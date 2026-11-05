https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/bakan-goktas-duyurdu-kasim-ayi-yasli-ve-engelli-ayliklari-hesaplara-yatirilmaya-baslandi-1110123833.html

Bakan Göktaş duyurdu: Kasım ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

Bakan Göktaş duyurdu: Kasım ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayında 1 milyon 293 bin 534 vatandaşın hesabına toplam 9,6 milyar lira yaşlı ve engelli aylığı... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T10:12+0300

2026-11-05T10:12+0300

2026-11-05T10:12+0300

ekonomi̇

yaşlı

aylık

ödeme

mahinur özdemir göktaş

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

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Kasım ayı yaşlı ve engelli aylıkları ödenmeye başlandı.Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini ifade etti.Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

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Sputnik Türkiye

yaşlı, aylık, ödeme, mahinur özdemir göktaş, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı