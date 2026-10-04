https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/bursada-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-suruyor-1109280677.html
Bursa'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Bursa'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Bursa'da orman yangını çıktı. Büyükorhan ilçesindeki yangına müdahale sürüyor. 04.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-04T16:49+0300
2026-10-04T16:49+0300
2026-10-04T17:00+0300
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Bursa'da Büyükorhan ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Yangının sebebi bilinmiyorİlçeye bağlı kırsal Piribeyler Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Havadan da müdahale sürüyorİhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/bursa-mudanyada-orman-yangini-cikti-1099359324.html
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bursa, yangın, orman yangını
bursa, yangın, orman yangını
Bursa'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
16:49 04.10.2026 (güncellendi: 17:00 04.10.2026)
Bursa'da orman yangını çıktı. Büyükorhan ilçesindeki yangına müdahale sürüyor.
Bursa'da Büyükorhan ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangının sebebi bilinmiyor
İlçeye bağlı kırsal Piribeyler Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Havadan da müdahale sürüyor
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.