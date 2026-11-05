https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/esinin-uzerine-kaynar-su-doken-kadin-hayatina-son-verdi-kocasi-hastaneye-kaldirildi-1110134385.html
Eşinin üzerine kaynar su döken kadın hayatına son verdi: Kocası hastaneye kaldırıldı
Eşinin üzerine kaynar su döken kadın hayatına son verdi: Kocası hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Bayındır ilçesinde 54 yaşındaki Bilgi F., evde uyuyan 60 yaşındaki eşi N.F.'nin üzerine kaynar su dökerek yaraladı. Olayın ardından evden ayrılan... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T14:26+0300
2026-11-05T14:26+0300
2026-11-05T14:26+0300
türki̇ye
kadın
koca
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090473431_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_edbe8471585e48610221a285f139b325.jpg
Olay, İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Dernekler Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Bilgi F. (54), evde uyuduğu sırada eşi N.F.'nin (60) üzerine kaynar su döktü. Kadın, olayın ardından evden ayrıldı.İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kaynar suyla yaralanan adam hastaneye kaldırıldıKaynar su nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan N.F., olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralı adamın sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.Jandarma ekipleri kadını boş bir evde ölü bulduOlayın ardından evden ayrılan Bilgi F.'nin bulunması için jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.Yürütülen çalışmalar sonucunda ekipler, kadının boş bir evin balkonunda hayatına son verdiğini belirledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/yilin-ilk-kar-tatili-haberi-giresundan-geldi-1110133475.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090473431_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_59352838fb654ddc5150b71e77b623b8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kadın, koca
Eşinin üzerine kaynar su döken kadın hayatına son verdi: Kocası hastaneye kaldırıldı
İzmir'in Bayındır ilçesinde 54 yaşındaki Bilgi F., evde uyuyan 60 yaşındaki eşi N.F.'nin üzerine kaynar su dökerek yaraladı. Olayın ardından evden ayrılan kadın, jandarma ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları sırasında boş bir evde ölü bulundu.
Olay, İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Dernekler Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Bilgi F. (54), evde uyuduğu sırada eşi N.F.'nin (60) üzerine kaynar su döktü. Kadın, olayın ardından evden ayrıldı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaynar suyla yaralanan adam hastaneye kaldırıldı
Kaynar su nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan N.F., olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı adamın sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Jandarma ekipleri kadını boş bir evde ölü buldu
Olayın ardından evden ayrılan Bilgi F.'nin bulunması için jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.
Yürütülen çalışmalar sonucunda ekipler, kadının boş bir evin balkonunda hayatına son verdiğini belirledi.