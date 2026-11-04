https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/istanbulda-saganak-alarmi-yollar-gole-dondu-trafik-kilitlendi-1110112460.html

İstanbul'da sağanak alarmı: Yollar göle döndü, trafik kilitlendi

İstanbul'da sağanak alarmı: Yollar göle döndü, trafik kilitlendi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler... 04.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-04T18:00+0300

2026-11-04T18:00+0300

2026-11-04T19:11+0300

türki̇ye

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İstanbul'da uyarıların ardından başlayan yağış, Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçenin yanı sıra Avrupa Yakası'nda Beşiktaş ve Şişli'de de etkisini gösterdi.Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, korunmak için kapalı alanlara yöneldi.Yollarda biriken yağmur suları nedeniyle otomobil ve motosiklet sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken, araçların yavaşlaması bazı güzergahlarda trafik yoğunluğuna yol açtı.İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a yükseldiMega kentin her iki yakasında da ana arterler, D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprü bağlantılarında trafik akışı yavaşladı.Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece, Avcılar, Mecidiyeköy, Beşiktaş ve Şişli çevresinde yoğunluk yaşanırken, Anadolu Yakası'nda Uzunçayır-Gülsuyu hattı başta olmak üzere Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir ve Maltepe güzergahlarında araçlar güçlükle ilerledi.Toplu ulaşımda da yoğunluk gözlenirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik haritasına göre yoğunluk hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda yüzde 89 olarak ölçüldü.Şişli ilçesinde su baskınıYoğun yağış nedeniyle Zincirlikuyu Alt Geçidi'ni su basarken, alt geçit araç trafiğine kapatıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.Sultangazi'de 4 araç çukura düştüİstanbul'un Sultangazi ilçesinde sağanak yağışın ardından yolda meydana gelen çökme sonucu biri ambulans olmak üzere 4 araç çukura düştü.Cebeci Mahallesi 2454 Sokak'ta İSKİ tarafından çalışma yürütülen yolda, yağışın etkisiyle çökme meydana geldi. Park halindeki bir otomobilin çukura düşmesinin ardından sokaktan geçen ambulans da oluşan çukura düşerek mahsur kaldı. İki otomobil de aynı çukura düştü.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla iki otomobil kurtarılırken, mahsur kalan ambulans itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.Park halindeki bir otomobili kurtarma çalışmaları sürerken, olayda yaralanan olmadığı bildirildi. Güvenlik önlemleri kapsamında sokak trafiğe kapatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/akomdan-istanbul-icin-kritik-saganak-ve-firtina-uyarisi-saat-verildi-1110107266.html

türki̇ye

i̇stanbul

anadolu yakası

şişli

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