https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/bakan-yumakli-acikladi-orman-yanginlarinin-bilancosu-belli-oldu-1110139345.html
Bakan Yumaklı açıkladı: Orman yangınlarının bilançosu belli oldu
Bakan Yumaklı açıkladı: Orman yangınlarının bilançosu belli oldu
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yıla kıyasla orman yangını sayısında yüzde 35 azalma yaşandığını, yangınlardan 24 bin 527 hektar orman alanının... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T17:32+0300
2026-11-05T17:32+0300
2026-11-05T17:32+0300
türki̇ye
i̇brahim yumaklı
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
yangın felaketi
yangın helikopteri
yangın söndürme tüpü
yangın söndürme uçağı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2026 yılında orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve yangın verilerine ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.Bakan Yumaklı, iklim değişikliğinin ormanlar üzerindeki baskıyı artırdığına dikkati çekerek, yangınlarla mücadelenin yalnızca söndürme çalışmalarından ibaret olmadığını belirtti.Yangın risklerinin önceden azaltılması, önleyici tedbirlerin alınması, erken tespit, hızlı müdahale ve zarar gören alanların yeniden ormanlaştırılmasının mücadelenin temel aşamalarını oluşturduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına da ağırlık verdiklerini söyledi.'2026'da uçak sayımızı 28'e, helikopter sayımızı 119'a çıkardık'Yangınlarla mücadelede insan gücü ve teknik kapasitenin artırıldığını belirten Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:Orman yangını sayısında yüzde 35 azalmaBir önceki yıla kıyasla orman yangını sayısında yüzde 35 azalma yaşandığını belirten Bakan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:Türkiye'de yanan orman alanlarının oranı yüzde 0.1 olduAvrupa Birliği ülkelerinde bu yıl toplam 692 bin 419 hektar ormanlık alanın yangınlardan etkilendiğini belirten Bakan Yumaklı, yanan alan miktarının söz konusu ülkelerde yüzde 33, Türkiye'de ise yüzde 68 azaldığını ifade etti.2026 yılında orman yangınlarından etkilenen alanların toplam orman varlığına oranının Kanada'da yüzde 1.24, ABD'de yüzde 1.23, İspanya'da yüzde 1.09, Portekiz ve İtalya'da yüzde 1.06, Fransa'da yüzde 0.56 ve Yunanistan'da yüzde 0.54 olduğunu aktaran Bakan Yumaklı, "Ülkemiz ise bütün bu ülkelerden çok daha az bir oran olan yüzde 0.1 seviyesindedir" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/bursada-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-suruyor-1109280677.html
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i̇brahim yumaklı, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı
i̇brahim yumaklı, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı
Bakan Yumaklı açıkladı: Orman yangınlarının bilançosu belli oldu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yıla kıyasla orman yangını sayısında yüzde 35 azalma yaşandığını, yangınlardan 24 bin 527 hektar orman alanının etkilendiğini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2026 yılında orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve yangın verilerine ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Yumaklı, iklim değişikliğinin ormanlar üzerindeki baskıyı artırdığına dikkati çekerek, yangınlarla mücadelenin yalnızca söndürme çalışmalarından ibaret olmadığını belirtti.
Yangın risklerinin önceden azaltılması, önleyici tedbirlerin alınması, erken tespit, hızlı müdahale ve zarar gören alanların yeniden ormanlaştırılmasının mücadelenin temel aşamalarını oluşturduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına da ağırlık verdiklerini söyledi.
'2026'da uçak sayımızı 28'e, helikopter sayımızı 119'a çıkardık'
Yangınlarla mücadelede insan gücü ve teknik kapasitenin artırıldığını belirten Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:
2025'te 25 bin olan orman yangınlarıyla mücadele personel sayısını 2026'da 28 bin 65'e yükselttik. Arazöz sayımızı bin 953'e, ilk müdahale aracı sayımızı 2 bin 766'ya, iş makinesi sayımızı ise 878'e ulaştırdık. Bu ekiplerimiz bin 600 farklı noktada konuşlandı. 2026'da uçak sayımızı 28'e, helikopter sayımızı 119'a çıkardık. 2002'de 73 ton olan anlık su atma kapasitemizi 2026'da 462 tona yükselttik. 14 Bayraktar TB2 insansız hava aracımızla ormanlarımızı izliyor ve yangınları erken tespit ediyoruz. Hava aracı konuş yerimizi 11 yeni nokta ilavesiyle 2026 yılında 69'a ulaştırdık.
Orman yangını sayısında yüzde 35 azalma
Bir önceki yıla kıyasla orman yangını sayısında yüzde 35 azalma yaşandığını belirten Bakan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:
Bu yıl 2 bin 111'i orman, 4 bin 108'i kırsal alan olmak üzere toplam 6 bin 219 yangına müdahale ettik. Bir önceki yıla göre orman yangını sayısında yüzde 35 azalma yaşandı. 24 bin 527 hektar orman alanımız yangınlardan etkilendi. Bir önceki yıla göre yanan orman alanında yaklaşık yüzde 68 azalma gerçekleşti. 2026'da meydana gelen 2 bin 111 orman yangınının bin 766'sı bir hektardan daha küçük alanlarda kontrol altına alındı. Yüzde 96'sını ise 10 hektardan daha küçük alanlarda kontrol altına aldık. Yangınların yüzde 86'sı insan kaynaklı meydana gelmiştir. Yüzde 67'si ihmal ve dikkatsizlikten, yüzde 16'sı kazalardan, yüzde 3'ü kasıtlı eylemlerden, yüzde 14'ü ise yıldırım kaynaklı ortaya çıkmıştır. 2026'da iki zaman diliminde akut dönemlerimiz oldu. Bunlardan ilki 29-31 Temmuz tarihlerinde yaşandı. Bu 3 günlük dönemde tam 260 yangına müdahale ettik. Bu yangınlardan 255 tanesini büyümeden kontrol altına alırken 5 yangın ise kamuoyunun gündemine giren yangınlar oldu. Benzer şekilde 7-8 Eylül tarihlerinde de yoğun bir yangın süreci yaşadık. 2 günde tam 147 yangına müdahale ettik. Yangınlarda en zor etken rüzgar oldu. Örneğin Balıkesir Gömeç'te rüzgarın şiddeti saatte 63 kilometreyi buldu. Aydın Çine'de ise sadece yüzde 12 nem olması yangın yayılımını hızlandırdı. Bu iki akut dönemde çıkan yangınlar sonucu zarar gören alan, toplam zarar gören alanın yüzde 80'ini oluşturdu.
Türkiye'de yanan orman alanlarının oranı yüzde 0.1 oldu
Avrupa Birliği ülkelerinde bu yıl toplam 692 bin 419 hektar ormanlık alanın yangınlardan etkilendiğini belirten Bakan Yumaklı, yanan alan miktarının söz konusu ülkelerde yüzde 33, Türkiye'de ise yüzde 68 azaldığını ifade etti.
2026 yılında orman yangınlarından etkilenen alanların toplam orman varlığına oranının Kanada'da yüzde 1.24, ABD'de yüzde 1.23, İspanya'da yüzde 1.09, Portekiz ve İtalya'da yüzde 1.06, Fransa'da yüzde 0.56 ve Yunanistan'da yüzde 0.54 olduğunu aktaran Bakan Yumaklı, "Ülkemiz ise bütün bu ülkelerden çok daha az bir oran olan yüzde 0.1 seviyesindedir" diye konuştu.