https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/hatayda-saganak-bazi-ev-ve-is-yerlerini-su-basti-1110118575.html
Hatay'da sağanak: Bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Hatay'da sağanak: Bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Sputnik Türkiye
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı, park halindeki bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Bazı... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T02:37+0300
2026-11-05T02:37+0300
2026-11-05T02:37+0300
türki̇ye
hatay
devlet su i̇şleri (dsi̇)
sel
su baskını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/05/1110118418_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d6c20f445679e4fa3caaf316c652af4.jpg
Hatay'da genelinde akşam başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.Yağış nedeniyle Karakese, Özerli ve Kuzuculu mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı, tarım arazilerinin bir kısmı su altında kaldı.Park halindeki bazı araçlar, sel suları nedeniyle sürüklendi.Ulaşımda aksamalara yol açan yağış nedeniyle köprü ve bulvarlarda polis ekiplerince önlem alındı.Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri dere yataklarında, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise su baskınından etkilenen evlerde tahliye çalışması başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/istanbulda-saganak-alarmi-yollar-gole-dondu-trafik-kilitlendi-1110112460.html
türki̇ye
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/05/1110118418_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_30efc269b9c1bcff50078ce01fbf6b1c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hatay, devlet su i̇şleri (dsi̇), sel, su baskını
hatay, devlet su i̇şleri (dsi̇), sel, su baskını
Hatay'da sağanak: Bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı, park halindeki bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Bazı evler ve iş yerlerini su bastı.
Hatay'da genelinde akşam başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle Karakese, Özerli ve Kuzuculu mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı, tarım arazilerinin bir kısmı su altında kaldı.
Park halindeki bazı araçlar, sel suları nedeniyle sürüklendi.
Ulaşımda aksamalara yol açan yağış nedeniyle köprü ve bulvarlarda polis ekiplerince önlem alındı.
Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri dere yataklarında, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise su baskınından etkilenen evlerde tahliye çalışması başlattı.