https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/beyaz-saray-melania-trump-rusya-ve-ukrayna-temsilcilerini-agirlayacak-1110077457.html
Beyaz Saray: Melania Trump, Rusya ve Ukrayna temsilcilerini ağırlayacak
Beyaz Saray: Melania Trump, Rusya ve Ukrayna temsilcilerini ağırlayacak
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD First'si Lady Melania Trump'ın Rusya ve Ukrayna'dan temsilcileri perşembe günü Beyaz Saray'da ağırlayacağı bildirildi. 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T16:32+0300
2026-11-03T16:32+0300
2026-11-03T16:32+0300
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ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Rusya ve Ukrayna temsilcilerini 5 Kasım Perşembe günü Beyaz Saray'da bir araya getirecek. Beyaz Saray açıklamasında, Melania Trump'ın girişimiyle Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Alyoşki ve çevresinde ateşkes sağlandığı belirtildi.Melania Trump'ın, iki ülke arasındaki teması bağımsız olarak başlattığı ve Herson bölgesindeki Alyoşki ile çevresinde ateşkes sağlanması için girişimde bulunduğu ifade edilen açıklamada, bu gelişmenin ABD tarihinde bir ilk olduğu öne sürüldü.Açıklamada, Melania Trump'ın Alyoşki'deki ateşkese ilişkin değerlendirmelerini 5 Kasım Perşembe günü yerel saatle 11.00'de Beyaz Saray'da yapacağı bildirildi.Alyoşki'de sessizlik rejimi sona erdiRusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi'nin Alyoşki yerleşiminde 27 Ekim sabahı başlayan sessizlik rejimi (ateşkes) son bulmuştu. Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova ve Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Lubinets'in öncülüğünde yürütülen insani misyon, tarafların ateşkesi ihlal etmemesi sayesinde başarıyla tamamlanmıştı.ABD First Lady'si Melania Trump konuyla ilgili, "ABD adına, Alyoşki'deki ateşkes anlaşması kapsamındaki liderlikleri ve işbirlikleri için Rusya ve Ukrayna'ya şükranlarımı sunuyorum. Alyoşki'deki misyonun iki ülke arasında kalıcı barış için temel oluşturacağını umuyorum" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/alyoskide-sessizlik-rejimi-sona-erdi-tum-yukumlulukler-yerine-getirildi-1110040140.html
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melania trump, ukrayna, rusya, herson
Beyaz Saray: Melania Trump, Rusya ve Ukrayna temsilcilerini ağırlayacak
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD First'si Lady Melania Trump'ın Rusya ve Ukrayna'dan temsilcileri perşembe günü Beyaz Saray'da ağırlayacağı bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Rusya ve Ukrayna temsilcilerini 5 Kasım Perşembe günü Beyaz Saray'da bir araya getirecek. Beyaz Saray açıklamasında, Melania Trump'ın girişimiyle Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Alyoşki ve çevresinde ateşkes sağlandığı belirtildi.
Melania Trump'ın, iki ülke arasındaki teması bağımsız olarak başlattığı ve Herson bölgesindeki Alyoşki ile çevresinde ateşkes sağlanması için girişimde bulunduğu ifade edilen açıklamada, bu gelişmenin ABD tarihinde bir ilk olduğu öne sürüldü.
Açıklamada, Melania Trump'ın Alyoşki'deki ateşkese ilişkin değerlendirmelerini 5 Kasım Perşembe günü yerel saatle 11.00'de Beyaz Saray'da yapacağı bildirildi.
Alyoşki'de sessizlik rejimi sona erdi
Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi'nin Alyoşki yerleşiminde 27 Ekim sabahı başlayan sessizlik rejimi (ateşkes) son bulmuştu.
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova ve Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Lubinets'in öncülüğünde yürütülen insani misyon, tarafların ateşkesi ihlal etmemesi sayesinde başarıyla tamamlanmıştı.
ABD First Lady'si Melania Trump konuyla ilgili, "ABD adına, Alyoşki'deki ateşkes anlaşması kapsamındaki liderlikleri ve işbirlikleri için Rusya ve Ukrayna'ya şükranlarımı sunuyorum. Alyoşki'deki misyonun iki ülke arasında kalıcı barış için temel oluşturacağını umuyorum" ifadelerini kullanmıştı.