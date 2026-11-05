https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/disisleri-bakani-fidandan-kuzey-kibris-ziyareti-son-gelismeler-ele-alinaecak-1110131103.html
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Kuzey Kıbrıs ziyareti: Son gelişmeler ele alınacak
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Kuzey Kıbrıs ziyareti: Son gelişmeler ele alınacak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6 Kasım'da (yarın) Kuzey Kıbrıs’a çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Fidan'ın Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
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2026-11-05T13:02+0300
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kuzey kıbrıs
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Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan'ın 6 Kasım 2026 tarihinde Kuzey Kıbrıs’a çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Fidan, ziyaret kapsamında Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilecek. Fidan ayrıca Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya gelecek.Dışişleri kaynaklarına göre, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Kıbrıs meselesinde son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.Kıbrıs meselesinde iki devletli çözüm vurgusuDışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Türkiye'nin Kıbrıs meselesine ilişkin yaklaşımına da yer verildi. Ankara'nın, Kıbrıslı Türklerin adada eşit hak sahibi olduğu ve güvenlik, kalkınma ve refah içinde yaşayabilmesi gerektiği yönündeki tutumunu sürdürdüğü belirtildi.Açıklamada Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün adadaki iki devletin yan yana var olması olduğu görüşünü savunduğu ifade edildi. Kıbrıslı Türklerin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün uluslararası toplum tarafından tanınması gerektiği kaydedildi.BM himayesindeki temaslar sürüyorAçıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayesinde yürütülen temasların geçmişine de değinildi.2025 yılında ise iki toplumun da yararına olabilecek iş birliği alanlarının belirlenmesi ve güven ortamının geliştirilmesi amacıyla yeni bir süreç başlatıldı.BM Genel Sekreteri'nin yeni girişim hazırlığıBM Genel Sekreteri Guterres, 27-29 Temmuz 2026'da Kıbrıs'ı ziyaret ederek adadaki liderlerle ikili ve üçlü görüşmeler gerçekleştirdi.Görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, iş birliği başlıklarına yönelik çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirten Guterres, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından 5+1 formatında bir toplantı düzenlenmesine karar verdiğini bildirdi. Guterres, sonuç getirmeyecek bir toplantı düzenlemek istemediğini de ekledi.Guterres'in Kıbrıs konusundaki şahsi temsilcisi Maria Angela Holguín Cuellar da 29 Ekim-10 Kasım 2026 tarihleri arasında adayı ziyaret ediyor. Holguín, 30 Ekim'de Güney Kıbrıs lideriyle, 2 Kasım'da ise Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la ayrı ayrı görüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/kuzey-kibristan-fransa-ile-guney-kibris-anlasmasina-tepki-bizim-icin-yok-hukmunde-1105376132.html
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hakan fidan, kuzey kıbrıs, dışişleri bakanlığı
hakan fidan, kuzey kıbrıs, dışişleri bakanlığı
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Kuzey Kıbrıs ziyareti: Son gelişmeler ele alınacak
13:02 05.11.2026 (güncellendi: 13:22 05.11.2026)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6 Kasım'da (yarın) Kuzey Kıbrıs’a çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Fidan'ın Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşmesi bekleniyor. Temaslarda ikili ilişkiler ve Kıbrıs meselesindeki son gelişmeler ele alınacak.
Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan'ın 6 Kasım 2026 tarihinde Kuzey Kıbrıs’a çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Fidan, ziyaret kapsamında Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilecek. Fidan ayrıca Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya gelecek.
Dışişleri kaynaklarına göre, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Kıbrıs meselesinde son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.
Kıbrıs meselesinde iki devletli çözüm vurgusu
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Türkiye'nin Kıbrıs meselesine ilişkin yaklaşımına da yer verildi. Ankara'nın, Kıbrıslı Türklerin adada eşit hak sahibi olduğu ve güvenlik, kalkınma ve refah içinde yaşayabilmesi gerektiği yönündeki tutumunu sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün adadaki iki devletin yan yana var olması olduğu görüşünü savunduğu ifade edildi. Kıbrıslı Türklerin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün uluslararası toplum tarafından tanınması gerektiği kaydedildi.
BM himayesindeki temaslar sürüyor
Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayesinde yürütülen temasların geçmişine de değinildi.
Guterres ile adadaki iki lider arasında 15 Ekim 2024'te New York'ta gerçekleştirilen gayriresmi üçlü akşam yemeğinin ardından BM, Kıbrıs meselesinin nihai çözümüne yönelik ortak bir zeminin bulunmadığını bildirmişti.
2025 yılında ise iki toplumun da yararına olabilecek iş birliği alanlarının belirlenmesi ve güven ortamının geliştirilmesi amacıyla yeni bir süreç başlatıldı.
BM Genel Sekreteri'nin yeni girişim hazırlığı
BM Genel Sekreteri Guterres, 27-29 Temmuz 2026'da Kıbrıs'ı ziyaret ederek adadaki liderlerle ikili ve üçlü görüşmeler gerçekleştirdi.
Görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, iş birliği başlıklarına yönelik çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirten Guterres, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından 5+1 formatında bir toplantı düzenlenmesine karar verdiğini bildirdi. Guterres, sonuç getirmeyecek bir toplantı düzenlemek istemediğini de ekledi.
Guterres'in Kıbrıs konusundaki şahsi temsilcisi Maria Angela Holguín Cuellar da 29 Ekim-10 Kasım 2026 tarihleri arasında adayı ziyaret ediyor. Holguín, 30 Ekim'de Güney Kıbrıs lideriyle, 2 Kasım'da ise Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la ayrı ayrı görüştü.