Fransa'da ülke çapında grev ve protesto: Macron hükümetine yönelik baskı artıyor
© REUTERS Stephane MaheFransa'daki toplu eylemlerde protestocular bir gaz bombasına tekme atarken görülüyor
© REUTERS Stephane Mahe
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Fransa'da sendikalar, ücret artışı ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi talebiyle ülke genelinde greve gitti. Öğrenci gruplarının da destek verdiği gösteriler, haftalardır süren toplumsal hareketliliği yeni bir aşamaya taşıdı. Lyon'da polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, başkent Paris'teki ana gösteri yeni başlıyor.
Fransa'da sendikalar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına karşı ülke çapında grev ve gösteriler düzenledi. Sol eğilimli CGT'nin de aralarında bulunduğu sendikaların çağrısıyla gerçekleştirilen eylemlere öğrenci grupları da destek verdi. Göstericiler ücretlerin artırılmasını, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesini ve eğitim alanındaki sorunların giderilmesini talep ediyor.
Haftalardır devam eden protestoların ardından düzenlenen grev, hükümet üzerindeki baskıyı artırırken ulaşım, eğitim ve turizm gibi alanlarda aksamalara yol açtı. Eyfel Kulesi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ülke genelindeki grev nedeniyle anıtın ziyarete kapatıldığı bildirildi.
Lyon'da polis göstericilere müdahale etti
Lyon kentinde perşembe günü düzenlenen gösteriler sırasında polis ile protestocular arasında çatışma çıktı. Çevik kuvvet ekipleri göz yaşartıcı gaz kullanarak bir grup göstericiye müdahale etti.
Bazı protestocuların polis karşıtı sloganlar attığı, bazılarının ise yüzlerini kapatarak siyah kıyafetlerle gösterilere katıldığı görüldü.
Güneybatı Fransa'daki Toulouse kenti yakınlarında bir lisenin de perşembe sabahı ateşe verildiği bildirildi. Paris'in kuzeydoğusundaki Aubervilliers banliyösünde ise Le Corbusier Lisesi önünde çöp konteynerlerinin yakıldığı, itfaiyenin yangını söndürdüğü aktarıldı.
🔥 Fransa'da protestolar yeniden alevlendi: Paris'te mağazalar önlem almaya başladı 🇫🇷Fransa genelinde yeniden başlayan protestolarda göstericiler eğitim kurumlarının girişlerini kapatırken, Paris'teki Carnot Lisesi de eylemlerin adreslerinden biri oldu 🔍Cumhuriyet Meydanı çevresinde ise olası şiddet olaylarına karşı önlem alan esnaf, mağazaların vitrinlerini ahşap panellerle kapattı. Bölgedeki son durum Sputnik muhabirinin kamerasına yansıdı— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 5, 2026
Öğrenci protestoları ülke geneline yayıldı
Grev, başlangıçta okullardaki koşulların kötüleşmesine ve gençlerin gelecekteki fırsatlarına ilişkin kaygılara tepki olarak ortaya çıkan öğrenci hareketinin daha geniş bir toplumsal protestoya dönüşmesinin ardından düzenlendi.
Öğrenciler salı günü Fransa genelinde çok sayıda lise ve üniversitenin girişini kapatarak eğitim reformlarına karşı eylemlerini sürdürdü. Hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerindeki yetersizliklere yönelik tepkiler de harekete katılanların talepleri arasında yer aldı.
Fransa Eğitim Bakanlığı, perşembe günü kamuya bağlı ilkokullardaki öğretmenlerin yüzde 17.5'inin greve katılmasının beklendiğini açıkladı.
Gösteri özgürlüğü tartışması da gündemde
17 Ekim'de yaşanan olayların ardından bugünkü eylemlerin gündeminde gösteri yapma özgürlüğüne yönelik müdahaleler de bulunuyor.
Fransa Yargıçlar Sendikası, Fransa Avukatlar Sendikası ve İnsan Hakları Birliği gibi kuruluşlar, ülkede "otoriter bir yönelim" olduğu yönündeki eleştirilerini dile getirerek en yüksek mahkemeye başvuruda bulundu.
Hükümet ise polisin müdahale yöntemlerini savunurken, olası ihlal iddialarının soruşturulacağını belirtiyor.