ye

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hatay, devlet su i̇şleri (dsi̇), sel, su baskını