https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/disisleri-bakani-fidan-iranli-mevkidasi-arakciyle-gorustu-1110139993.html

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'yle görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'yle görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecini ele aldı. 05.11.2026, Sputnik Türkiye

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakan arasındaki görüşmede devam eden İran - ABD müzakere sürecinin yanı sıra bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/disisleri-bakani-fidandan-kuzey-kibris-ziyareti-son-gelismeler-ele-alinaecak-1110131103.html

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