https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/bursada-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-suruyor-1109280677.html

Bursa'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Bursa'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Sputnik Türkiye

Bursa'da orman yangını çıktı. Büyükorhan ilçesindeki yangına müdahale sürüyor. 04.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-04T16:49+0300

2026-10-04T16:49+0300

2026-10-04T17:00+0300

türki̇ye

bursa

yangın

orman yangını

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Bursa'da Büyükorhan ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Yangının sebebi bilinmiyorİlçeye bağlı kırsal Piribeyler Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Havadan da müdahale sürüyorİhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/bursa-mudanyada-orman-yangini-cikti-1099359324.html

türki̇ye

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