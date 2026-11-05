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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/fatma-betul-sayan-ve-esi-adliyede-supheli-sifatiyla-ifade-verecekler-1110125774.html
Fatma Betül Sayan ve eşi adliyede: Şüpheli sıfatıyla ifade verecekler
Fatma Betül Sayan ve eşi adliyede: Şüpheli sıfatıyla ifade verecekler
Sputnik Türkiye
Fatma Betül Sayan ve eşi Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne geldi. 05.11.2026, Sputnik Türkiye
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fatma betül sayan kaya
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Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan ve eşi ifade vermek için İstanbul Adliyesi'ne geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/fon-sorusturmasi-fatma-betul-sayan-kaya-ifade-verecek-1109358143.html
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fatma betül sayan kaya, fon soruşturması
fatma betül sayan kaya, fon soruşturması

Fatma Betül Sayan ve eşi adliyede: Şüpheli sıfatıyla ifade verecekler

11:14 05.11.2026
© DHAFatma Betül Sayan Kaya
Fatma Betül Sayan Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
© DHA
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Ayrıntılar geliyor
Fatma Betül Sayan ve eşi Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan ve eşi ifade vermek için İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Fatma Betül Sayan Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
TÜRKİYE
Fon soruşturması: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi
7 Ekim, 13:36
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