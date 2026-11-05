https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/disisleri-bakani-fidan-iranli-mevkidasi-arakciyle-gorustu-1110139993.html
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'yle görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'yle görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecini ele aldı. 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T17:51+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakan arasındaki görüşmede devam eden İran - ABD müzakere sürecinin yanı sıra bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/disisleri-bakani-fidandan-kuzey-kibris-ziyareti-son-gelismeler-ele-alinaecak-1110131103.html
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türkiye, abd, hakan fidan, i̇ran, dışişleri bakanlığı
türkiye, abd, hakan fidan, i̇ran, dışişleri bakanlığı
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'yle görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecini ele aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakan arasındaki görüşmede devam eden İran - ABD müzakere sürecinin yanı sıra bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.