Avrupa'da bomba ihbarları uçaklara acil iniş yaptırdı: Fransa, Bulgaristan, Belçika ve Çekya'da yeni alarm
13:21 05.11.2026 (güncellendi: 13:55 05.11.2026)
© REUTERS Gonzalo FuentesAer Lingus Airbus
© REUTERS Gonzalo Fuentes
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Avrupa'da peş peşe yapılan bomba ihbarları nedeniyle yolcu uçakları rotalarını değiştirmek zorunda kaldı. İrlanda, Polonya ve Finlandiya havayollarına ait uçakların yanı sıra Bulgaristan'da üç uçak acil iniş yaptı. Salı günü de en az yedi uçak ve bir yolcu gemisi bomba ihbarlarının hedefi olmuştu.
Avrupa'da perşembe sabahı yapılan bomba ihbarları hava trafiğinde aksamalara yol açtı. Reuters'ın haberine göre Fransa, Bulgaristan ve Belçika'da yolcu uçakları güvenlik gerekçesiyle planlanmamış inişler gerçekleştirdi.
Çek polisi: Prag'a yönelen 4 uçağa bomba ihbarı var
Çek Cumhuriyeti polisi, "el yapımı bir patlayıcı yerleştirildiğine dair bir tehdit" alınmasının ardından, Prag'a doğru ilerleyen dört uçağın inişi için "hazırlık yaptıklarını" duyurdu.
X platformu üzerinden açıklama yapan Çek polisi, tehditlerin ciddiyet düzeyini "düşük" olarak değerlendirdiklerini belirtti ve uçaklar indikten sonra "tüm hava araçlarında patlayıcı madde araması (piroteknik inceleme) yapılacağını" bildirdi.
X platformu üzerinden açıklama yapan Çek polisi, tehditlerin ciddiyet düzeyini "düşük" olarak değerlendirdiklerini belirtti ve uçaklar indikten sonra "tüm hava araçlarında patlayıcı madde araması (piroteknik inceleme) yapılacağını" bildirdi.
Avrupa genelinde birçok uçuş, bomba ihbarlarından etkilendi. Yeni gelişme, benzer ihbarların en az yedi uçuşu etkilemesinden iki gün sonra gerçekleşti. Bugün etkilenen uçuşlardan biri, Dublin'den Roma'ya gitmek üzere havalanan bir Aer Lingus Airbus A320 uçağıydı.
Acil durum sinyali veren uçak, rotasını değiştirerek Fransa'nın kuzeyindeki Evreux askeri hava üssüne iniş yaptı. Öte yandan, Finlandiya havayolu şirketi bugün Helsinki'den Roma'ya giden uçaklarından birine yönelik bir bomba ihbarı yapıldığını açıkladı. Hava kuvvetlerine ait jetler tarafından eşlik edilen uçak, planlandığı şekilde inişini gerçekleştirdi.
İrlanda havayolu şirketi Aer Lingus, Dublin-Roma seferini yapan EI402 sefer sayılı uçağın güvenlik önlemi kapsamında rotasının değiştirildiğini ve Paris'in yaklaşık 100 kilometre batısındaki Evreux Havalimanı'na güvenli şekilde indiğini açıkladı.
Belçika basını, Brüksel Zaventem Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kalan bir yolcu uçağının Polonya havayolu şirketi LOT'a ait olduğunu bildirdi.
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'den gelen bir Finnair uçağı ise İtalya Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının refakatinde Roma'daki planlanan inişini güvenli şekilde gerçekleştirdi.
Bulgaristan'da üç uçak acil iniş yaptı
Bulgaristan İçişleri Bakanı'nın açıklamasına göre bomba ihbarları nedeniyle üç uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Bulgaristan'ın bTV televizyonunun aktardığına göre Kopenhag ve Madrid'den gelen iki uçak Sofya'ya indi. Londra'dan gelen üçüncü uçak ise Filibe (Plovdiv) Havalimanı'na yönlendirildi.
Avrupa'da bomba ihbarları art arda geliyor
Avrupa'daki son ihbarlar, salı günü yaşanan benzer olayların ardından geldi. En az yedi uçak ve bir yolcu gemisi bomba ihbarlarının hedefi olmuş, Avrupa genelindeki havalimanlarında aksaklıklar yaşanmıştı. Ancak yapılan kontrollerde herhangi bir patlayıcı düzeneğe rastlanmamıştı.
İhbarların arkasında hangi ülke veya grupların bulunduğuna ilişkin henüz resmi bir suçlama yapılmadı.