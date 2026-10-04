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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/bursada-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-suruyor-1109280677.html
Bursa'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Bursa'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Bursa'da orman yangını çıktı. Büyükorhan ilçesindeki yangına müdahale sürüyor. 04.10.2026, Sputnik Türkiye
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Bursa'da Büyükorhan ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Yangının sebebi bilinmiyorİlçeye bağlı kırsal Piribeyler Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Havadan da müdahale sürüyorİhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/bursa-mudanyada-orman-yangini-cikti-1099359324.html
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bursa, yangın, orman yangını
bursa, yangın, orman yangını

Bursa'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

16:49 04.10.2026 (güncellendi: 17:00 04.10.2026)
Bursa'da orman yangını
Bursa'da orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2026
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Bursa'da orman yangını çıktı. Büyükorhan ilçesindeki yangına müdahale sürüyor.
Bursa'da Büyükorhan ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangının sebebi bilinmiyor

İlçeye bağlı kırsal Piribeyler Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Havadan da müdahale sürüyor

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Mudanya - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2025
TÜRKİYE
Bursa Mudanya’da orman yangını çıktı
14 Eylül 2025, 18:46
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