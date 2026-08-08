https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/usta-oyuncu-munir-ozkulun-kizindan-telif-davasi-mahkeme-kararini-verdi--1107863085.html
Usta oyuncu Münir Özkul'un kızından telif davası: Mahkeme kararını verdi
Usta oyuncu Münir Özkul'un kızından telif davası: Mahkeme kararını verdi
Sputnik Türkiye
Yeşilçam filmlerinin usta oyuncusu Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, babasının bazı filmlerinin izinsiz kullanıldığını belirterek yapım şirketine telif davası... 08.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-08T12:08+0300
2026-08-08T12:08+0300
2026-08-08T12:10+0300
yaşam
münir özkul
telif hakkı
telif hakkı davası
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Türk sinemasının usta ismi Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, babasının bazı filmlerinin izinsiz şekilde televizyon ve internet ortamında yayınlandığını belirterek yapım şirketine dava açtı. Film şirketi 30 yıl sonra açılan davanın kötü niyetli olduğunu belirtti. Mahkeme ise şirketin filmler üzerindeki izinsiz kullanımının durdurulmasına karar verdi. İzinsiz yayınladılar iddiasıyla dava açtıHürriyet'in haberine göre Melek Film şirketi hukuka aykırı olarak Münir Özkul’un rol aldığı ‘Kadifeden Kesesi’, ‘Gece Kuşu Zehra’, ‘Üç Sevgili’, ‘Tatlı Meleğim’, ‘Yuvasız Kuşlar’, ‘Hayatım Senindir’ ve ‘Solan Bir Yaprak Gibi’yi izinsiz şekilde televizyon ve internet ortamında yayınladı.Münir Özkul mirasçısı olan kızı Güner Özkul, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne avukatı Bişar Abdi Alinak aracılığıyla dava açtı.Hakkın kötüye kullanımı savunması yaptıMelek Film şirketinin avukatı ise Güner Özkul’un 30 yıl bekledikten sonra bu davayı açmasının hakkın kötüye kullanımı olduğunu belirterek davanın reddini istedi. 1 yıldır görülen davada karar açıklandı ve mahkeme Güner Özkul’un davasını kısmen kabul etti. Mahkeme, Melek Film'in yapımlar üzerindeki izinsiz kullanımının durdurulmasına karar veren mahkeme, Münir Özkul’un hak sahipliğine yapılan tecavüzün önlenmesine hükmetti.
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münir özkul, telif hakkı, telif hakkı davası
münir özkul, telif hakkı, telif hakkı davası
Usta oyuncu Münir Özkul'un kızından telif davası: Mahkeme kararını verdi
12:08 08.08.2026 (güncellendi: 12:10 08.08.2026)
Yeşilçam filmlerinin usta oyuncusu Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, babasının bazı filmlerinin izinsiz kullanıldığını belirterek yapım şirketine telif davası açtı. Mahkeme Özkul'u kısmi haklı buldu.
Türk sinemasının usta ismi Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, babasının bazı filmlerinin izinsiz şekilde televizyon ve internet ortamında yayınlandığını belirterek yapım şirketine dava açtı. Film şirketi 30 yıl sonra açılan davanın kötü niyetli olduğunu belirtti. Mahkeme ise şirketin filmler üzerindeki izinsiz kullanımının durdurulmasına karar verdi.
İzinsiz yayınladılar iddiasıyla dava açtı
Hürriyet'in haberine göre Melek Film şirketi hukuka aykırı olarak Münir Özkul’un rol aldığı ‘Kadifeden Kesesi’, ‘Gece Kuşu Zehra’, ‘Üç Sevgili’, ‘Tatlı Meleğim’, ‘Yuvasız Kuşlar’, ‘Hayatım Senindir’ ve ‘Solan Bir Yaprak Gibi’yi izinsiz şekilde televizyon ve internet ortamında yayınladı.
Münir Özkul mirasçısı olan kızı Güner Özkul, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne avukatı Bişar Abdi Alinak aracılığıyla dava açtı.
Hakkın kötüye kullanımı savunması yaptı
Melek Film şirketinin avukatı ise Güner Özkul’un 30 yıl bekledikten sonra bu davayı açmasının hakkın kötüye kullanımı olduğunu belirterek davanın reddini istedi. 1 yıldır görülen davada karar açıklandı ve mahkeme Güner Özkul’un davasını kısmen kabul etti. Mahkeme, Melek Film'in yapımlar üzerindeki izinsiz kullanımının durdurulmasına karar veren mahkeme, Münir Özkul’un hak sahipliğine yapılan tecavüzün önlenmesine hükmetti.