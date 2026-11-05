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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/bakan-goktas-duyurdu-kasim-ayi-yasli-ve-engelli-ayliklari-hesaplara-yatirilmaya-baslandi-1110123833.html
Bakan Göktaş duyurdu: Kasım ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Bakan Göktaş duyurdu: Kasım ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayında 1 milyon 293 bin 534 vatandaşın hesabına toplam 9,6 milyar lira yaşlı ve engelli aylığı... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T10:12+0300
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ekonomi̇
yaşlı
aylık
ödeme
mahinur özdemir göktaş
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Kasım ayı yaşlı ve engelli aylıkları ödenmeye başlandı.Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini ifade etti.Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/bakanlik-duyurdu-odemeler-bugun-yapilmaya-baslandi---1084649903.html
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yaşlı, aylık, ödeme, mahinur özdemir göktaş, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
yaşlı, aylık, ödeme, mahinur özdemir göktaş, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

Bakan Göktaş duyurdu: Kasım ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

10:12 05.11.2026
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayında 1 milyon 293 bin 534 vatandaşın hesabına toplam 9,6 milyar lira yaşlı ve engelli aylığı ödemesinin yatırılmaya başlandığını bildirdi.
Kasım ayı yaşlı ve engelli aylıkları ödenmeye başlandı.
Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.
Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini ifade etti.
Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:
"Bu doğrultuda kasım ayında 735 bin 763 vatandaşımıza 5 milyar 435 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ve 557 bin 771 vatandaşımıza 4 milyar 185 milyon lira tutarında engelli aylığı ödemesi gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda, 1 milyon 293 bin 534 vatandaşımızın toplam 9,6 milyar lira tutarında yaşlı ve engelli aylığı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."
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Bakanlık duyurdu: Ödemeler bugün yapılmaya başlandı
8 Haziran 2024, 22:59
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