https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/fransada-ulke-capinda-grev-ve-protesto-macron-hukumetine-yonelik-baski-artiyor-1110136535.html

Fransa'da ülke çapında grev ve protesto: Macron hükümetine yönelik baskı artıyor

Fransa'da ülke çapında grev ve protesto: Macron hükümetine yönelik baskı artıyor

Sputnik Türkiye

Fransa'da sendikalar, ücret artışı ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi talebiyle ülke genelinde greve gitti. Öğrenci gruplarının da destek verdiği... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T15:50+0300

2026-11-05T15:50+0300

2026-11-05T15:50+0300

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Fransa'da sendikalar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına karşı ülke çapında grev ve gösteriler düzenledi. Sol eğilimli CGT'nin de aralarında bulunduğu sendikaların çağrısıyla gerçekleştirilen eylemlere öğrenci grupları da destek verdi. Göstericiler ücretlerin artırılmasını, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesini ve eğitim alanındaki sorunların giderilmesini talep ediyor.Haftalardır devam eden protestoların ardından düzenlenen grev, hükümet üzerindeki baskıyı artırırken ulaşım, eğitim ve turizm gibi alanlarda aksamalara yol açtı. Eyfel Kulesi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ülke genelindeki grev nedeniyle anıtın ziyarete kapatıldığı bildirildi.Lyon'da polis göstericilere müdahale ettiLyon kentinde perşembe günü düzenlenen gösteriler sırasında polis ile protestocular arasında çatışma çıktı. Çevik kuvvet ekipleri göz yaşartıcı gaz kullanarak bir grup göstericiye müdahale etti.Bazı protestocuların polis karşıtı sloganlar attığı, bazılarının ise yüzlerini kapatarak siyah kıyafetlerle gösterilere katıldığı görüldü.Güneybatı Fransa'daki Toulouse kenti yakınlarında bir lisenin de perşembe sabahı ateşe verildiği bildirildi. Paris'in kuzeydoğusundaki Aubervilliers banliyösünde ise Le Corbusier Lisesi önünde çöp konteynerlerinin yakıldığı, itfaiyenin yangını söndürdüğü aktarıldı.Öğrenci protestoları ülke geneline yayıldıGösteri özgürlüğü tartışması da gündemde17 Ekim'de yaşanan olayların ardından bugünkü eylemlerin gündeminde gösteri yapma özgürlüğüne yönelik müdahaleler de bulunuyor.Fransa Yargıçlar Sendikası, Fransa Avukatlar Sendikası ve İnsan Hakları Birliği gibi kuruluşlar, ülkede "otoriter bir yönelim" olduğu yönündeki eleştirilerini dile getirerek en yüksek mahkemeye başvuruda bulundu.Hükümet ise polisin müdahale yöntemlerini savunurken, olası ihlal iddialarının soruşturulacağını belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/avrupada-bomba-ihbarlari-ucaklara-acil-inis-yaptirdi-fransa-bulgaristan-ve-belcikada-alarm-1110132045.html

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