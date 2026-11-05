https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/esinin-uzerine-kaynar-su-doken-kadin-hayatina-son-verdi-kocasi-hastaneye-kaldirildi-1110134385.html

Eşinin üzerine kaynar su döken kadın hayatına son verdi: Kocası hastaneye kaldırıldı

Eşinin üzerine kaynar su döken kadın hayatına son verdi: Kocası hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Bayındır ilçesinde 54 yaşındaki Bilgi F., evde uyuyan 60 yaşındaki eşi N.F.'nin üzerine kaynar su dökerek yaraladı. Olayın ardından evden ayrılan... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T14:26+0300

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Olay, İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Dernekler Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Bilgi F. (54), evde uyuduğu sırada eşi N.F.'nin (60) üzerine kaynar su döktü. Kadın, olayın ardından evden ayrıldı.İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kaynar suyla yaralanan adam hastaneye kaldırıldıKaynar su nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan N.F., olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralı adamın sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.Jandarma ekipleri kadını boş bir evde ölü bulduOlayın ardından evden ayrılan Bilgi F.'nin bulunması için jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.Yürütülen çalışmalar sonucunda ekipler, kadının boş bir evin balkonunda hayatına son verdiğini belirledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/yilin-ilk-kar-tatili-haberi-giresundan-geldi-1110133475.html

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